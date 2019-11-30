 Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила журналистам представитель суда Иоланда Вайннобель", - говорится в сообщении.
Отметим, суд по делу сбитого самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года. Судебный комплекс "Схипхол", в котором будет происходить процесс, расположен примерно в 50 км от Гааги - и за несколько километров от одноименного аэропорта, откуда в последний рейс вылетел самолет рейса МН17.
если тебя так прёт от парашенки забирайте его себе
будите самыми нищими и корумпироваными ))
тожеш 73%
у вас еще всё впереди
вона зрозуміла, що ця команда не готова боротись з ворогом.
Важно понимать что руководство РФ, Украины, Германии и Франции - это одна и та же промышленно-финансовая группа. Для них эта война - грандиозное бедствие, из-за которого они уже потеряли несколько сотен миллиардов долларов, ввиду санкций. Они все маскируются под "национальных лидеров", но если посмотреть внимательно: кто такие Меркель, Макрон, Коломойский (про московских речи нет - там только есть телевизор; а кто реально правит - они все в тени).
Меркель - агент Штази, комсомолка, проходившая тренинг на Донбассе.
Макрон - банковский служащий.
Коломойский - представитель мафии "общечеловеков".
Но, что он мог сделать против 73% болванов, которым вообще не нужно собственное государство ?