 "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос написал на странице в Facebook.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписание указа.

Мои личные выводы будут потом, "новость" прилетела мне в дороге...

Ясно одно, что нет желания определенных должностных лиц для реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш...

И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами.

Продолжаю работать и буду для Украины!

Как говорят: за одного битого, двух небитых дают.

Украина - превыше всего !!!!"

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8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.

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