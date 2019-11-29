 Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко

Об этом исполнительный директор НАК "НАфтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" 3 млрд долл., поскольку "Газпром" отказывается выплачивать денежные средства по решению Стокгольмского арбитража. Хотя это решение является финальным и обязательным к выполнению. Мы арестовываем активы "Газпрома" по всему миру, только в Нидерландах мы арестовали их активов на 5,2 млрд долларов.
Если "Газпром" не платит деньги, мы имеем право эти активы реализовать. Чтобы продемонстрировать всем нашу конструктивность, чтобы это не было препятствием для продолжения транзита, мы можем рассмотреть вопрос о получении 3 млрд долл. газом. Газ это ликвидный товар, он тоже имеет стоимость, и как альтернатива получения долга акциями "Потоков", которые нам потом надо будет продавать, мы можем взять газом. Поскольку хотим получить средства ранеше, а не позже", - пояснил Витренко.
На вопрос о реакции на это предложение "Газпрома", он ответил, что по информации российских СМИ такой вариант якобы рассматривается в пакетном соглашении. Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа.
"Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа" https://censor.net.ua/ n0316266"
Прямые поставки - это что?!
мы уже не воюем, а торгуем"? Типа
13 000!!! ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ погибших теперь под плинтус? Это был мусор?
У період 2014-2018 торгівля України з Россієй ЗМЕНШИЛАСЬ з 40% до 8%.
https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ukraina-rezko-uvelichila-import-rossijskikh-tovarov-3878055
Виявилось, (ВНЄЗАПНО !), що це не «Україна тиріла» , а Путінська россія крала в України.
Як завжди.
1. по какой цене?
2. куда вы денете 100 млн кубов газа?
Гитлер со Сталиным в гробах аплодируют
😁
Пенсієї своєї засмутив всіх..
А він все та пердь та пердь..
😁
По итогу наверняка тунца Газпрому выпишут и придётся газовую трубу под гиперлуп переоборудовать
А откат скока-скока??
🤔
😁
Ти один вже провокатор під Стягом Білорусі залишився..
🤑
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
Р'ыбачок...
😀
иначе давно бы следовало как минимум эмбарго и сопутствующие действия, а так - пока Х#йло не станет бомбить Францию и Германию (а он несомненно станет), те не пошевелятся (причем бомбить нормально, я думаю тысяч 5-8 жертв ему "простят" только так).
Мамы за паребриком изголодались..
🤑