 Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила журналистам представитель суда Иоланда Вайннобель", - говорится в сообщении.

Отметим, суд по делу сбитого самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года. Судебный комплекс "Схипхол", в котором будет происходить процесс, расположен примерно в 50 км от Гааги - и за несколько километров от одноименного аэропорта, откуда в последний рейс вылетел самолет рейса МН17.

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