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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Париж (340) нормандская четверка (815)

 Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце

Встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Франции 29 ноября.

На сайте Елисейского дворца информация о саммите пока не опубликована. Также пока не обнародован график президента Франции на декабрь.

В саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Как рассказали в администрации, встреча начнется "в первые часы после полудня" и продлится до вечера. Подробную программу саммита обещали обнародовать позднее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не завышать ожидания относительно грядущей встречи в "нормандском формате", - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3162661
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы уже приготовились встречать братских мирных бурятов Донбасса у себя городах? Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 7629
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Наконец то исполниться мечта криворожского малороса встретиться со своим кумиром. А что сцарь же справедливый, послушает, мудро рассудит.....
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А чому йому сбєгать ? Всі повернуться до своїх справ. Порох до президентських, а клоун з командою, в «Квартал 95».
А хуйло утрьотся.
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Зебилы, вы уже приготовились встречать братских мирных бурятов Донбасса у себя городах? Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 7629
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Сговор. Не саммит. Нормандский сговор.
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Это там где Гитлер принимал капитуляцию Франции после 40 дней сопротивления?
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Вроде бы он в вагоне принимал, в котором Германия капитулировала в Первой мировой...
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Встреча 4-х превратится в романтическую встречу 2х2, Макрон - бабушка, и Путин - Вовочка.
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Скоро будет 5.2% Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 6159. Но все-равно с чего ты решил что обойдется без майдана? С чего ты решил что зеленое ху*ло само сбежит?
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А чому йому сбєгать ? Всі повернуться до своїх справ. Порох до президентських, а клоун з командою, в «Квартал 95».
А ***** утрьотся.
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Хотелось бы, но с чего ты взял что с 73% зебилов в Украине выбрали бы Пороха? Тем более на втором место с большим отрывом партия Медведчука, так что вполне возможно что 73% зебилов дружно проголосуют за Медведчука когда зебил сбежит
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Коли перший раз совковата і ********* звалили Ющенка, у того було 5%.
У Порошенка вже було у пять разів більше: 25%.
Потужний тренд.
Правило «Мойсея» працює. Нове покоління, вже не вражене вірусом імперського рабства.
І їх більшає.
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Наконец то исполниться мечта криворожского малороса встретиться со своим кумиром. А что сцарь же справедливый, послушает, мудро рассудит.....
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Ну ***** запізниться на пару годин, а потім може і закапрізнічать...
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Судьбаносный саммит для Украины значит и для Грузии. Кацапы очень надеются что Украина сломается, но мы верем она выдержит это давление не только от кацапов но и "друзей" - французов и немцев
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Увы. Маловероятно. Путлер не согласился бы на "саммит", если бы до того уже не получил всё желаемое.
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Совдепія здохла а Тєлєграфноє Агєнство Савєцкага Саюза вєщает. З пекла "вєщают" напевне?
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Та у них «живєє всєх живих» мумія на красной площаді.
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Ни одна проблема послевоенной Европы не вызывала столь мощных потрясений в мире: от крайней заинтересованности Германии и Франции от этого огрызка размером 200 на 70 км, и до специального решения СовБеза.
Такое впечатление что там либо кимберлитовые трубки, либо месторождения изумрудов, либо производство наркотиков в таком объёме который покрывает потребности Европы и ещё половины планеты.
Кстати, в юности Меркель проходила на Донбассе какой-то образовательный курс.
Чудны дела твои, Господи... Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 7537
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Зелей був парубок проворний,
І хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всеє зле проворній,
Завзятіший од всіх мудак.
(с) Енеїда
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Отак, як ти згидив чарівну поезію Полковника Івана Котляревського, отак українці сприймають, як ОЦІ, гидять Україну зараз.
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Згидив? Чому це? Навпаки. Знаю й пам'ятаю.
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Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.

(с) Иосиф Бродский
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Прошлый раз у них Нотр-Дам сгорел.
Грешно, но запасаемся попкорном.
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мне это нравится, ха-ха-ха, по заслугам! Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 4339
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Та якби рашки не включили план «Наслєднік».
Довбануть «Іскандером» по палацу, і оппа «Прєзідєнт Орєшкін ! Фстрічяйтє !»

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Таке враження, що Україну, як бичка, цоб-цоб женуть на бійню в цю Хранцю. І Зєля виступає одним з загонщікив.
Коротше. Зєлі я нічого не делегую. Нехай їде хоч на Марс(нафіг), він не мій президент.
Дострокові.
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Як на мене, то Зєля - такий самий російський шпигун, як і Пєця. Пєця був зашкварений Іловайськом та 5тю роками зрад, мав нульовий рейтинг і злити Україну просто не зміг би, бо йому вже ніхто не вірив і вже ніколи не повірить. Треба був новий шпигун. І пуйло привів кота в мішку Зєлю, щоб той в турбо режимі довершив те, що шпигун Пєця не зміг.
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