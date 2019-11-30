 С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В 07.45 от села Новоласпа противник начал обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам села Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно принудили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины", - сообщили в Минобороны.

По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

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