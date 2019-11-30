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Все про:Ивано-Франковск (579) Янукович (30558) Криклий (52)

 Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА

Дмитрий Романюк, который в 2004 году был тем студентом, который бросил яйцо в Виктора Януковича, назначен заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, - это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – написал Криклий в фейсбуке.

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Напомним, 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк кинул яйцо в политика. Янукович упал. Его противники тут же подняли его на смех, а сторонники объясняли, что в лидера Партии регионов попал тяжелый предмет.

Источник: https://censor.net.ua/n3162664
 
   
 Топ комментарии
 
пусть еще в клоуна запустит, будет дважды герой дня
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Эх время были, смеяться можно было каждый день... И даже при Яныке постоянно ржака. А сейчас печаль и уныние с этими зебилами.
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Ех Кіля Азіров( Бімбу йому в вагіну.
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цікаво если сейчас жабой бросить по жабе карьерный рост обеспечен или высшая мера как за терроризм ?
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пусть еще в клоуна запустит, будет дважды герой дня
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достойный поступок гражданина Украины.
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Эх время были, смеяться можно было каждый день... И даже при Яныке постоянно ржака. А сейчас печаль и уныние с этими зебилами.
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та это што, у нас вон сатирики президентами стают, это тебе не яйцо
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Почему ты криворогого шлимазла называешь сатириком? Что он насатирил? За него там сатирили (а на самом деле пропагандонили) другие люди. Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 5522
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Сатирик - это Жванецкий, а Зеля - просто шут.
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Печально что в героях Украины одни пинатели, бросатели, обливатели, обзыватели, угрожатели.
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