Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Франции 29 ноября.
На сайте Елисейского дворца информация о саммите пока не опубликована. Также пока не обнародован график президента Франции на декабрь.
В саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.
Как рассказали в администрации, встреча начнется "в первые часы после полудня" и продлится до вечера. Подробную программу саммита обещали обнародовать позднее.
Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце
Встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение администрации президента Франции 29 ноября.
https://youtu.be/ADCCSx-AmAk
А ***** утрьотся.
У Порошенка вже було у пять разів більше: 25%.
Потужний тренд.
Правило «Мойсея» працює. Нове покоління, вже не вражене вірусом імперського рабства.
І їх більшає.
Такое впечатление что там либо кимберлитовые трубки, либо месторождения изумрудов, либо производство наркотиков в таком объёме который покрывает потребности Европы и ещё половины планеты.
Кстати, в юности Меркель проходила на Донбассе какой-то образовательный курс.
Чудны дела твои, Господи...
І хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всеє зле проворній,
Завзятіший од всіх мудак.
(с) Енеїда
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.
(с) Иосиф Бродский
Грешно, но запасаемся попкорном.
Довбануть «Іскандером» по палацу, і оппа «Прєзідєнт Орєшкін ! Фстрічяйтє !»
Коротше. Зєлі я нічого не делегую. Нехай їде хоч на Марс(нафіг), він не мій президент.
Дострокові.