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 С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины. Потерь среди наших воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В 07.45 от села Новоласпа противник начал обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам села Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно принудили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины", - сообщили в Минобороны.

По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162690
 
 
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Орки ждут пока вы побольше разминируйте и раведете а потом все и одразу возьмут-ОБСЕ: Переговоры о новых участках разведения на Донбассе ведутся в ТКГ Переговоры о возможных новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
«Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить,что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция», - отметил Лайчак во время визита в Станицу Луганскую.
Глава ОБСЕ предложил дождаться саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. «Тогда будем знать точнее», - резюмировал Лайчак.
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