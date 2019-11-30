 Погиб воин ВСУ, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.
Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела: неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – добавили в штабе.
Отакі справи..
А у вищого керівництва все зашібісь.
а країна опиниться в дуже незручних умовах.
Зелюу сметут..., это ясно -- но опять потом будет -- всё та же -- Украинская щыра Дупа!
Вы спросите : А шо я предлагаю? ...а я знаю? -- если нет украинцев и немцев -- будут вам евреи. Уже есть...
ты сам приезжай, мы тебя на компост переработаем
министра пенсий Лугандона
Сивохо
Нада на каленях извиниться перед лугандонцами за хохлятскую агрессию.
Так що будемо в РФ рублі купувати їм на пенсії.
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·29 ****.
УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД... Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо:
Сложно сказать, насколько это связано с решениями правительственной группы РФ, заседавшей вчера, но в структуры ОРДЛО поступила инструкция к максимальному оформлению и формированию структур таможенной и пограничной службы. Так же было предложено начать сбор жалоб и материальных претензий по действиям Украины во время боевых действий. Все это - из структур Вайно.
29.11.2019 г.
В Москве закончилось заседание правительственной группы по разработке предложений для Украины в рамках "нормандского формата" 36 человек. МИД, "Газпром", "Роснефть", представители администрация президента РФ, 6 министров, "Сбербанк". Содержание рекомендаций пока неизвестно.