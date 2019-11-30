 "Никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - Зеркаль об отставке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "DW".

"Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение. Знаете, очень часто не надо намекать. Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, наверное, другие", - заявила Зеркаль.

По ее словам, сейчас заявление об увольнении находится у госсекретаря.

Напомним, 19 ноября заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел.

28 ноября замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече в "нормандском формате" не должно быть скрытой повестки и тайн, - Зеркаль