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 Политика Украины
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Все про:МИД (5221) увольнение (1779) Зеркаль (240)

 "Никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - Зеркаль об отставке

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что уходит в отставку из-за изменившихся условий работы, а не потому что ее заставили написать заявление об увольнении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "DW".

"Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение. Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, наверное, другие", - заявила Зеркаль.

По ее словам, сейчас заявление об увольнении находится у госсекретаря.

Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.

28 ноября замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162689
 
 
 Топ комментарии
 
ну кто из думающих и порядочных будет помогать земанкуртам страну сдавать...
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Искренне жаль. Спасибо Вам за Вашу работу, Лена. Боюсь, все достижения, сделанные Вашей командой скоро прос*ут.
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Хоть кто-то сейчас в МИДе своей головой думал...
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Тепер на все МЗС залишилися лише ватні мізки Пристайка.
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Пристайко - типичный мажор-инфантил....там все печально, но нравится участникам "полного контакта"... "Никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - Зеркаль об отставке - Цензор.НЕТ 1372
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+синок генерала-ґебнюка. Звісно, що його голову наповнено совком-light.
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Пристайці мізки не потрібні. Диктофон. Єрмак- надиктував, пристайка- озвучив
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Зебобам можно , они ж не борыги какие-то.
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ну кто из думающих и порядочных будет помогать земанкуртам страну сдавать...
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Лукавить Олена. Замість того, щоб відверто змушувати піти у відставку можна створити умови, які приведуть до ДОБРОВІЛЬНОЇ відставки. Як істинний дипломат за покликанням, пані Олена завуальовує те, що хоче сказати, дипломатичною мовою на відміну від військового Кривоноса.
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Якщо генерал каже "Так", то це - так, якщо "Ні", то це - ні, якщо "Може бути", то це - не генерал. З дипломатами усе навпаки: "Так", це - може бути, "Може бути", це - так, "Ні", це - не дипломат.
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Молодежь легко меняет места работы. А вот под пенсию, уже держаться за место.
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Я її розумію повністю. Нормальній людині ніякого сенсу працювати серед блазнів немає! Але на її посаду прийде черговий скоморох на кшталт сівохи...
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Искренне жаль. Спасибо Вам за Вашу работу, Лена. Боюсь, все достижения, сделанные Вашей командой скоро прос*ут.
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Мабуть, отримала якусь пропозицію, від якої не могла відмовитися і згодом ми, звісно, про це почуємо. Розумна жінка, талановита адвокатеса, яка вже не раз себе проявила. Чого їй нидіти на державній службі? А взагалі днями десь читала прогноз (здається, Арестовича, але не можу знайти, щоб дати посилання, отже може бути, що це якась "качка"), що Зеркаль буде наступним президентом України. Особисто не маю нічого проти. Набридло йти на вибори та не мати вибору і вибирати між шилом та милом.
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Последние шоколадные могикане бегут из цирка.
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Власне, Зеркаль - одна з небагатьох, яку аж ніяк не можна назвати шоколадним могіканом. Вона відстоювала інтереси держави (але скільки за це платять?). Звісно, без роботи вона не залишиться, напевне, їй зробили вже не одну пропозицію, бо такі на дорозі не валяються. Якась інформація, звичайно, буде і тоді можна буде робити якісь висновки. Сподіваюся, що це не буде як Мартою Берш, яка мала стати аудитором (якщо пам'ять мені не зраджує) НАБУ, а потім стала адвокатом Онищенка.
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Кривонос....., последний украинец в команде Зе...

Kryvonos Serhii

@KryvonosSerhii

·2 ч

Друзі Данилов, який попередні п'ять років війни не був ні на фронті ні в тилу-проштовхнув підписання указу.
Особисті висновки згодом. В них не має бажання реалізаціі програми з підвищення обороноздатності України, коли ми вже на фініші.
Дякую за підтримку.
Україна - понад усе!

"Никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - Зеркаль об отставке - Цензор.НЕТ 8008
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Из чего можно сделать вывод. что клоуны, жирные экс-дипломаты пишущие проституткам и прочие г-нДоны, работают над бумажками, а не в интересах страны.
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Пані Зеркаль щось знає і не хоче приймати в чому участь. Можу лише здогадуватись, що це швидкий злив країни в Рашу, що попереду нам готують
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Ми не верим,лайно петино уже острелялось)))
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в залі Київського апеляційного суду, під час розгляду справи Інни Гришенко, один з прокурорів пи-данув, «Участь в АТО, це обтяжуючі обставини!». ..пока эту зеленую шваль не упокоим не видать нам нормальных политиков - никто мараться с земанкрутами не будет,у них все впереди,в отличии от шмарклей
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Ти чому сьогодні галоперидол не випила?
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Ідуть найкращі, ніхто не хоче бути причетним до діянь теперішньої влади. А пані Олена, як високопоставлений дипломат, ще і проінформована про наступні дії на зустрічі в Нормандському форматі, і мабуть, не хоче бути в цьому замішаною.
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