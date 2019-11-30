 Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене"

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ, с о ссылкой на ЛБ.
"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами (Россией, – ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал он.
Оржель подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить "политическую" цену на газ. "Мы должны брать индикатор Европы, и если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - указал он.
Министр отметил, что никто не скрывает, что российская сторона предлагает пакетную договоренность. "Она (российская сторона, – ред.) говорит о то, что транзитный контракт, объемы, непосредственные прямые поставки. С нашей стороны очень аргументированная позиция по выполнению решений арбитражей. И это является общим таким комплексным решением, в котором должна быть выработана совместная позиция, приемлемая для всех сторон", - пояснил он.
🤑
🤣
3 год · Vadim Labas 10 год
В Крыму фсб задержало женщину за работу на нашу разведку. Недели две назад, по такой же причине был задержан офицер русской армии. Неделю назад был выведен с игры народный мер Горловки, который оказался так же нашим разведчиком. Почему его рассекретили мы не понимаем.
Можно конечно предположить, что русские придумывают все эти задержания, а мер Горловки никакой не разведчик, а просто перебежчик. Но, что если это не так? Что если это действительно наши разведчики, в существовании которых можно не сомневаться.
Если все эти три человека были действительно агентами ГУР и СВР, то речь идет о масштабном сливе агентуры наших спецслужб. А это значит, что совсем недавно доступ к секретной информации получил крот.
Кто из новых получил доступ к этим документам - вопрос риторический. И ответ на него знают все.»
8 год ·
Да, и по поводу пенсий в ОРДЛО.
Если планы Сивохи и прочих квартальных ПТУшниц осуществятся, мы будем платить пенсии казачкам и другим боевикам, убивавшим украинцев. В том числе пенсии по инвалидности и военные пенсии тем, кто стрелял в нас.
И если при барыге Порошенко незаконные бандформирования финансировались из России, то теперь основное финансирование планируется за наши с вами налоги.»
вы опять хотите на иголку кацапскую сесть?!чтоб каждую зиму слушать их ШАНТАЖ?!идиоты зелеНЫе!