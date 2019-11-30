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 Политика Украины
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 Погиб воин ВСУ, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки российскотеррористические войска 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела: неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно; вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН. ИНФОГРАФИКА

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – добавили в штабе.

Источник: https://censor.net.ua/n3162666
 
 
 Топ комментарии
 
Вечная память Герою ! Позор 🤢🤡шутам за бесполезную тупую капитуляцию
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Один загинув, ще один помер в лікарні.
Отакі справи..
А у вищого керівництва все зашібісь.
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Вечная память Герою ! Позор 🤢🤡шутам за бесполезную тупую капитуляцию
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Один загинув, ще один помер в лікарні.
Отакі справи..
А у вищого керівництва все зашібісь.
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Тим часом влада вирішила не їхати на самміт НАТО щоб не дратувати російських партнерів перед зустріччю.
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Зеленский молодец. На участках , где произошло разведение и создана ДМЗ, не стреляют и убитых нет.
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це якось зупинить війну чи відкладе її ?
а країна опиниться в дуже незручних умовах.
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Мне неясно, вы радуетесь убитым или вас это огорчает?
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Люц, це не ноги, а копита!! у расіянців, кацапів є тільки копита та роги!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Як там спиться Не Лоху, загиблі не приходять у снах?
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Наёмники РФ -- щас на Банковой затихарились... ...а хотели, аж в Музей Ленина -- ещё при жизни поселиться!... -- и где теперь сейчас, этих планов громадьё?
Зелюу сметут..., это ясно -- но опять потом будет -- всё та же -- Украинская щыра Дупа!

Вы спросите : А шо я предлагаю? ...а я знаю? -- если нет украинцев и немцев -- будут вам евреи. Уже есть...
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Эй, зебобики, нужна прадалжать прекращать стрееелять, не так ли?
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ага, кацапландцы приезжают на украинский донбасс на сафари, а уезжают в гробах - классные и сафари, и гражданская война, бггг
ты сам приезжай, мы тебя на компост переработаем
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Не пиши чепухи хоть здесь. Мы ответку даём постоянно.
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Дай посилання, де Зєлєнскій каже, що "Мы ответку даём постоянно".
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Это салют в честь
министра пенсий Лугандона
Сивохо
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Нада дать лугандонцам денег.
Нада на каленях извиниться перед лугандонцами за хохлятскую агрессию.
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Зробили опитування серед пенсіонерів окупованих територій, в якій валюті Україна має платити їм пенсії- гривня, долар, євро чи рублі- так всі за російський рубль.
Так що будемо в РФ рублі купувати їм на пенсії.
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уставшим от войны на которой они не были, но обязательно будут.....



Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·29 ****.

УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД... Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо:

Загинув воїн ЗСУ, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2898
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30.11.2019 г.

Сложно сказать, насколько это связано с решениями правительственной группы РФ, заседавшей вчера, но в структуры ОРДЛО поступила инструкция к максимальному оформлению и формированию структур таможенной и пограничной службы. Так же было предложено начать сбор жалоб и материальных претензий по действиям Украины во время боевых действий. Все это - из структур Вайно.
29.11.2019 г.

В Москве закончилось заседание правительственной группы по разработке предложений для Украины в рамках "нормандского формата" 36 человек. МИД, "Газпром", "Роснефть", представители администрация президента РФ, 6 министров, "Сбербанк". Содержание рекомендаций пока неизвестно.
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У них по этим жалобам бумажки по всем троллейбусам еще три года назад расклеили.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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