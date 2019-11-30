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Все про:НАБУ (2983) коррупция (7580) Гончаренко (287) Слуга народа (539)

 НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против депутатов фракции "Слуга народа" в связи с возможными доплатами им в конвертах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "Слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами - взятки", - рассказал Гончаренко.

Напомним, в начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе"), сетовал, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя", а также сообщил о существовании доплат в конвертах.

При этом он ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.

Позже исключенные из фракции народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский

НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 01
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 02
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 03
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 04
НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3162686
 
   
 Топ комментарии
 
а конверты в руках молодой команды это благо..
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Лешка рупор песа,это все ,что нужно знать про петра ляксеча. Рыговская прокладка,главный рупор "европейцев и патриотов" аля петр ляксеич)))Одесса смеется вам в лицо,там просто были в легком шоке,когда это дерьмище всплыло у пети.Ну то таке))))
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а конверты в руках молодой команды это благо..
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А как же? В конвертах денюшка тоже зеленая НАБУ возбудило дело против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4593
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Нет, не благо, конечно
И пусть расследуют обязательно

Но Лёша Гончаренко не похож на чистого как слеза младенца человека совести.
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Коряченков (Юзик) зато хороший,потому,что его много.....
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А утро ничего веселого не предвещало
А тут на тебе
пять лет веселья обеспечено
под куполом
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Легитимный, [26.10.19 09:01]
#Слухи
Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась, вышел под залог в 80 млн. гривен. Сейчас он сдал свои загранпаспорта и ходит дома с «браслетом».
Наш источник из «силовых ведомств» поясняет, что Микитась вышел, так как поделился «нажитым». Сумма отката составляла более 500 миллионов гривен. Во все схемы он сейчас запускает «новых смотрящих» и работает полностью на новую крышу. Также он должен слить компромат на «высокую рыбу».
Если «договорняк» сработает, то он около 9 месяцев походит с «браслетом», после снимут за хорошее поведение. Позже дело заглохнет, в итоге может классически развалится. Всё это конечно при условии, что он будет сговорчивым и послушным. Также всё зависит от его лоббистов.
Есть информация, что он, возможно, попытается «уехать» из страны, когда будет понимать, что его лоббисты не смогут гарантировать ему свободу. Ведь его дело курирует лично президент.
Мы попытаемся чаще писать про его персону, чтобы общественный резонанс не спадал вокруг его фигуры.
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По сути можно? А то все в сторону уводите.Речь ведь идет исключительно о Слугах Народа.
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конечно
это то что было всегда
а теперь дельце
оно всех зацепит
все эти "праведные борцы" в ЕС и у прочих еще скажут леше спасибо
это типа вызвать огонь на себя, а подавить всех
тоже зачетно
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Что то лёсику давно фейс не чистили, опять за свое принялся
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Так он обычная проститутка.Где платят ,там и оно.Как адекватный человек сначала одевает колорадское дерьмо и обвешивается их ленточками воспевает диды воевали и тут оппа вышиванку одел.Удел проститутки работать на хозяина.Лешка это показал на личном примере.
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Чьих будете ))))
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СМИ: Берлину не по нраву желание Зеленского встретится с Путиным «тет-а-тет» НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8296
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Ермак теперь важнее Меркель Макрона и других мировых лидеров, помаравших Украине , ПОКА ЕРМАК СИДЕЛ НА КОНУЕРТАХ 95 квартала
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Опудало, спочатку вивчи хоча б московитський суржик, перед тим як повітря псувати!)))
Не забудь адміну підлизнути поскаржитись!)))
А взагалі- яке ж ти вбоге!
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Полагаю в ЕС уже все прекрасно поняли что Янелох - агент ФСБ, и стараются не позволить ему слить Украину, дестабилизировав тем самым и так сложную обстановку в регионе еще больше
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"Слуги урода" ... Що тут з дивуватися з педофілів, гвалтівників, збоченців, бандюків, бомжів.... 😕
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они в раде всегда были
уколовы та богданы с ляшками-педофилами
плюс наркоманы
и только сейчас об это говорят изо всех утюгов
зачетно
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Забыл
одно скотство Лозинский
чего стоит
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История скреп

@Skrepo_history

·10 ч

В надежде на маленькую победоносную войну, Сталин выставил против Финляндии 2 289 танков. Превосходство по авиации в 19 раз (130 финских самолетов против 2 446 у СССР). И чем всё закончилось? На фото остатки советской 44-й дивизии после разгрома на Раатской дороге, январь 1940 г.НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5335НАБУ начало расследование против нардепов от СН из-за возможных доплат в конвертах, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3770
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конечно
только оранжевые и бело-голубые скоты у власти могли довести армию до проигрыша РФ
я точно не помню
но у Финляндии всего то было десятка два-три танков
из которых они потеряли пять
а танки СССР были подсчитаны в тысячах.
у танков СССР был сзади проем для забора воздуха
туда кидали коктейль и все заканчивалось
главное, чтобы в снегу не задавили танком
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Проверить биографию каждого слуги народа.
позорище на весь мир - В РАДЕ СИДЯТ НАСИЛЬНИКИ И ИЗВРАЩЕНЦЫ.
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Да кто ж их будет проверять, они все с одной моно-обоймы?!! Все некоррупционеры, не братья-сватья-квартальные друганы, все честные и непогрешимые! Как бы ещё беременная Скороход в жернова не попала, как "плешивая овца, испохабившая и оболгавшая всё стадо" и может, даже ставшая виной раскола в среде СН. А если еще пОРТНОВ вякнет о якобы вине Анны,- хана Скороход!
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Закон об обязательных проверках кандидатов надо сделать . И заодно проверять на вменяемость
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Румынская сотня

В ночь с 29 на 30 ноября 2013 мафиозный коррумпированный режим прокремлёвской марионетки Януковича применил силу к участникам протеста на Майдане Нэзалэжности в Киеве противостояние перешло в активную фазу и завершилось свержением режима 22 февраля 2014 Героям Украины Слава!

НАБУ почало розслідування проти нардепів від СН через можливі доплати в конвертах, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 5460
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фантазия
В ночь с 29 на 30 ноября 2013 на майдане оставались несколько десятков замерзших студентов, которых туда привел Фирташ (читай Газпром)

и Газпром (читай Фирташ и его товарищи) раскочегарил майдан, чтобы Яныка не пустить в Европу.

но немного Газпром просчитался
временно
бабло в Украине всегда побеждает
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"Новые лица" новой власти или "зробимо їх разом!"
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".

Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.

Обещали привести во власть "новые лица" - привели.

Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":

1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.

2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.

3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.

4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.

5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.

6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.

7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.

8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.

9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.

10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.

11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.

12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.

13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.

14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.

15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.

16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.

17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.

18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.

19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.

20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.

21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.

22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.

23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.

24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.

25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.

26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.

27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.

28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.

29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.

30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.

31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.

Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
Песцики, ваш контінгент!
Лайкаємо -😜!!
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Мне больше всего всегда нравились и нравятся идиоты, верующие, що там на вершине пищевой цепочки власти есть непорочные и святые люди. 😂
И именно таких я называю соевыми идиотами.
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Три человека богаче, чем вся Украина вместе взятая
Украину превратили в классическую банановую республику, где 42 млн. после майдана получили бананы, а 3 человека все деньги страны

Такого ужаса не было за всю историю не только Украины, но и Европы. Украину превратили в классическую банановую республику, где 42 миллиона украинцев после майдана получили бананы, а 3 человека все деньги страны.

После заявления Трампа, весь мир заговорил о грандиозной афере, которую не удавалось провернуть даже в самых малоразвитых уголках планеты.

3 человека обобрали до ниточки 42 миллиона людей посредством спровоцированной бойни, разжигания ненависти, вражды и непонимания в обществе.
Когда-то эта невероятная афера войдет в учебники психиатрии и социологов, а пока только факты.



Майдан
Трамп публично заявил, что за 6 лет Украина вошла в тройку самых коррумпированных стран мира и деньги выделенные США 6 лет воровались революционным правительством страны.

Президент Соединительных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира, но в то же время он заверил, что любит украинский народ.

Об этом он сказал телеканалу Fox News, передает сегодня Би-би-си.

«Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, и они коррумпированы, и они крадут деньги, и это переходит на все счета в банке?», - сказал Трамп.

3 мафиозных клана контролируют больше денег чем 42 миллиона украинцев вместе взятых! Примечательно, что все три семьи известны как кровавые, коррумпированные и невероятно жестокие кланы. Они обогащались на природных ресурсах и глупости собственного народа.


3 клана контролируют богатство всей страны
Клан Порошенко, клан Медвечука и клан Ахметова совокупно контролируют более 40 миллиардов долларов. Деньги запрятаны по всему миру! Они ничего не придумали, ничего не создали, не сделали мир лучше. Эти кланы воровали деньги собственного народа и посредством захвата власти обогащались на природных ресурсах собственной страны.

15% всех мировых офшоров принадлежат именно этим кланам. 20 лет грабежа собственного народа, война, майданы и монолитные коррумпированные деяния сделали с Украины классическую банановую республику в центре Европы, а эти кланы богатейшими мафиозными структурами планеты.


Примечательно, но эти же кланы пытаются вновь устроить очередной кровавый переворот в Киеве. Примечательно, что клан Порошенко и Ахметова до сих пор разжигают войну и выступают против мира и самое страшное, что в Украине еще есть люди готовые проливать кровь за эти кланы.

Это уже называется терроризм и работа на мафию, а не патриотизмом. Нас ввели в заблуждение и пытаются доказать, что черное это белое, а белое это черное. Никакого патриотизма у Порошенко и Ахметова не существует. Это чистой воды терроризм. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Страна обязана знать правду!

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Ну до 2014 многие еще верили, что имеющие много денег олигархи уже наелись и не будут воровать из бюджета , а будут делать лучше для Украины . Да и сам шоколадник признал ошибочность этой гипотезы, когда уволил Ложкина .
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Состояние Коломийського - миллиарды долларов.
Состояние Зеленского - 10-15 млн долларов.
Состояние Арахамии 20-25 млн долларов.
Состояние Богдана несколько десятков млн долларов.
Состояние Дублинского - 23 квартиры и 16 спорткаров.

Что скажут Зе-лохи с зарплатой 5000 гривен и пенсией 1600 гривен?

Беня красава. Вертит на обрезанном кую 30 млн гоев. А депутатики его за 5-10-15 тыс. долларов в конвертах примут ЛЮБОЕ решение - да хоть содрать с гоев последнюю рубаху со ШКУРОЙ.
Апплодирую стоя.
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Три человека богаче, чем вся Украина вместе взятая
Украину превратили в классическую банановую республику, где 42 млн. после майдана получили бананы, а 3 человека все деньги страны

Такого ужаса не было за всю историю не только Украины, но и Европы. Украину превратили в классическую банановую республику, где 42 миллиона украинцев после майдана получили бананы, а 3 человека все деньги страны.

После заявления Трампа, весь мир заговорил о грандиозной афере, которую не удавалось провернуть даже в самых малоразвитых уголках планеты.

3 человека обобрали до ниточки 42 миллиона людей посредством спровоцированной бойни, разжигания ненависти, вражды и непонимания в обществе.
Когда-то эта невероятная афера войдет в учебники психиатрии и социологов, а пока только факты.



Майдан
Трамп публично заявил, что за 6 лет Украина вошла в тройку самых коррумпированных стран мира и деньги выделенные США 6 лет воровались революционным правительством страны.

Президент Соединительных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира, но в то же время он заверил, что любит украинский народ.

Об этом он сказал телеканалу Fox News, передает сегодня Би-би-си.

«Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, и они коррумпированы, и они крадут деньги, и это переходит на все счета в банке?», - сказал Трамп.

3 мафиозных клана контролируют больше денег чем 42 миллиона украинцев вместе взятых! Примечательно, что все три семьи известны как кровавые, коррумпированные и невероятно жестокие кланы. Они обогащались на природных ресурсах и глупости собственного народа.


3 клана контролируют богатство всей страны
Клан Порошенко, клан Медвечука и клан Ахметова совокупно контролируют более 40 миллиардов долларов. Деньги запрятаны по всему миру! Они ничего не придумали, ничего не создали, не сделали мир лучше. Эти кланы воровали деньги собственного народа и посредством захвата власти обогащались на природных ресурсах собственной страны.

15% всех мировых офшоров принадлежат именно этим кланам. 20 лет грабежа собственного народа, война, майданы и монолитные коррумпированные деяния сделали с Украины классическую банановую республику в центре Европы, а эти кланы богатейшими мафиозными структурами планеты.


Примечательно, но эти же кланы пытаются вновь устроить очередной кровавый переворот в Киеве. Примечательно, что клан Порошенко и Ахметова до сих пор разжигают войну и выступают против мира и самое страшное, что в Украине еще есть люди готовые проливать кровь за эти кланы.

Это уже называется терроризм и работа на мафию, а не патриотизмом. Нас ввели в заблуждение и пытаются доказать, что черное это белое, а белое это черное. Никакого патриотизма у Порошенко и Ахметова не существует. Это чистой воды терроризм. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Страна обязана знать правду!

источник
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Іван Спринський
19 год ·

#РазомНавчимоСБУчитатиКПК! #СправаПроДержзрадуКоломойського!


Галицький суд міста Львова зобов'язав СБУ у Львівській області внести відомості до ЄРДР за ст. 111 КК України (державна зрада), щодо Коломойського НАБУ почало розслідування проти нардепів від СН через можливі доплати в конвертах, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8136 за скаргою від ГО «РДРНП» в особі керівника ГО Спринського.
Чекаю від СБУ у Львівській області виконання рішення та відповідних документів (Витяг з ЄДР), які вони зобов'язані направити мені, як заявнику, бо в іншому випадку... Ну Ви зрозуміли, СБУ повинно вивчити КПК. Копію ухвали додаю у коментарях. До речі, ні представники СБУ, ні представники прокуратури у судове засідання не з'явились.
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Ага .Послухали лисичку і щуку кинули у річку.
Там уже само НАБУ надо расследовать
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Зебилы сделали что обещали

😀😀😀

На уроке анатомии:
- Кто скажет, какой самый большой орган человека?
- Жопа, Марья Ивановна: в нее помещается вся страна.
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шо робицця ! при Петі такої херні не було ! )))
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