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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3312) Кривонос Сергей (58)

 "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос

Увольнение заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства свидетельствует о том, что у "определенных должностных лиц нет желания для реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов"".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос написал на странице в Facebook.

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу - таки протолкнул подписание указа.

Мои личные выводы будут потом, "новость" прилетела мне в дороге...

Ясно одно, что нет желания определенных должностных лиц для реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш...

И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами.

Продолжаю работать и буду для Украины!

Как говорят: за одного битого, двух небитых дают.
Украина - превыше всего !!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замсекретаря СНБО Кривонос уволен с двух должностей указом Зеленского. ДОКУМЕНТ

8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.

Читайте также: РФ разрабатывает различные варианты агрессии против Украины: и югославский вариант, и ракетные удары, - Кривонос

Источник: https://censor.net.ua/n3162678
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
яка різниця "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 9667
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Козломордый откуда у тебя старая методичка?
Порошенко уже пол годе как не президент и даже
не мешает ЗЕленой ботве самостоятельно обсераться...

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Есть такая гнилая порода - продаст Родину за три рубля.
Говорили - мы «Слуги народа» - оказались подстилки кремля!
Собрались заработать, мерзавцы, на продаже убитой страны.
Вы не слуги народа, подонки, а прислужники пса сатаны!
Взяли власть вы циничным обманом - обманули нахально, как скот.
Но уже видит сучую сущность вашу весь украинский народ!
И придёт скоро время расплаты - не потерпим убивства страны.
Гнев народный сметёт вас, как нечисть, вольным слуги-козлы НЕ НУЖНЫ!
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что в хотите от власти Президент которой может только пребывать в наркоманском запое быть мелкопакостным малый ростом никчемностью быть мстительно злопамятным.... из шута сделали Короля!!! после стольких лет вылизывания астралов сильным мира... его просто мошонка инфаркт получит если он перед ху..лом № 1 (сам то он Ху..ло № 2) не шаркнет ножкой.... нести ахинею показывать.... что я не лох... а я @@оця мамина из Кривого Рогу и могу играть @@@@ем по роялю...
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73% не лучше, они решили, что отразить агрессию паРаши должен кто-то другой, а им давай повышай зарплаты и ЮВТ с Г+Г им были путеводной звездой в этом, для избрания Зелемойского...
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Отрицательный результат, тоже результат. По крайней мере узнал как работает СНБО, и в следующей власти будет главой СНБО, как минимум.
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А "следующей власти" не будет вообще, вот в чём штука. Украину уже продали Москве, за какую-то сумму.
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Поприкольні зебенята всю країну перетворили в посміховисько з кловунами і цим пишаються.
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Замок ВФЯ,Охендовского, Кивалова видел, это при ком началось ? Ни одна власть, а началось все с комми Кравчука и бандитов из кгб, не хотела строить государство Украина .
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Такие люди могут спасти страну. Но маланцы, к сожалению, это хорошо понимают...
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оце товстелезне антимайданне опудало тепер в РНБО "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 5337
ЖАХ !
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Ви це робите разом, знищуєте Україну та її спроможність захищати себе... Головне не здавайтеся в підтримці влади , яка знищує Україну, просто сором...
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Вся країна перетворюється на бл... цирк.
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А ти не живи у тій країні, їдь краще до України.
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Да, жаль что Порох оказался слабохарактерным демократом.
Надо было в первый же год подогнать к зданиям Г+Г, Интера и проч. телепомоек по танковому батальону, и расхреначить всё, чтобы только развалины дымились.
И, никаких выборов в ближайшие 40 лет. Как Моисей водил своих по пустыне, чтобы все кто помнит рабство, умерли.
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Добрая украинская традиция живет .При мне было все зашибись,только убрали обсирать всех и вся.Достойный человек промолчал бы и сказал,просто не согласен с ними и все,пошел бы дальше работать.
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У некоторых комментаторов вялотекущая шизофрения с ярко выраженной ЗЕ-манией, всюди ввижаються. Ідіть лікуйтесь,йолопеґи.
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Скорей всего то что озвучил Севоха платить всем в ОРДЛО должна Украина это было одно из требований Х-ла к зе для того чтоб малорос смог лично встретиться со своим кумиром.
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и лично кривой нос в этой клоунаде поучаствовал
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що робити справжньому воїну серед клоунів ?
поки такі, як Кривоніс, воювали за державу, оці шути ржали та ганьбили Україну.
війна для них взагалі не існувала.
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а то нічого, що збивають Україну ?
чи ти ще цього не зрозумів ?
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А что они все вдруг такими принципиальным и оппозиционными становятся как только их отодвигают от корыта ? Пока у корыта были все устраивало ?
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