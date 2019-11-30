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 Политика Украины, Экономика
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 РФ предлагает "пакетное решение" по контракту на транзит газа в Евросоюз, - Оржель

Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. Не секрет, что российская сторона предлагает пакетное решение. Она связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей", - отметил Оржель.

Он подчеркнул, что должна быть выработана позиция, которая устроит все стороны.

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Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед".

"Европейская сторона была проинформирована, что будет такая встреча. Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло - в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты", - добавил Оржель.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 ноября в Вене состоялась двусторонняя встреча министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля с министром энергетики РФ Александром Новаком. Встреча прошла в рамках подготовки к подписанию договора о транспортировке газа по украинской ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/n3162697
 
   
 Топ комментарии
 
Украина - Россия. Исходные позиции сторон.Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.

Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей". Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
Донбасс Россию на сегодняшний момент интересует Россию меньше всего. Руководство РФ уже приняло решение о "консервации" ситуации по типу Абхазии\Приднестровья и продолжением попыток добиться от Украины политического интегрирования структур ОРДЛО в политическую систему Украины. При том никакими временными рамками это не ограничивается. Главное - постепенно перекладывать расходы на содержание этих образований на бюджет Украины - пенсии, выплата ущерба, деньги на детей и т.п.

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Зебилы собираются торговать с кацапами? РФ предлагает "пакетное решение" по контракту на транзит газа в Евросоюз, - Оржель - Цензор.НЕТ 7156
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Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января, сообщает турецкий телеканал NTV.
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Голосовал за Вакарчука , я не его фанат , творчество нравится . Я хотел помочь Украине , не получилось . Слишком много людей со слабыми мозгами .
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Добре, що ви це зрозуміли. Прикро, що тільки зараз. Прикро, що люди обирали президента через те, що "творчество нравится". От і маємо не президента, парламент та уряд, а суцільну "Лігу смєха", КВН та квартал 95..
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......Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед"........ - боже какой он олень!!! именно в этом формате расея и выступает гопником а мы терпилами.......... и -13000жизней с нашей стороны.... РФ пропонує "пакетне рішення" за контрактом на транзит газу в Євросоюз, - Оржель - Цензор.НЕТ 8158
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Ситуация сложная и Витренко это прекрасно понимает. Транзит газа нужен и это не прихоть газпрома, это технологическая необходимостью Одно дело поддерживать необходимое давление в трубе и совсем другое дело его создавать, требования к оборудованию и затраты возрастают, да и газ сам из хранилищ не выходит, его нужно выдавливать. Надо учитывать еще одно обстоятельство, что в хранилищах газ на две трети не Украинский, он уже продан потребителям в ЕС и его нужно будет отдавать, т.к. ответственность за него уже несет Украина, а это порядка- млрд. куб. И потом хранилища в ЕС заполнены под завязку и если зима будет теплой, то они могут обойтись и без транзита до лета, да и потом вступает в силу Турецкий поток и где-то в феврале первая нитка СП-2 - так что есть над чем подумать.
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проблема еще и в том, у кого Украине закупать газ на собственные нужды. У венгров и словаков больше не получится
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Не ссы. Мы договоримся с кацапами: За газ сделаем небольшой коридор прямо до воеводств Подкарпатского и Мазовецкого и запустим тебе касабов. НАТО на твою Польску насрёт. И в Варшаве будет день и ночь играть "боже царя храни"
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Ситуация сложная и Витренко это прекрасно понимает. Транзит газа нужен и это не прихоть газпрома, это технологическая необходимостью


НЕ ПИ..ДИ !!
це "технологічна необхідність" лише для Газпрому використовувати українські сховища газу як буфер при перепадах споживання у користувачів...
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Надо учитывать еще одно обстоятельство, что в хранилищах газ на две трети не Украинский, он уже продан потребителям в ЕС и его нужно будет отдавать, т.к. ответственность за него уже несет Украина, а это порядка- млрд. куб. Так сейчас в хранилищах Украины 21 млрд кубов. Никак две трети не получается, а получается 1/21 РФ пропонує "пакетне рішення" за контрактом на транзит газу в Євросоюз, - Оржель - Цензор.НЕТ 224
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Отказ от прямьіх поставок газа Газпрома бьіл нужен исключительно на время арбитража в Стокгольме , данньій маневр позволил Украине вьіиграть. Сейчас ничего не мешает закупать тот же газ напрямую , минуя словацких и др. посредников.
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Купим опять на вторичном рьінке , будет и СПГ из США.
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Зачем? Своих разведанных месторождений у нас на 600 лет при нынешнем уровне потреблении, которое в два раза выше чем в Польше. Не нужно даже дополнительно добывать, а достаточно вводить энергосбережение повсеместно. + альтернативные источники активнее осваивать. 5 лет мы прекрасно обходились без кацапскойго газа, то есть без каких либо договоров с агрессором и оккупантов, которые он может в любой момент нарушить. Верить России может только законченный идиот. Это страна-изгой. Это *********, детка.
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Та да , но сначала нужно нарастить добьічу. Пока Украине не хватает собственного газа , для промьішленньіх потребителей.
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Промышленность в основном находится в частных руках. Это проблемы предпринимателей и рынок для них открыт. Многие десятилетиями не инвестировали в энергосбережение и тупо выводили всю прибыль в офшоры. Есть возможности для снижения налогообложения для тех кто внедряет энергосберегающие технологии. Да, это дело не одного месяца. Но двигаться нужно в этом направлении - подальше от Москвы и к энергетической самодостаточности.
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А какже порошенковская торговля на крови? Или крови уже больше нет?
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Володя, вам же сказали зеленые "путин умный, с ним можно договорится". Вот, договариваются. Электрика с раши уже пошла, теперь газ на очереди. Короче, капитуляция шагает по Украине. Но мы же сами этого хотели
73% - так точно.
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Рачка согласилась заплатить долги?
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Зеленое стадо согласилось простить долги рачки...
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1)Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати.

2)Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу через територію України в складі "пакетного рішення".
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1.Компромісу досі немає,а десь він і неможливий без Зради інтересів України
тобто ЯКЕ НА..уй 2. (пакетне рішення)!?
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Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед".Источник: https://censor.net.ua/n3162697 а як же торгівля на крові купувати газ у агресора це підтимувати агресію проти власної країни
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Украина и в прошлом , и в позапрошлом году потребляла газ от Газпрома , закупленньій у посредников. Газпром все равно получал свои деньги , просто Украина платила еще и посредникам.
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При этом Украина получала неплохой бонус...в виде платы за транзит этого газа....и этот бонус оплачивала паРаша...
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За транзитньій контракт как раз сейчас идет борьба , не знал? А про "бонус" смешно читать , мьі оплачивали полную цену посреднику , а он рассчитьівался с Газпромом. Где вьігода Украиньі?
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Україна купляла газ в Европі де газпром має тільки 32% і сподіваюсь даже певен що США скоро викинуть кацапів з цього ринку. кацапам потрібно знову посадити Україну на газовий гачок. Тут людина написала що хай свохм газом опалюють тайгу
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На передачі говорить Великий Львів вчора сказали що почали будувати на газосховищах колектор для труби щоб приймати газ з Балтики, а цим ублюдкам парашинський смердючий газ краще бо більше знову затягує в руський мир. Скільки років не купуємо газ у параші і нормально. Тому переговори з москалями ведуть тільки зрадники які по суті і є зелені холопи кремля
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Ну если заговорил Вэлыкый Львив, то тада да, без него никуда!!!
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Краще Великий Львів ніж срана юзовка\тепер так донецьк зветься\
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Ну если паРаша предлагает...значит зеленое стадо выполнит...
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Зрозуміло, знову пропонують продатися.
Граблі не набридли? - Схоже, ні.
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Какие нах компромиссы Оржель?!Включай в пакет вышки Бойко из которых москали воруют наш газ из Черноморского шельфа и Славянское месторождение сланца,яке москали заблокировали своей оккупацией
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Переговорщики буєві,а ви в курсі справи,що шостий рік йде війна з кацапією?
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Торговля на крови от Поршенка оказывается просто детский лепет была))
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любые соглашения с куйло так или иначе закончатся кровопролитием,замороженным военным конфликтом,или оккупацией рашистом территории,как и потререй лярдов долларов- ..Навязывают украинскому народу подобные соглашения только"слуги рашиста"
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