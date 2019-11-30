 Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Франции 29 ноября.



На сайте Елисейского дворца информация о саммите пока не опубликована. Также пока не обнародован график президента Франции на декабрь.



В саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.



Как рассказали в администрации, встреча начнется "в первые часы после полудня" и продлится до вечера. Подробную программу саммита обещали обнародовать позднее.

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