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 Политика Украины
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 ГПУ: В делах Евромайдана признали виновными 59 человек

В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них приняты обвинительные акты", - заявили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве также проинформировали, что за первые девять месяцев 2019 управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

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В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

В ГПУ подсчитали, что во время событий евромайдана пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162683
 
 
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І скільки з них сидить? Список в студію!!!
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По Майдану никого не посадят,для этого 5 лет работали "профессионалы".
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Такі злочини можуть розслідуватись десятиліттями.
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