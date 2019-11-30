 Зеленский под давлением нардепов из оппозиции отправил Пристайко на саммит НАТО в Лондоне, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

"Когда критика эффективна. Волна недовольства оппозиции и замечания экспертной среды заставили власть пересмотреть свое решение о неучастии в мероприятии высокого уровня НАТО. "Европейская Солидарность" едва ли не единственная из политических сил, которая неоднократно поднимала вопрос о необходимости активного участия власти во всех мероприятиях НАТО, как это делала наша команда, Президент Порошенко и профильные министры. Министр иностранных дел Пристайко услышал нашу критику и таки поедет в Лондон, где примет участие в конференции Альянса. Тем более актуальной становится заявление ВР с призывом предоставить Украине ПДЧ. Надеюсь, парламент примет заявление уже во вторник", - рассказала нардеп.

Отмечается, что фракция "Европейская Солидарность" требует от парламента принять постановление о подтверждении намерений Украины получить План действий по членству в НАТО.

"Власть должна ежедневно напоминать нашим международным партнерам, какую высокую цену платит Украина за защиту безопасности всей Европы. Как по мне, сама Европа не до конца осознает наш вклад в общую безопасность. Мы заслужили ПДЧ. Да, его бы не дали в Лондоне. Но если мы не будем напоминать о несправедливо заблокированом в 2008 г. ПДЧ, то не получим План никогда", - отмечает Ирина Геращенко.

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