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 Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила журналистам представитель суда Иоланда Вайннобель", - говорится в сообщении.

Отметим, суд по делу сбитого самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года. Судебный комплекс "Схипхол", в котором будет происходить процесс, расположен примерно в 50 км от Гааги - и за несколько километров от одноименного аэропорта, откуда в последний рейс вылетел самолет рейса МН17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва удовлетворена решением Арбитражного Трибунала в Гааге в деле о захвате украинских кораблей, - МИД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3162670
 
   
 Топ комментарии
 
напевно... позови не сприяють примиренню.
вона зрозуміла, що ця команда не готова боротись з ворогом.
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Порох не вылезал из самолёта - мотался по всему миру, сколачивая про-украинскую коалицию.
Но, что он мог сделать против 73% болванов, которым вообще не нужно собственное государство ?
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Зеб, тогда согласись вместо безусловной выплаты паРашей получить газом и не изображай патриота...
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Зеб, только умственно отсталые поверят вам - Lbvbnhj, Baks13 и тебе, что вы - патриоты, после того, как вы участвовали в приходе к власти уклониста, который перед ****** - "Чего-с изволите-с?"..
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ты гражданин какого государства?)
если тебя так прёт от парашенки забирайте его себе
будите самыми нищими и корумпироваными Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі - Цензор.НЕТ 9655))
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Зеб, теперь расскажи, как 73% меняя Ющенко на убийцу-Януковича, а Порошенко на Монику, продвинули Украину хоть на шаг дальше Беларуси.
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а яныка на парвшенку ты чего опустил?)
тожеш 73%
у вас еще всё впереди
Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі - Цензор.НЕТ 2061
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А це правда, що Україна забирає всі позови на росію? Зеркаль через це звільнилась?
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напевно... позови не сприяють примиренню.
вона зрозуміла, що ця команда не готова боротись з ворогом.
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Очевидно, уже обо всём договорились: голландцы уже называли четыре фамилии каких-то мелочёвок, на которых всё спишут в итоге.
Важно понимать что руководство РФ, Украины, Германии и Франции - это одна и та же промышленно-финансовая группа. Для них эта война - грандиозное бедствие, из-за которого они уже потеряли несколько сотен миллиардов долларов, ввиду санкций. Они все маскируются под "национальных лидеров", но если посмотреть внимательно: кто такие Меркель, Макрон, Коломойский (про московских речи нет - там только есть телевизор; а кто реально правит - они все в тени).
Меркель - агент Штази, комсомолка, проходившая тренинг на Донбассе.
Макрон - банковский служащий.
Коломойский - представитель мафии "общечеловеков".
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Но зная это, президенту надо быть просто гением, чтобы уговорить ввести санкции...
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Порох не вылезал из самолёта - мотался по всему миру, сколачивая про-украинскую коалицию.
Но, что он мог сделать против 73% болванов, которым вообще не нужно собственное государство ?
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Конечно.И доллар по стописят,армия отступила до Киева,инвесторы все збежали и приват давно отдали Бене.Нужно чаще смотреть кривой и канал "чесных новын.
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Конечно,зеля его специально держит,чтоб навредить пятру ляксеичу,что ж тут не понятного.Так бы уже давно был по стописят,солнцеликий не мог обмануть
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Наскільки ви добре вчилися, аби не ображатися на сусіда, а рахувати самому
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Мова не про них, якщо ви не зрозуміли
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Є в ютюбі канал, Старий пенс, подивись, він тобі все про долар розкаже, а рейтинг зеленського упав ,бо люди перестали дивитися г+г а почали читати інтернет.
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Нужно знать законы экономики ,для этого Ютуб не нужен.Петр не вернётся все равно,для этого Ютуб тоже не нужен,просто учите социологию и политологию.
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ostjaua5 - тебе і інших таких ЗЕБІЛІВ зразу видно - у всіх темах вони тільки про Пороха пишуть !
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Свидетелей культа святого пятра аналогично.Все как под копирку,все зибилы,мы 7процентов элыта)))
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Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий в эфире канала «Прямой» высказал мнение, что Зеркаль покинула важный пост из-за того, что ей стало известно об отзыве всех важных исков Украины против РФ. Такую информацию подтверждают источники, связанные с Офисом президента.
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Наверное дело тяжелое - частями передают. Принесли пару чемоданов, остальное завтра или когда еще подвезут.
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А кого Зеля пошлёт представлять страну - Сивохо или Королевскую?
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