EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1263  54
Все про:дезинформация (118) СМИ (3270) Бородянский Владимир (50)

 Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский

Многие нормы закона о дезинформации, который сейчас готовят, будут действовать, пока часть Украины остается временно оккупированной.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

По словам Бородянского, его часто спрашивают почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе. "Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - отметил чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3162694
 
   
 Топ комментарии
 
А хто виписуватиме критерії що школить держ інтересам а що ні ?
Вважаю це спроба обмежити критику прнзидента, цензурувати пресу на свою користь.
 показать весь комментарий
 
а считаются ли дезинформацией не выполненные предвыборные обязательства?
или слова, произнесенные с трибуны, оказавшиеся мягко говоря...не проверенными?
или отчеты-доклады, не соответствующие действительности?
или ложь про войну, где не слышать выстрелов и не видят раненных? это не дезинформация?
 показать весь комментарий
 
"Жена Цезаря - вне подозрений...". "Кто будет сторожить самих сторожей?...".Эти высказывания римлян Бородянскому не известны?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А хто виписуватиме критерії що школить держ інтересам а що ні ?
Вважаю це спроба обмежити критику прнзидента, цензурувати пресу на свою користь.
 показать весь комментарий
 
 
"Жена Цезаря - вне подозрений...". "Кто будет сторожить самих сторожей?...".Эти высказывания римлян Бородянскому не известны?
 показать весь комментарий
 
 
оказалось бедные никчемные евреи и коих в годы войны призвали таки к страху даже переплюнули своих палачей нацистов...... ля какая же паскуднодное обозное племя эти обрезанные....
 показать весь комментарий
 
 
Не путай "евреев" с "маланцами"...Последние изображают из себя "евреев"... И только тогда, когда им это выгодно...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не бачу нічого поганого в тому щоб АРГУМЕНТОВАНО та по ЗАКОНУ карати агентів ґебельсів пукіна та дурників-бовдурів що ґебельсівську дурню роблять плітками.
І те що тут лахтінська ґапота заскавчала в судомах це ДОВОДИТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
тебе, агенту зеббельса, пора на лопату и в печку.
 показать весь комментарий
 
 
Что, Зекремлевские холуи, рейтинг начал стремительно падать?
 показать весь комментарий
 
 
это вас на смене несколько. будешь на меня отвлекаться, твои "товарисчи" всю бояру выпьют.
 показать весь комментарий
 
 
Придурок, одень каску, ты, похоже, головой ударился - поаккуратней там будь, а то рожки себе поотшибаешь..
 показать весь комментарий
 
видишь как твое зебильство наружу лезет - начал с необоснованных оскорблений и так и катишься. за монитором вы все смелые.
 показать весь комментарий
 
Ты сегодня явно не в себе: перечитай внимательно коменты - первым на оскорбления перешел как раз ты сам.
А к Зебилим я отношусь равно как и к Петикам, как к #сранымгавнометам
 показать весь комментарий
 
 
.. извини, мой первый пост носил обобщенный характер, но ты, почему-то, этого не понял
 показать весь комментарий
 
Манипулировать общественным мнением исключительное право Бородянского, Зеленского и прочих слуг ненашего народа.
Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.
Геббельс.
 показать весь комментарий
 
 
Це ти не мрій що Крим повернеться в найближчі десятиріччя. Хіба що коли ЗЕчмо здасть Україну *****.
 показать весь комментарий
 
 
этот вопрос "борьбы с дезинформацией" должен был решить ещё Порошенко, но не решил..
и я понимаю почему!.. потому что его бы просто сожрали наши проплаченные СМИ обвинив в "диктатуре".. впрочем, такие обвинения и так были, но не столь интенсивные ..
 показать весь комментарий
 
 
а считаются ли дезинформацией не выполненные предвыборные обязательства?
или слова, произнесенные с трибуны, оказавшиеся мягко говоря...не проверенными?
или отчеты-доклады, не соответствующие действительности?
или ложь про войну, где не слышать выстрелов и не видят раненных? это не дезинформация?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не вигадуй дурниці..
і ДІТИ РОЗУМІЮТЬ ЩО ЗАКОН про дезінформацію це ЗАШМОРГ на шиї лахтінських ґебельсів і їх посіпак в Україні Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7956
 показать весь комментарий
 
 
е ні! Закон має бути один для всіх... (тим паче що інформвійну з рашкою ми таки програєм)
дезинформація може вискочити будь де, і як відрізнити брехню від... пошуткував? адже саме на цю інформацію... повіривши... повелись сотні і тисячі...
ба більш... зараз стільки випливає цікавого про монобільшість, які спочатку заперечують цю інформацію, а тоді припеті фактами визнають... так що, ту інформацію треба зразу визнати неправдивою дезінформацією і не перевіряти? апріорі?
 показать весь комментарий
 
 
чтоб оно не получилось ещё, как с МИПом...
 показать весь комментарий
 
Прекрасно, порохобот с пеленок! Бородянский - место рождения Львовская область... Все ясно! Я не удивлюсь, что он на выборах голосовал за Петра! Этот позакрывает все, кроме "Прямого" канала! Зеля, гони его в шею! Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6685
 показать весь комментарий
 
 
А настаясчие патриоты Украины рождаются исключительно где ?
 показать весь комментарий
 
 
главное при этом всем не забыть, что дезинформация это эффективное оружие против противника!
Дезинформация (дезинформирование) - это заведомо ложная информация, предоставляемая противнику для более эффективного ведения боевых действий, проверки на утечку информации и направление ее утечки, а также сам процесс манипулирования информацией, введение кого-либо в заблуждение путем предоставления неполной или полной, но уже не нужной информации, а также искажения ее части.
Цель такого воздействия - принятие объектом, против которого направлена дезинформация, нужного манипулятору или отказ от принятия выгодного для него решения.
 показать весь комментарий
 
В настоящее время военная операция без дезинформации и психологического давления на противника с манипуляцией мирового общественного мнения просто немыслима.
 показать весь комментарий
 
 
А для Зебила очень выгодно, шобы это было всегда.
Пускай не рассчитывают.
И очень надеюсь, что эта хитрожопая шобла будет первой, кто ответитв этой стране по полной.
Без оглядки на европейскую толерантность...
 показать весь комментарий
 
 
Енто продолженийо политики 🐷1 и 🐷2..
😜
 показать весь комментарий
 
 
**** там думать.По накатаній ідуть :ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать?
А далі:
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года - дополнения, связанные с блокировкой экстремистских сайтов;
Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года - «закон о блогерах», обязывающий владельцев популярных блогов и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре.
Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года - закон о «суверенном интернете», увеличение устойчивости Рунета.

Всьо ідьот по плану.
 показать весь комментарий
 
 
Це вже не перша "попытка" в нашій країні...
😁
 показать весь комментарий
 
 
Если твое мнение будет, что Зе-лупа действует в интересах кремлевского ГлавПетуха, сдает национальные интересы Украины, сдает территории, большинство зеко-манды прокацапские агенты, то по закону о дезинформации тебе светит уголовная ответственность, ибо самые "справедливые" украинские судьи решат что ты искажал общественное мнение. А какое общественное мнение нам ответит центр Разумкова , ответ будет, что Зеля лучший, умный и хороший.
 показать весь комментарий
 
 
З якої щілини витягли оце опудало? І воно має уособлювати культуру, спорт і молодь України!? Це ж якийсь ... жах. Закомплексоване яценя несе повну хєрню на догоду ***** і зеленій шмарклі - ЗЕгенерату. Жидобільшовизм в чистому вигляді. Запхати в сміттєвий бак і заварити щоб не виліз.
 показать весь комментарий
 
 
Такие сепаратисты как Бородянский будут нам правила устанавливать, пока его коллеги будут хозяйничать в ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
А що таке дезінформація,буде вирішувати компетентний спеціаліст з Лубянки.
 показать весь комментарий
 
 
По поводу Зеленского много дезинформации. Он старается, а враги грязью поливают.
 показать весь комментарий
 
 
старался бы в сфере игры на рояле не было б к дилетанту вопросов
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уже подгоняет законы Украины под законы России, чтобы стране было легко вливаться в ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
 
А оккупированная территория буде уже всегда то в Украине будет диктатура путина-зеленского всегда, как сейчас на россии, уже вся Украина оккупирована врагом. Украинцев ждет новый Геноцид и репрессии все это уже проходили.
 показать весь комментарий
 
 
Это теперь разные независимые каналы вроде прямого и пьятого, а также топовые блохеры в пейсбуке не смогут разогнать очередной зрадо-фейк?
 показать весь комментарий
 
 
не нервничай, украинцы думают, что когда прислуга уродов побежит в ростов все это пророссийские законы отменят списком
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет определять,что деза,а что нет?Что вредит,а что нет?Эта Рада Національного Безглуздя та Одурачення?Так там собралась компашка сепаров,клоунов и приспособленцев.А судя из того,что ВАЗ, ни разу, не сказал фразу - роССия оккупант и агрессор,то именно те,кто будет так говорить и будут нарушителями закона. Цензура уже у порога.
 показать весь комментарий
 
 
Аналогично такой же закон сразу примут Кипр, Аргентина, Куба, Испания и прочие страны, которые считают часть своей территории незаконно захваченной другими странами.
 показать весь комментарий
 
Интересно, в каком словаре наш гений вычитал, что дезинформация искажает общественное мнение и откуда у него само понятие "общественного мнения"? Как можно описать, в чем заключается "национальный интерес"? Очевидно, что группа придурков просто мечтает установить цензуру для защиты своих собственных интересов, как обычно, прикрываясь войной. Собственно, часто войны начинались и велись ради зажима свободы слова и демократии в собственной стране.
 показать весь комментарий
 
Пинчуковсько-СТБшна лялька курирующая медиа отдел Альфа банка и Мокшанський комсомолец,министр культуры в Украине куме.Чего от него доброго чекати?
-Ну як же куме!?Вiн збере всiх певцов Х-фактора,экстрасенсов,холостяков и даст бой кремлёвской нечисти
 показать весь комментарий
 
"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам.

Он прав, Украина ведет войну, агенты Кремля проводят в Украине пропаганду, подрывную деятельность и с этим нужно бороться.

Если закроют телеканалы таких, как Медведчук, тогда хорошо.

Правда по тому, что делается в СНБО, как вольготно себя чувствует в Украине Портнов, есть большие сомнения в том, что этот закон не извратят и вместо того, чтобы бороться с агентами Кремля в Украине, на самом деле будут бороться с волонтерами, патриотами Украины.
 показать весь комментарий
 
Тупоголовий продюсер а тепер "моністр"! ,От уяви собі THE_йолоп, що таку норму зараз застосувати до президента та уряду- через три дні всі будуть у СІЗО, чи ти сракорозумне хочеш, щоб до ЗЕшмарклів з уряду ВР і преЗЕдента цей закон не стосувався?
 показать весь комментарий
 
Це при Порошенку журналістка 1+1, Ольга Василевська-Смаглюк могла робити фейковий сюжет про міфічний відпочинок дітей Президента у тому місці, де їх не було. А при Володимирі Зеленському цього робити вже не можна. Якщо будуть реалізовані медійні ініціативи "слуг" щодо цензури в медіа, то за такий фейковий сюжет, який зробила тоді ще журналістка ТСН Ольга Василевська могла б отримати реальне тюремне ув'язнення. Але, за фейки при "злочинній владі Порошенка" вона отримала депутатський мандат слуги народу.

Порошенко особисто зателефонував журналістці ТСН, аби відхреститися від відпочинку у Марбельї https://www.youtube.com/watch?v=nZE-zOHFotc&fbclid=IwAR1eZXIFbuwmBpG8wKdj-cVc57Ta15ti26KZ2jRTumns7GgrTEixfRGII4Y
 показать весь комментарий
 
Если учесть ,что рашка еще ни разу не оставила захваченные территории, то цензура будет длится очень долго.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх