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 Политика Украины
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 В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году

На базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подведены итоги деятельности ВС Украины по 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Во время мероприятия офицеры и генералы подвели итоги деятельности Украинской армии в 2019 году, а также определили задачи на следующий год. В частности, генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что 2020-й год – год профессионального сержанта ВС Украины, а боевая подготовка - одно из приоритетных направлений деятельности на 2020 год. Подготовка подразделений к наступательным действиям должна занимать до 70% учебного времени", – цитирует пресс-служба начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Основные направления деятельности военных были рассмотрены во время работы секций на объектах учебно-материальной базы Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

На этих занятиях участники имели возможность ознакомиться с новейшими методиками снайперской подготовки и контрснайперской борьбы, организации тылового обеспечения войск в зимних условиях.

Также были продемонстрированы методики подготовки частей и подразделений к ведению наступательных действий на подготовленную оборону противника в условиях урбанизированной местности, продемонстрированы преимущества подготовки войск с привлечением подразделений имитации сил противника (OPFOR) и прочее.

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В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений Генштаба и органов военного управления ВСУ, командиры воинских частей, представители военных научных учреждений, учебных заведений. В мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны Алина Фролова и определенные представители Министерства обороны Украины.

В ходе подведения итогов деятельности за 2019 были проанализированы результаты выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил, организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, состояние дисциплины и правопорядка в армии и правовой защиты военнослужащих, рассмотрено состояние и перспективы квартирно-эксплуатационного обеспечения, развитие профессионального сержантского корпуса, взаимодействие ВС Украины с общественностью и дальнейшая имплементация стандартов НАТО на пути евроатлантической интеграции Украины.

В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году 01
В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году 02
В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году 03
В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году 04
В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году 05

Источник: https://censor.net.ua/n3162668
 
 
 Топ комментарии
 
Кривонос теж підвів свої підсумки "...Зрозуміло одне, що немає бажання певних посадовців реалізаціі програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків», якраз коли ми вийшли вже на фініш..
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами...."
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А шо там такого складного? РНБО керувала навіть дамбаська акушерка Богатирьова.
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Піпєц! Поміняли бойового Офіцера, на сєпарського клоуна. Класна зе влада, одні професіонали.
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Тим часом дід Мороз у розпачі. 50% замовлень на Новий рік- снайперська гвинтівка.
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++
Саша, да я понял, все норм.
Прорвемся. (ульяна борис четыре леонид радио галя)
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Кривонос теж підвів свої підсумки "...Зрозуміло одне, що немає бажання певних посадовців реалізаціі програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків», якраз коли ми вийшли вже на фініш..
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами...."
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То це вже 1919 рік закінчився, чи ВСУ припиняє свою діяльність???
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Скільки за півроку побудували казарм?
Скільки відкрили нових столових?
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Ну в чим похвалився Хомчак? Що на деяких ділянках лінії розмежування підрозділи повернулися на лінію трьохрічної давності? Що три роки роботи "тихою сапою" пішли коту під хвіст? Що поранення, отримані при тій роботі , а іноді і смерті наших воїнів виявилися невиправданими? Що флагштоки з українськими поапорами переміщено на 1-2-3 кілометри вглиб української території? 2019 рік ввійде в історію російсько-української війни поряд з 2014 і 2015, як рік відступу і здачі позицій. Тільки якщо перші два - у боротьбі, то 2019 - без боротьби. І щоб бути чесним, потрібно все ж визнати, що вина ВСУ у цій ганьбі найменша - вони просто виконали злочинні накази.
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Какой сценарий Украине предложат 9 декабря? Этот вопрос тревожит многих. Отведение войск на 3 участках украинцы восприняли относительно спокойно. Единичные выступления в некоторых областях не в счет. Зе протестировал как будет реагировать страна на поэтапное ОТВЕДЕНИЕ войск. Прокатило. По указке кремля на этих участках обстрелы прекратились, зато усилились или будут усиливаться на других. Погибшие и раненые станут для Зе аргументом для дальнейшего отведения войск, типа :"Вот видете там отвели войска и солдаты не гибнут!" Так на кровь наших героев станет аргументом для отведения войск. Как далеко? На этот вопрос ответили главари бандформирований :"До границы Донецкой области" (очень скоро об этом заявят и в Луганске). Если происходит зеркальное разведение (а по факту одностороннее отведение) войск то по сути Украина покидает пророссийские области. Кроты наблюдатели естественно не заметят, что боевики переодевшись в штатское никуда не отходят. Такой себе лугандонский вариант самообороны. Дальше все по кремлевскому сценарию выборы и старые рожи в новом правительстве прокремлевских новообразований с которыми прийдется вести диалог. А если вдруг что то пойдет не так? Возможности раши выбросить многотысячные ДШБ за считаные минуты захватить участки где нет оборонительных сооружений и лишь единичные полицейские ни у кого не вызывает сомнения. Тем более, что раша многократно доказала свою имперскую подлость и на практике отрабатывала этот сценарий на учениях возле границ с Украиной.
Вот так отведение войск на 3 участках незаметно перейдет в полное выведения войск. Капитуляция это, сдача территории Украины, откат за красные линии? На эти вопрос разъяснения дадут разъяснения "приглушенные" СМИ. Слово то какое идиотское не врезать дубиной по голове, чтобы оглушить и вырубить, а так слегка долбануть, чтобы искры из глаз, но без падения тела.
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Vіtаuskаs

@Vitauskas_A

·25 мин

Ровно 80 лет назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию, желая превратить её в свою очередную республику. Если бы финны тогда не выстояли, то сегодня бы их страна выглядела так же, как Выборг, некогда второй город Финляндии. За это и воевали советские "деды"...В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году - Цензор.НЕТ 1724
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Назва цього міста - Віїпурі. Виборг - Кличка, дана кацапами. Але хочу акцентувати увагу ось на чому. Кацапи зайн, ли абсолютно порожнє, залишене фінами місто. Це і є патріотизм. З міста були вивезені всі цінності, їжа і навіть дрова, щоб окупанти відчували максимальний дискомфорт. Колаборантів серед фінів не виявилося.Тому навіть у фейкову фінську красную армію (аналог народної міліції дилинири) набиралися білоруси і споріднені фінам карели - радянські громпдяни. Бо справжніх фінів просто не було. А тепер порівняйте з Донбасом.
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Виборг до приєднання його до сююза був містом-конфектною з цивілізованими людьми. А тепер лайно бачили між гаражами десь? Так от,точно так і там!
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Как растреливали сепары наших окопаных воинов при *********** так и рассреливают,если это можно назвать "деятельностью"
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Зеб, оборона это не расстрел, как это твой Зелемойский с 95 кварталом номер показывает...
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Итоги?Какие итоги?Отступление,сдача территорий,преследование ВСУшников,дискредитация военных,Год сержанта?Он хоть немного интересуется,что РЕАЛЬНО происходит в его ведомстве?На фоне происходящего,бойцы не хотят продлевать контракты.У этого недогенерала,скоро рядовых не будет,а оно объявляет год сержанта.Хотя,если ЗАГНАТЬ в армию,ВАЗона,БАЙя,ПОРТа,ермака,юзика с его рекетирами,то можно с десяток и подготовить.
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Главное достижение это то что ВСУ , убежав с позиций , сделали себя посмешищем в глазах сепаров дыры . Столько насмешек в свой адрес , наша армия ещё не знала за все 5,5 лет войны . Зе и зебилы - зробылы цэ разом . У Генштабі підвели підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році - Цензор.НЕТ 7347 .
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Що б армія і держава існували,треба знайти толкового головнокомандувача. А що б знайти толкового головноклмандувача,треба обрати толкового президента чи запросити толкового монарха-короля, а що б запросити толкового монарха-короля, треба знайти толковий нарід, а що б знайти толковий нарід, треба родити і виховувати патріотичного громадянина,а що б виховувати толкового громадянина,треба що б була держава, а що б була держава,треба толкового головнокомандувача. Ось і маємо ....лайно!
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