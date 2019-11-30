"Директор Института демографии Либанова: Увидев пост Дубилета, была близка к истерике. Так перепись не проводят."

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн. В правительстве собираются провести электронную перепись населения.

По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике".

Дубилет утверждал, что вместе со спецами математиками и социологами можно часть переписи проводить по такому алгоритму: собрать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", - рассказала Либанова.

"Но предположим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись - это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Таким способом мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей текущую информацию Госкомстата на вот это распределение численности очень сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может быть, это и будет полезно. Но это не заменит перепись", - добавила она.

По ее словам, если перепись в Украине будет проведена таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать ее.

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"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству - какие данные переписи и для чего нужны", - объяснила она.

Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.

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