 ГПУ: В делах Евромайдана признали виновными 59 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них приняты обвинительные акты", - заявили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве также проинформировали, что за первые девять месяцев 2019 управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

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В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них принял обвинительные приговоры.

В ГПУ подсчитали, что во время событий евромайдана пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

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