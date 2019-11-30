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 Политика Украины, Общество
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Все про:Либанова (19) перепись населения (66) Дмитрий Дубилет (53)

 Директор Института демографии Либанова: Увидев пост Дубилета, была близка к истерике. Так перепись не проводят

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн. В правительстве собираются провести электронную перепись населения.

По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике". 

Дубилет утверждал, что вместе со спецами математиками и социологами можно часть переписи проводить по такому алгоритму: собрать анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", - рассказала Либанова.

"Но предположим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись - это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Таким способом мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей текущую информацию Госкомстата на вот это распределение численности очень сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может быть, это и будет полезно. Но это не заменит перепись", - добавила она.

По ее словам, если перепись в Украине будет проведена таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать ее. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук. ВИДЕО

"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству - какие данные переписи и для чего нужны", - объяснила она.

Напомним, единственная перепись населения независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48,457 млн жителей. Новую перепись изначально планировали провести в 2012 году, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

По словам премьер министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год на Всеукраинскую перепись населения заложены более 3,4 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области

Источник: https://censor.net.ua/n3162688
 
   
 Топ комментарии
 
У этой власти всё так. Дилетанты и неучи с проектами комического масштаба. Позорище.
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Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь очередная зелёная дурня, предназначенная для распила выделенных под это денег... Ни на что другое плесень просто не способна.
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примітивний ДЕБІЛІЗМ.
Оцінка кількості населення що пропонує мотя дубілєн це не є ПЕРЕПИС населення = ФАКт медичний!! Так яка-ж-така "вигода" проміж РІЗНИМИ діями.
банда клоунів яка зараз керує Україною тупо не усвідомлює що світ набагато складніший ніж вони =примітиви -собі це уявляють Електронний перепис населення, запропонований урядом, це всього лише оцінка чисельності населення, - директор Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 3890
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Либанова перепись НЕ проводит и никаких денег НЕ получает
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А у зелених жаб грошей немає на справжній перепис. "Голобородько" виявився Голохвостим, банкрутом.
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В мене ще діє сім-картка моєї покійної матері, мабуть її зарахують при переписі. І сміх, і гріх!
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Карточка не "ЛАПША" случайно называется,конечно действующая все годы, без пополнения счета хотя бы раз в год.
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На цвинтарях порахухуйте, ДЛБ, мля...
😇
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История современная Украины делится на три периода внутреннего противостояния. Запад против Востока, Украина против Раши, и теперь народ против казнокрадов. Трудная предстоит борьба судя по некоторым коментам.
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схаменись дурнику... Те що зараз відбувається це заколот невігласів-дурників та дрібних злодюжек, очолюваний проплаченими клоунами. Електронний перепис населення, запропонований урядом, це всього лише оцінка чисельності населення, - директор Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 9877
вони марять зробити "фсьо харашо"... а хто ж проти?

Тільки "па-прастому" СКЛАДНІ РЕЧІ зробити неможливо
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нда...вот вот будешь на пару с Адвокатиком вопить ,что зебоба твой папа))))или до тебя уже элементарные вещи просто не доходят ,или это высер чтоб хоть что то настрочить
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Такий "електронний" перепис ніколи не буде визнаний валідним. Мета - нахабний грабунок держбюджету. Насправді їх жахає перспектива отримання реальних демографічних показників. Особливо коли мова заходить про вибори. Мільйони мертвих душ - це ж мрія кожного президента, кожного мера і навіть голови сільради. Це і є частина того сумнозвісного "адмінресурсу". А ще фінансування міст і сіл заселених мертвими душами... Дубілет дурний? Можливо. Але я чомусь впевнений що це зелене падло тупо корумповане.
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В анкеті перепису крім ПІП і крім статі є ще багато інших важливих питань, таких як освіта, володіння мовами, рідна мова. Минуле опитування показало, що українці, які в побуті говорять російською, в більшості назвали рідною українську. А російськомовні, зебільні квартальщики хочуть другу державну кацапську, тому дебілет пропонує визначати мову по банкоматах Приватбанку.
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Порохошавка, ссылочку, про второй государственный
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Зебільній ********** раджу уважно читати заяви і пости в соцмережах клоунів.
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Слился. Порохоботство ведет к идиотизму
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Я утверждаю, основываясь на научных расчетах, что в настоящее время в Украине проживает 25-28 миллионов человек. Причем в большинстве люди преклонного возраста. Крым и половина Донбасса по сути ушли в Россию и вряд ли вернутся. 14 миллионов выехало за рубеж, обживаются, вывозят семьи и тоже в большинстве не вернутся. Таковы достижения Порошенко, его своры и олигархического режима.Ежемесячно за рубеж ваыезжает 100 тысяч человек, за год миллион.
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Посмотрим на достижения нынешней власти, ибо уже собираются безвозвратно и те кто об этом никогда не думали. Несмотряна то что я имею миллион претензи1 к Порошенко, ни один президент Украины начиная с 1991 года не сделал ничего чтобы народ не уезжал.
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ну давай свои научные расчеты)))земанкурты такие манкурты
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Так это нормальное в ХХI веке явление миграция и эмиграция, всех странах так, люди ищут где лучше и комфортной жить, если какая-то страна не может обеспечить своим гражданам достойное проживание, то уезжают туда там, где это уже есть сегодня, сейчас. Например Прибалтика или Польша, там уже половина работает и живёт в Западной Европе. Украина тоже к этому идёт, причем семимильными шагами. Причем процесс этот уже не остановить.
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В случае продажи земли международными агрокорпорациями можно ожидать выезд за рубеж в течение 3-5 лет дополнительно 5 миллионов сельских жителей. Тогда к 2030 г в Украине останется не более 15 миллионов. На такую территорию как Украина это очень мало, потому следует ожидать демографического коллапса, вседствие массового въезда азиатов и африканцев с их собственной культурой, религией, порядками. Наверняка это приведет к вытеснению оставшегося украинского населения из страны, аналогично тому как это произошло в Косово.
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Как-то у Вас совсем не утешительный прогноз. Даже если перелома в экономике в лучшую сторону не будет к 2050 году миллионов 30 граждан останется. Даже если миллионы граждан Украины пожелают быстро уехать, страны реципиенты не смогут их принять. Всё таки рынок труда не может так быстро развиваться, даже в странах ЕС.
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Сколько денюх проплывает мимо карманов разных директоров и специалистов, как тут не истерить.
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К Дубилетам отношусь ровно, но данные от оператор мобильной связь намного точнее. Если допускать специальное искажение данных, то не важны методы, когда результат заранее известен
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Предлагаю перепись заменить перекличкой
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Интересно,а что ждала п.Либанова от этих чудиков?Особенно после электронной трудовой,гос-ва в смартфоне и особенно после высказывание президента в Литве - "нажал кнопку и нет коррупционера". Просто детский лепет.
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если честно... то ведь есть много данных, которые можно систематизировать - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН, пенсионный фонд, мед.договры, адресные выплаты, списки избирателей, е-декларации и пр. - они все персональны,
т.е. в одной учетной единице можно (если сильно захотеть) было бы собрать данные на одного человека от рождения до...настоящего времени, плюс отдельные ( но взаимосвязанные) сведения на его семью... и не надо математических моделей, симкарт и денег под это... просто каждое ведомство занимается своим делом!
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может быть...
но из статьи вытекло что основное внимание симкам... или то так его поняли-не поняли?
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Вася Шевченко f77d76ba. Пане Василь. Перепис населення передбачає визначення не тільки кількість населення. Не менш головними є визначення жіночого та чоловічого населення, дітей до повноліття, осіб пенсійного віку, національність, кількість населення по регіонам та багато інших даних. Узнати це усе можливо, лише коли переписувачі (за оплату чи ентузіасти) обійдуть 100% осель, гуртожитків, армійських казарм і тому подібне. З кількості телефонів, навіть найточніших (а це блеф) нічого цього узнати неможливо.
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Неправда. Все эти данные есть в разных реестрах.
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я з вами і згоден і трішечки не згоден...
перпис людьмии, спеціально навченими, теж має похибки (когось нема вдома, когось в державі...або що) але цей перепис дає на багато більшу...якби яскравішу картину людського загалу і відповіді на конкретні питання (наприклад рідної або вживаної мови, або національності...або...ще чогось, що не знайдеш ні в яких інших..."базах")
але у вік...діджиталізації ))))) можливий єкономніший і...якби спрощений перепис, скажимо так, громадан, які десь є в якіхось державних базах (але і тут мабудь є своє підводне каміння)
тобто я зовсім не проти класичного перепису - він має колись (і як найшвидше) відбутися, бо країна наша не зна скільки нас... але і ******* "бази" хочаб виборця, або получателя субсидій, або платника податків... мають вдосконалюватись, щоб там виключити зловживання
(і мої роздуми були про перепис...точніше перелік по сімкам...я тут трохи засумнівавсь))))))
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Просто Элла Либанова не виконувала і не буде виконувати партитуру на піаніно, бо немає чим Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять - Цензор.НЕТ 264
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"Директор Института демографии Либанова: Увидев пост Дубилета, была близка к истерике. Так перепись не проводят."

Так в нього фамілія ДУБілет від слова ДУБ, причому повний.
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Просто эта курица хотела денег срвбить, а оно не.....
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господи) ну а как еще отмыть три миллиарда "на перепись"
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Ну да, отмыть можно и поменьше, и взамен получить неточные данные. Но то такое. У меня еще действует симка моей покойной матери, ее тоже посчитают.
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Не розумію,що спільного в мобільній системі зв'язку і перепису населення ?
Нє.Мені їх не зрозуміти.Дебіли,бл..
Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять - Цензор.НЕТ 8635
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якшо видати грошима, то пролєтарій купить поллітру, а не молоко
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Для меня лично непонятно - такая отсталая страна ? Сейчас все компьютеризировано или нет ? Если да,то какие проблемы ? Пенсы - разве не учтены ? Школьники - студенты.Рабочие,сотрудники. Паспортный отдел. Автостраховка.Автоправа.Больницы.Свидетельство о рождении. Смерти. Неужели из этой инфы нельзя собрать воедино отчет ? - Бомжи и так не запишутся.
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Просто директор этой организации оказывается никому не нужной дурой. Поэтому и истерика.
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Тех, кто в Европе на заработках, как их посчитают? Ну...типа...примерно вот стоко уехало, да?Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять - Цензор.НЕТ 936
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А чего так? Ответ прост- мимо этого никому не нужного института взяли и пронеслись деньги. Конечно у этого персонажа истерика. А конкретнее все данные о возрасте, месте жительства и ТД уже есть в реестрах и данных мобоператоров.
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В параше - да. В Украине - только на контрактников, которых от силы %10
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Директор Института демографии Либанова была близка к истерике.
не удастся подержать 2-3 млрд грн, шоб рученята трошкы жырненькымы сталы
вай вай вай
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Ну так, Лібанова любителька таких грубих тем. Вже розприділила що та куди, а тут Дупілет забирає собі ті грошики.
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Какое отношение научный институт демографии имеет к проведению переписи государственными органами? Но есть у нас такая категория индивидов - Шариковы Полиграфы Полиграфычи, которых костью не корми - дай ********* о проклятых укро-ученых.
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Ну Дубілет казав, що так не 3,4 млрд грн тре, а йому і 1,4 млрд вистачить (це за статистичний звіт операторів мобільного зв'язку, який у них і так є? на кого він працює?) а мо і за менше впорається! Пропоную за 100 грн провести перепис(авторові на пляшечку бренді до кави). Беремо рівень споживання алкоголю на душу населення за даними ВОО3 і кількість спожитого алкоголю на душу українського населення за 2018 рік, далі ділимо першу цифру на другу і "перепис" готовий!
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У ученого спросили, как проводятся переписи. Она ответила. Кстати, так они проводятся во всем мире. Но только в стране победивших шариковых - все ученые враги и коррупционеры. По существу, вы - зе-полпотовцы. готовые убить ученых тяпками: развелись тут, умники, облысели все от них.
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тебе ж сказали: в 19-ом провести частичную перепись населения...в 20-ом перепись со всеми вытекающими...о тебе что? забыли как о алке пугачевой?
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Перепись населения, это не только приблизительное количество населения как таковое, это и половозрастные группы, и социально-экономические показатели, в том числе в разрезе регионов. Вы сами, уроды, ******* много лет, что это надо озвучить. И что теперь? Теперь вы готовы сожрать зе-лапшу со своих ушей о том, что перепись не нужна - можно и подсчетом количества сим-карточек обойтись???
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а шо таке? майже всі діти в школу ходять, а дорослі мають отой податковий кот - так шо колічество мона посчитати точніше чим отим поквартірним опходом
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я представляю - ходять такі пари а-ля йєговісти і стукають в кожен двір, а люди їх тупо посилають. А якшо настаіватимуть, то ше й пса нацькують
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пульты стационарной сигнализации полиции охраны и автомобильные ЖСМ сигнализации, добавят мильенов 10 электората ))))))))) дебилы...

у одного меня по две симки в семье у каждого и 14 разнообразных устройств с симкартами на работе и дома.
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а про симбанки операторов сип телефонии и колцентры, я вобще говорить нехочу.
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Полные дебилы. Какую формулу, какой алгоритм? Мальчики играются в государственность, приставочки себе купили и рубятся.
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підказую,як зекономити більше..

Берете всі БАЗИ ДАНИХ,наявні в урядових інституціях плюс йдете на "Петрівку" і докуповуєте решту.

Далі -звірка баз даних..
але чесну "звірку"..

але не по базі даних мобільних телефонів,придурки,де незрозуміла кореляція між кількістю номерів і населення..
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