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 Политика Украины, Общество
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Все про:Либанова (18) перепись населения (66) Дмитрий Дубилет (52)

 Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь оценка численности населения, - директор Института демографии Либанова

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн. В правительстве собираются провести электронную перепись населения.

По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике". 

Дубилет утверждал, что вместе со спецами математиками и социологами можно часть переписи проводить по такому алгоритму: собрать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", - рассказала Либанова.

"Но предположим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись - это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Таким способом мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей текущую информацию Госкомстата на вот это распределение численности очень сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может быть, это и будет полезно. Но это не заменит перепись", - добавила она.

По ее словам, если перепись в Украине будет проведена таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать ее. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук. ВИДЕО

"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству - какие данные переписи и для чего нужны", - объяснила она.

Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области

Источник: https://censor.net.ua/n3162688
 
   
 Топ комментарии
 
Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь очередная зелёная дурня, предназначенная для распила выделенных под это денег... Ни на что другое плесень просто не способна.
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Цікаво.. У Мене три номера-два Айфона і один Смартфон..
🤔
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Да это же зебил. У него один телефон ... И тот кнопочный...
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Цікаво.. У Мене три номера-два Айфона і один Смартфон..
🤔
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Да это же зебил. У него один телефон ... И тот кнопочный...
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Завидую твоему кнопочному телефону?. Да, так и есть...
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Аналогічно.Те ж саме в дітей. В дружини два номери від різних операторів. Тобто замість 5 - нас буде показано як 11.
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примітивний ДЕБІЛІЗМ.
Оцінка кількості населення що пропонує мотя дубілєн це не є ПЕРЕПИС населення = ФАКт медичний!! Так яка-ж-така "вигода" проміж РІЗНИМИ діями.
банда клоунів яка зараз керує Україною тупо не усвідомлює що світ набагато складніший ніж вони =примітиви -собі це уявляють
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Мені неприємно , що Ви маєте рацію...
😁
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согласен, но они это хотят пока сделать только в одной области вроде и в одном районе Киева... вот на последнем я бы остановился подробнее, кто-нибудь спросит их как они хотят такое замутить в одном районе Киева, на основании данных моб. операторов?
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Гончарук-Дубилету: "По каким нах..н симкам ?!!" Видимо Гончарук ни в какую математическую модель не помещается.
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Медведчуковские выпердыши картинками из одноглазников пытаются выдавить слезу у ещё оставшихся в живых совкодрочеров...
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А вгорі в куточку камсамольскайа правда. Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь оценка численности населения, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 1767
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Старший Дубілет єрозумною людиною - стояла біля витоків створення "Приватбанку", його технічної частини. Як відомо, природа відпочиває на дітях розумних людей. Це саме той випадок.
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мотя не дурник він самовпевнений = хуцпатий невіглас з фрагментарними знаннями т а з претензіями на геніальність
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Не тільки природа відпочиває, але і яблуко від яблуні не далеко падає. Міністр Дубілет дійсно син того Олександра Дубілета, який майже 20 років (з 1997 по 2016) працював на Бєню головою правління Приватбанку. І 5.5 млрд доларів виведено із Привату тоді коли головою правління був старший Дубілет.
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Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь очередная зелёная дурня, предназначенная для распила выделенных под это денег... Ни на что другое плесень просто не способна.
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Не лише для крадіжки грошей. Але й для того, щоб скомпілювати бажані для себе результати, скажімо, в частині етнічного чи мовного складу населення України.
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У этой власти всё так. Дилетанты и неучи с проектами комического масштаба. Позорище.
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Заскучал по прошлым идиотам?
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минулі ідіоти на тлі блаЗЄнських мають вигляд суперфахівців. Yes, sir. Електронний перепис населення, запропонований урядом, це всього лише оцінка чисельності населення, - директор Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 6331
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"это всего лишь оценка численности населения"
неужели раньше было по другому?
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У справжньому опитуванні є десятки позицій щодо мовного, етнічного, фахового, освітнього та багатьох инших показників.
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Караул, чиновников отрывают от кормушки!
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дурнику, не блаЗЄнюй. Бо ти сам знаєш, що гроші блаЗЄнські вкрадуть, а результати просто напишуть. Чиновники тут ні до чого.
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Перепис населення це великі бюджетні кошти. щось не бачу розгніваних коментів що під час війни повноцінний перепис не на часі тому що треба гроші на армію.
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"..Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной." - у этой власти Зеленой саранчи ВСЕ неэффективно и неточно!
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Лобанова отрывают от бюджетной кормушки, поэму возмущается.
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Возможно... но она приводит аргументы и я с ней согласен...
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какие аргументы? "это всего лишь оценка численности населения". Так оно и есть.
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ти пропонуєш зробити Інститут Демографії ПРИВАТНИМ закладом? Це дійсно цікава думка!!
Може це і заощадить гроші платників.. а може і ні..
але Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності та закономірності його розвитку.

А шмарклі зелені ТУПО не розуміють що не все в світі так просто як вони собі це уявляють Електронний перепис населення, запропонований урядом, це всього лише оцінка чисельності населення, - директор Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 9375
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А у зелених жаб грошей немає на справжній перепис. "Голобородько" виявився Голохвостим, банкрутом.
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В мене ще діє сім-картка моєї покійної матері, мабуть її зарахують при переписі. І сміх, і гріх!
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На цвинтарях порахухуйте, ДЛБ, мля...
😇
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История современная Украины делится на три периода внутреннего противостояния. Запад против Востока, Украина против Раши, и теперь народ против казнокрадов. Трудная предстоит борьба судя по некоторым коментам.
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