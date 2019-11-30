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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1458) НАТО (6576) ПДЧ (59) Пристайко (290)

 Зеленский под давлением нардепов из оппозиции отправил Пристайко на саммит НАТО в Лондоне, - Ирина Геращенко

Команда Зеленского под давлением депутатов из оппозиции, экспертной среды и гражданского общества изменила свое решение не участвовать в саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Как стало известно, на встрече НАТО Украина таки будет представлена министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

"Когда критика эффективна. Волна недовольства оппозиции и замечания экспертной среды заставили власть пересмотреть свое решение о неучастии в мероприятии высокого уровня НАТО. "Европейская Солидарность" едва ли не единственная из политических сил, которая неоднократно поднимала вопрос о необходимости активного участия власти во всех мероприятиях НАТО, как это делала наша команда, Президент Порошенко и профильные министры. Министр иностранных дел Пристайко услышал нашу критику и таки поедет в Лондон, где примет участие в конференции Альянса. Тем более актуальной становится заявление ВР с призывом предоставить Украине ПДЧ. Надеюсь, парламент примет заявление уже во вторник", - рассказала нардеп.

Отмечается, что фракция "Европейская Солидарность" требует от парламента принять постановление о подтверждении намерений Украины получить План действий по членству в НАТО.

"Власть должна ежедневно напоминать нашим международным партнерам, какую высокую цену платит Украина за защиту безопасности всей Европы. Как по мне, сама Европа не до конца осознает наш вклад в общую безопасность. Мы заслужили ПДЧ. Да, его бы не дали в Лондоне. Но если мы не будем напоминать о несправедливо заблокированом в 2008 г. ПДЧ, то не получим План никогда", - отмечает Ирина Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162693
 
   
 Топ комментарии
 
73%. Це значна частка населення. Дуже сумно, коли починаєш усвідомлювати маштаб катастрофи. Знаєте є таке висловлювання: будинок зроблений з цегли і каменю, але тільки любов перетворює його на рідний дім. Україньці ж не поляки, щоб десятиліттями й століттями підтримувати своє. Я не ототожнюю Порошенка з українськими патріотами, просто на виборах було зрозуміла його позиція і чіткий напрямок України в майбутнє. Закон про українську мову і томос були підтвердженнями. Натомість маємо 73% котрим країна абсолютно байдужа, дайте їм тільки квартал, лігу сміху і сватів. Цікаво, що дуже багато україньців їздять на заробітки в Польщу і росію. Одні хочуть в Європу, а інші в ..опу. Ніхто з них не дивиться на національні риси цих країн. Що одні бескінечно вірні своїй нації і не допустять до влади інших, підтримують тільки націоналістичні напрямки розвитку, а інші варвари - котрі всю історію займалися завоюванням і знищенням сусідів, їхньої історії. Але зараз: в епоху інтернету - ЦЕ НЕ ВИПРАВДАННЯ. Помилка вибору зараз, це банальна безвідповідальність, халатність і по....ізм. В 2013-му я дякував на Майдані українським громадянам за януковича, тепер, через 6 років, я виходжу на Майдан і дякую їм за їх новий вибір. За вибір, котрий зробив можливим дежавю, і моя країна знову на порозі сусіда, котрий всю її історію намагався її знищити і громадяни, котрої, так і не полюбили своє, натомість готові віддати все напоталу ворогу.
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В росийских сми уже прошла информация что Украина готова отказать от своих некоторых исков, че молчим? Ситуация как и с формулой Штанмайера, чмошники подписали , россми опубликовали а наши даже боятся писать о таких великих делах нашего великого президента и его зе Ко манды
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...ясен пень, что боятся, иначе придется вместо Парижа ехать на ростов... Зеленський під тиском нардепів з опозиції відправив Пристайка на саміт НАТО в Лондоні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9589
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"Некоторьіе иски" только для того и вьідвигались , на обмен , т.к. не имели реальной судебной перспективьі. От 2.56 млрд.долл. с процентами никто отказьіваться не будет.
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«информирует пресс-служба Европейской Солидарности» 😁😁😁
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Солнце под давлением депутатов от оппозиции взошло сегодня утром.
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"Колише вітер тушки гопоти,
І золотом взялись старезні клени
Самотні одноокі ліхтарі
Тіла колишуть богдана і зєлi..."
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Боевого генерала Кривоноса ,уволенного Моникой -лошарой - в президенты !!!
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у нас один выход - военный переворот и никаких выборов ,а то зебилы мертветчука выберут...потом применить опыт стран Балтии - быдло больше не голосует,и будет нам счастье)
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випендрюватися міг янукович , а всіх його прослідовників чекає народний гнів
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Це вони так старалися щоб туди Порошенко не поїхав?
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тебе ж , тупая курица Геращенко, было сказано, что ДАВИТЬ на Президента может только его малолетний сын!!!
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ще одна пташка ...коли ви вже мізки собі купите?
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Что ж ты такой тупой зебобик? Ты себе мозги купи сначала иначе останешься у мамы идиотиком до смерти.
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Как по мне, сама Европа не до конца осознает наш вклад в общую безопасность.
Все Европа понимает, просто хорошо устроилась за спиной Украины, как паразит, зачем ей что-то делать, если за нее все делает Украина.

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