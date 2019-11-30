 В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"Во время мероприятия офицеры и генералы подвели итоги деятельности Украинской армии в 2019 году, а также определили задачи на следующий год. В частности, генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что 2020-й год – год профессионального сержанта ВС Украины, а боевая подготовка - одно из приоритетных направлений деятельности на 2020 год. Подготовка подразделений к наступательным действиям должна занимать до 70% учебного времени", – цитирует пресс-служба начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Основные направления деятельности военных были рассмотрены во время работы секций на объектах учебно-материальной базы Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
На этих занятиях участники имели возможность ознакомиться с новейшими методиками снайперской подготовки и контрснайперской борьбы, организации тылового обеспечения войск в зимних условиях.
Также были продемонстрированы методики подготовки частей и подразделений к ведению наступательных действий на подготовленную оборону противника в условиях урбанизированной местности, продемонстрированы преимущества подготовки войск с привлечением подразделений имитации сил противника (OPFOR) и прочее.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений Генштаба и органов военного управления ВСУ, командиры воинских частей, представители военных научных учреждений, учебных заведений. В мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны Алина Фролова и определенные представители Министерства обороны Украины.
В ходе подведения итогов деятельности за 2019 были проанализированы результаты выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил, организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, состояние дисциплины и правопорядка в армии и правовой защиты военнослужащих, рассмотрено состояние и перспективы квартирно-эксплуатационного обеспечения, развитие профессионального сержантского корпуса, взаимодействие ВС Украины с общественностью и дальнейшая имплементация стандартов НАТО на пути евроатлантической интеграции Украины.
NinaBoi
@artnataliwood5
·6 ч
Кадрові зміни в РНБО
Саша, да я понял, все норм.
Прорвемся. (ульяна борис четыре леонид радио галя)
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами...."
Скільки відкрили нових столових?
Вот так отведение войск на 3 участках незаметно перейдет в полное выведения войск. Капитуляция это, сдача территории Украины, откат за красные линии? На эти вопрос разъяснения дадут разъяснения "приглушенные" СМИ. Слово то какое идиотское не врезать дубиной по голове, чтобы оглушить и вырубить, а так слегка долбануть, чтобы искры из глаз, но без падения тела.
Vіtаuskаs
@Vitauskas_A
·25 мин
Ровно 80 лет назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию, желая превратить её в свою очередную республику. Если бы финны тогда не выстояли, то сегодня бы их страна выглядела так же, как Выборг, некогда второй город Финляндии. За это и воевали советские "деды"...