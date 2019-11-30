 Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене"

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ, с о ссылкой на ЛБ.

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами (Россией, – ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить "политическую" цену на газ. "Мы должны брать индикатор Европы, и если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - указал он.

Министр отметил, что никто не скрывает, что российская сторона предлагает пакетную договоренность. "Она (российская сторона, – ред.) говорит о то, что транзитный контракт, объемы, непосредственные прямые поставки. С нашей стороны очень аргументированная позиция по выполнению решений арбитражей. И это является общим таким комплексным решением, в котором должна быть выработана совместная позиция, приемлемая для всех сторон", - пояснил он.

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