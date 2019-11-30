EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  639  16
Все про:Транзит газа (113) Алексей Оржель (28)

 Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене"

Потенциальные прямые поставки газа из Российской Федерации, которые предлагает в пакете с транзитом в ходе нынешних переговоров российская сторона, могут быть только не по политической цене, которая будет привязана к европейскому индикатору.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ, с о ссылкой на ЛБ.

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами (Россией, – ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить "политическую" цену на газ. "Мы должны брать индикатор Европы, и если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - указал он.

Министр отметил, что никто не скрывает, что российская сторона предлагает пакетную договоренность. "Она (российская сторона, – ред.) говорит о то, что транзитный контракт, объемы, непосредственные прямые поставки. С нашей стороны очень аргументированная позиция по выполнению решений арбитражей. И это является общим таким комплексным решением, в котором должна быть выработана совместная позиция, приемлемая для всех сторон", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для сохранения транзита мы допускаем возможность прямых поставок газа из РФ по цене, привязанной к европейскому индикатору, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3162662
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил, а как так получилось что при Порохе 5 лет не покупали кацапский газ и тут пришло твое зеленое хуйло и сказало что нужно покупать кацапский газ чтобы кацапы за наши же деньги убивали нас Донбассе? Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене" - Цензор.НЕТ 3145
 показать весь комментарий
 
Светлана Самборска

3 год · Vadim Labas 10 год

В Крыму фсб задержало женщину за работу на нашу разведку. Недели две назад, по такой же причине был задержан офицер русской армии. Неделю назад был выведен с игры народный мер Горловки, который оказался так же нашим разведчиком. Почему его рассекретили мы не понимаем.
Можно конечно предположить, что русские придумывают все эти задержания, а мер Горловки никакой не разведчик, а просто перебежчик. Но, что если это не так? Что если это действительно наши разведчики, в существовании которых можно не сомневаться.
Если все эти три человека были действительно агентами ГУР и СВР, то речь идет о масштабном сливе агентуры наших спецслужб. А это значит, что совсем недавно доступ к секретной информации получил крот.
Кто из новых получил доступ к этим документам - вопрос риторический. И ответ на него знают все.»
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Главное ни одну такую мразь из Украины не упустить!! Генера майор Кривонос не дрогнет посадить проросийских клоунов надолго за решетку, а особо ярых типа Севохи можно и на распыл пустить!!
 показать весь комментарий
 
 
Зебил, а как так получилось что при Порохе 5 лет не покупали кацапский газ и тут пришло твое зеленое ***** и сказало что нужно покупать кацапский газ чтобы кацапы за наши же деньги убивали нас Донбассе? Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене" - Цензор.НЕТ 3145
 показать весь комментарий
 
 
Получилось так, що ти брешеш. Бабло за весь імпортований в Україну газ поступало в рашку стабільно, лише маршрут грошей помінявся.
 показать весь комментарий
 
 
Светлана Самборска

3 год · Vadim Labas 10 год

В Крыму фсб задержало женщину за работу на нашу разведку. Недели две назад, по такой же причине был задержан офицер русской армии. Неделю назад был выведен с игры народный мер Горловки, который оказался так же нашим разведчиком. Почему его рассекретили мы не понимаем.
Можно конечно предположить, что русские придумывают все эти задержания, а мер Горловки никакой не разведчик, а просто перебежчик. Но, что если это не так? Что если это действительно наши разведчики, в существовании которых можно не сомневаться.
Если все эти три человека были действительно агентами ГУР и СВР, то речь идет о масштабном сливе агентуры наших спецслужб. А это значит, что совсем недавно доступ к секретной информации получил крот.
Кто из новых получил доступ к этим документам - вопрос риторический. И ответ на него знают все.»
 показать весь комментарий
 
 
Чувак, ты допускаешь привязанную к ногам батарею отопления, стоя на перилах моста метро? Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене" - Цензор.НЕТ 3698
 показать весь комментарий
 
ну если **************, то пусть этот Оржель сначала докажет что это газ не с крымского шельфа. а то вышки Бойка там где-то плавают, трубопроводов дохрена ...
 показать весь комментарий
 
 
Олександр Дедюхін
8 год ·
Да, и по поводу пенсий в ОРДЛО.

Если планы Сивохи и прочих квартальных ПТУшниц осуществятся, мы будем платить пенсии казачкам и другим боевикам, убивавшим украинцев. В том числе пенсии по инвалидности и военные пенсии тем, кто стрелял в нас.
И если при барыге Порошенко незаконные бандформирования финансировались из России, то теперь основное финансирование планируется за наши с вами налоги.»
 показать весь комментарий
 
 
а как торговля на крови?
вы опять хотите на иголку кацапскую сесть?!чтоб каждую зиму слушать их ШАНТАЖ?!идиоты зелеНЫе!
 показать весь комментарий
 
Оржель чувак,москалям лишь бы рынок за собой сохранить.Украина может и у США закупить.А москалям кровь с носа клиентов терять нельзя.Бо их бюджет на газе держится.Пользуйся мозгом короче
 показать весь комментарий
 
Доходы с экспорта газа для них конечно важны, но их важность сильно преувеличена.
Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене" - Цензор.НЕТ 6818
 показать весь комментарий
 
Усі домовленості з росією нічого не варті. Тому не треба у них купувати газ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх