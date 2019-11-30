 С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В 07.45 от села Новоласпа противник начал обстрел из стрелкового оружия по нашим защитникам села Старогнатовка. Украинские воины также из стрелкового оружия адекватно принудили оккупантов к дальнейшему соблюдению режима тишины", - сообщили в Минобороны.
По имеющейся информации, в результате вражеского огня боевых потерь среди наших героев нет.
"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.
«Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить,что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция», - отметил Лайчак во время визита в Станицу Луганскую.
Глава ОБСЕ предложил дождаться саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. «Тогда будем знать точнее», - резюмировал Лайчак.