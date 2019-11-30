 Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал министр.
По словам Бородянского, его часто спрашивают почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе. "Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - отметил чиновник.
Вважаю це спроба обмежити критику прнзидента, цензурувати пресу на свою користь.
І те що тут лахтінська ґапота заскавчала в судомах це ДОВОДИТЬ.
А к Зебилим я отношусь равно как и к Петикам, как к #сранымгавнометам
Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.
Геббельс.
и я понимаю почему!.. потому что его бы просто сожрали наши проплаченные СМИ обвинив в "диктатуре".. впрочем, такие обвинения и так были, но не столь интенсивные ..
или слова, произнесенные с трибуны, оказавшиеся мягко говоря...не проверенными?
или отчеты-доклады, не соответствующие действительности?
или ложь про войну, где не слышать выстрелов и не видят раненных? это не дезинформация?
і ДІТИ РОЗУМІЮТЬ ЩО ЗАКОН про дезінформацію це ЗАШМОРГ на шиї лахтінських ґебельсів і їх посіпак в Україні
дезинформація може вискочити будь де, і як відрізнити брехню від... пошуткував? адже саме на цю інформацію... повіривши... повелись сотні і тисячі...
ба більш... зараз стільки випливає цікавого про монобільшість, які спочатку заперечують цю інформацію, а тоді припеті фактами визнають... так що, ту інформацію треба зразу визнати неправдивою дезінформацією і не перевіряти? апріорі?
Дезинформация (дезинформирование) - это заведомо ложная информация, предоставляемая противнику для более эффективного ведения боевых действий, проверки на утечку информации и направление ее утечки, а также сам процесс манипулирования информацией, введение кого-либо в заблуждение путем предоставления неполной или полной, но уже не нужной информации, а также искажения ее части.
Цель такого воздействия - принятие объектом, против которого направлена дезинформация, нужного манипулятору или отказ от принятия выгодного для него решения.
Пускай не рассчитывают.
И очень надеюсь, что эта хитрожопая шобла будет первой, кто ответитв этой стране по полной.
Без оглядки на европейскую толерантность...
😜
🤑
А далі:
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года - дополнения, связанные с блокировкой экстремистских сайтов;
Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года - «закон о блогерах», обязывающий владельцев популярных блогов и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре.
Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года - закон о «суверенном интернете», увеличение устойчивости Рунета.
Всьо ідьот по плану.
😁
-Ну як же куме!?Вiн збере всiх певцов Х-фактора,экстрасенсов,холостяков и даст бой кремлёвской нечисти
Он прав, Украина ведет войну, агенты Кремля проводят в Украине пропаганду, подрывную деятельность и с этим нужно бороться.
Если закроют телеканалы таких, как Медведчук, тогда хорошо.
Правда по тому, что делается в СНБО, как вольготно себя чувствует в Украине Портнов, есть большие сомнения в том, что этот закон не извратят и вместо того, чтобы бороться с агентами Кремля в Украине, на самом деле будут бороться с волонтерами, патриотами Украины.
Порошенко особисто зателефонував журналістці ТСН, аби відхреститися від відпочинку у Марбельї https://www.youtube.com/watch?v=nZE-zOHFotc&fbclid=IwAR1eZXIFbuwmBpG8wKdj-cVc57Ta15ti26KZ2jRTumns7GgrTEixfRGII4Y