"Директор Института демографии Либанова: Увидев пост Дубилета, была близка к истерике. Так перепись не проводят."

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".
Напомним, ранее министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн. В правительстве собираются провести электронную перепись населения.
По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике".
Дубилет утверждал, что вместе со спецами математиками и социологами можно часть переписи проводить по такому алгоритму: собрать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", - рассказала Либанова.
"Но предположим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись - это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Таким способом мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей текущую информацию Госкомстата на вот это распределение численности очень сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может быть, это и будет полезно. Но это не заменит перепись", - добавила она.
По ее словам, если перепись в Украине будет проведена таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать ее.
"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству - какие данные переписи и для чего нужны", - объяснила она.
Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.
30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.
По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.
В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.
😇
вони марять зробити "фсьо харашо"... а хто ж проти?
Тільки "па-прастому" СКЛАДНІ РЕЧІ зробити неможливо
т.е. в одной учетной единице можно (если сильно захотеть) было бы собрать данные на одного человека от рождения до...настоящего времени, плюс отдельные ( но взаимосвязанные) сведения на его семью... и не надо математических моделей, симкарт и денег под это... просто каждое ведомство занимается своим делом!
но из статьи вытекло что основное внимание симкам... или то так его поняли-не поняли?
перпис людьмии, спеціально навченими, теж має похибки (когось нема вдома, когось в державі...або що) але цей перепис дає на багато більшу...якби яскравішу картину людського загалу і відповіді на конкретні питання (наприклад рідної або вживаної мови, або національності...або...ще чогось, що не знайдеш ні в яких інших..."базах")
але у вік...діджиталізації ))))) можливий єкономніший і...якби спрощений перепис, скажимо так, громадан, які десь є в якіхось державних базах (але і тут мабудь є своє підводне каміння)
тобто я зовсім не проти класичного перепису - він має колись (і як найшвидше) відбутися, бо країна наша не зна скільки нас... але і ******* "бази" хочаб виборця, або получателя субсидій, або платника податків... мають вдосконалюватись, щоб там виключити зловживання
(і мої роздуми були про перепис...точніше перелік по сімкам...я тут трохи засумнівавсь))))))
Так в нього фамілія ДУБілет від слова ДУБ, причому повний.
Нє.Мені їх не зрозуміти.Дебіли,бл..
не удастся подержать 2-3 млрд грн, шоб рученята трошкы жырненькымы сталы
вай вай вай
мовчу
не пи здю
у одного меня по две симки в семье у каждого и 14 разнообразных устройств с симкартами на работе и дома.
Берете всі БАЗИ ДАНИХ,наявні в урядових інституціях плюс йдете на "Петрівку" і докуповуєте решту.
Далі -звірка баз даних..
але чесну "звірку"..
але не по базі даних мобільних телефонів,придурки,де незрозуміла кореляція між кількістю номерів і населення..