 РФ предлагает "пакетное решение" по контракту на транзит газа в Евросоюз, - Оржель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. Не секрет, что российская сторона предлагает пакетное решение. Она связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей", - отметил Оржель.

Он подчеркнул, что должна быть выработана позиция, которая устроит все стороны.

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Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед".

"Европейская сторона была проинформирована, что будет такая встреча. Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло - в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты", - добавил Оржель.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 ноября в Вене состоялась двусторонняя встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля с министром энергетики РФ Александром Новаком. Встреча прошла в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа по украинской ГТС.