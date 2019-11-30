 "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос написал на странице в Facebook.
"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписание указа.
Мои личные выводы будут потом, "новость" прилетела мне в дороге...
Ясно одно, что нет желания определенных должностных лиц для реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш...
И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами.
Продолжаю работать и буду для Украины!
Как говорят: за одного битого, двух небитых дают.
Украина - превыше всего !!!!"
8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.
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Порошенко уже пол годе как не президент и даже
не мешает ЗЕленой ботве самостоятельно обсераться...
Говорили - мы «Слуги народа» - оказались подстилки кремля!
Собрались заработать, мерзавцы, на продаже убитой страны.
Вы не слуги народа, подонки, а прислужники пса сатаны!
Взяли власть вы циничным обманом - обманули нахально, как скот.
Но уже видит сучую сущность вашу весь украинский народ!
И придёт скоро время расплаты - не потерпим убивства страны.
Гнев народный сметёт вас, как нечисть, вольным слуги-козлы НЕ НУЖНЫ!
ЖАХ !
Надо было в первый же год подогнать к зданиям Г+Г, Интера и проч. телепомоек по танковому батальону, и расхреначить всё, чтобы только развалины дымились.
И, никаких выборов в ближайшие 40 лет. Как Моисей водил своих по пустыне, чтобы все кто помнит рабство, умерли.
поки такі, як Кривоніс, воювали за державу, оці шути ржали та ганьбили Україну.
війна для них взагалі не існувала.
чи ти ще цього не зрозумів ?
то ли дело раньше