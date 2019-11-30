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 Политика Украины
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Все про:Apple (36) Крым (22130)

 После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий"

Американская компания Apple намерена пересмотреть свою политику в отношении обозначения спорных территорий на картах и ​​в приложениях. К этому компанию побудил скандал вокруг маркировки оккупированного РФ Крыма в приложении "Погода" для пользователей в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в пятницу, 29 ноября, в интервью Reuters заявила прессекретарь Apple Труди Мюллер.

По ее словам, компания не делала никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России, а изменения в России были вынужденными из-за закона, вступившего в силу в этой стране.

"Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение об обозначениях территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами. Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах и, как результат, можем внести изменения в будущем", - сказала Мюллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

Также на Цензор.НЕТ: "Позор вам!" - в МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это Украина

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3162673
 
 
 Топ комментарии
 
Вони щось там переглядатимуть..
А як буде з Кримом ?
Міжнародне право вище законів конкретного суб'єкта.
Тож нехай кожний кацап, переглядаючи погоду в айфоні, бачить злочин своєї недодержави.
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"Мы изучаем международное право,))) После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 9614 . Источник: https://censor.net.ua/n3162673
И сколько ещё вам надо времени , чтобы понять ,что согласно международному праву - Крым принадлежит Украине .? С-ка ,ну шо за бараны работают в Apple ,, создают технологии будущего , а то что Крым , по всем международным законам , принадлежит Украине , понять никак не могут . Кошмар просто . После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 688 .
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...после непродолжительной гражданской панихиды толпа спокойно разошлась...
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пойти навстречу обиженным могут тока широкие душой люди. а злые могут обиженных сделать опущенными. поэтому - дьякуемо
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Знакомый изопов язык. В будущем могут внести изменения, а пока будут рубить бабло и не раздражать рассиянских....
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а они реально на паРаше рубят бабло? скорее "рубят". думаю репутационные риски перевешивают в этой ситуации и в будущем могут значительно обесценить, если не полностью нивелировать, "срубленное" на паРаше бабло.
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Они объяснили принцип работы Эппл - С волками жить - по волчьи выть.
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Не нравится Эппл вперёд на ведроиды. Первое правило бизнеса защищай свои инвестиции.
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Эта компания просто частичка запада.Им похер ,что кто то где то гибнет,нарушается международное право,им главное прибыль.Они и с гитлером работали бы со сралиным и с ******.
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теперь похеру. уже пол года как похеру
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Раньше было тоже самое.В срыму работали западные компании по полной.Сименс когда турбины туда поставляли,прикинулись шлангами ,что мы не знали.Фрау фсб жопу рвала за сев поток 2 и т.д. и т.п.Ничего не изменилось га самом то деле.
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Вони щось там переглядатимуть..
А як буде з Кримом ?
Міжнародне право вище законів конкретного суб'єкта.
Тож нехай кожний кацап, переглядаючи погоду в айфоні, бачить злочин своєї недодержави.
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"Мы изучаем международное право,))) . Источник: https://censor.net.ua/n3162673
И сколько ещё вам надо времени , чтобы понять ,что согласно международному праву - Крым принадлежит Украине .? С-ка ,ну шо за бараны работают в Apple ,, создают технологии будущего , а то что Крым , по всем международным законам , принадлежит Украине , понять никак не могут . Кошмар просто . После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 688 .
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Все они знают, просто бабло рулит. Джобс бы этого не допустил, принципиальный мужик был
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закон кацапии о признании крыма их территорией был принят еще в 2014 году. в 2015 (кажется) принят закон об ответственности за отрицание крыма кацапским. а эпл только сейчас решились нарисовать его в их границах. вопрос - а чо так? а может просто кто то провалил внешнюю политику и компания поняла что ей ничего за это не будет?
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а что ей за это может быть? максимум запрет на торговлю своими девайсами в Украине, но рынок россии больше, он для них ценнее. Эйплу глубоко до задницы эта война, они не являются официальными представителями своего государства
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ну почему то до 2019 года эпл не включал крым в состав приполярной нигерии. а тут вдруг очнулись. а может им мешало украинское лобби в штатах?
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Я сообщу новость, что репутационные потери тоже влияют на прибыль компании и не только в Украине?
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Анекдот по теме яблок.
Вечер. Тюремная камера. Общая.
- Сегодня будем пользовать "девочку ...."
Голос с угла:
- Я не могу! У меня месячние! Яблок зелених перекушал!
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Корпорация Apple прокомментировала ситуацию с обозначением Крыма российским в сервисе «Погода». Пресс-секретарь компании Труди Мюллер заявила Reuters, что изменения внесены для российских пользователей и не распространяются на карты за пределами России.
По ее словам, соответствующие изменения произошли в связи с принятым в России законодательством.
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А если от украинцев поступит просьба к Apple , изобразить на картах (для внутриукранского пользования) Сибирь - частью Китая . ? Интересно , они не откажут ? После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 1460 .
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Достаточно пользоваться внутрикитайскими картами...
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Yes
Для Украины даже глобус Украины на Apple это нормально.
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А что скажет Турчинов?Или он думает что все сойдёт?
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Кто бы Apple еще объяснил, что эти территории не "спорные", а оккупированные. А "спорным" является наличие мозгов у мокшей и "зелени".
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Чего ж петр ляксеич,вяликий международный деятель не смог за 5 лет обьяснить.
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О. Вот и объявился один со "спорными"... Эй, там, в бочке! Твой Зеленый бобик уже больше полугода презиком подрабатывает! Ау! Часы правильно поставь и листочки на календаре поотрывай. А то ты явно где-то потерялся во времени.
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А как он мог объяснить если его уже с весны 16-го весь мир раскусил
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Потому что там работают идиоты вроде тебя ,, которым-не доходит . Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій" - Цензор.НЕТ 4430 . Ты им говоришь на белое шо оно - белое , а они утверждают что это чёрное .
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