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 Политика Украины
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Все про:газовые переговоры (994) Газпром (2954) Нафтогаз (2799) Витренко Юрий (82)

 Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко

"Нафтогаз" предложил погасить "Газпрому" 3 млрд долл долга по Стокгольмскому арбитражу газом, а не деньгами, с целью ускорить взыскание средств и способствовать конструктивным переговорам по продлению транзита газа через территорию Украины.

Об этом исполнительный директор НАК "НАфтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" 3 млрд долл., поскольку "Газпром" отказывается выплачивать денежные средства по решению Стокгольмского арбитража. Хотя это решение является финальным и обязательным к выполнению. Мы арестовываем активы "Газпрома" по всему миру, только в Нидерландах мы арестовали их активов на 5,2 млрд долларов. 

Если "Газпром" не платит деньги, мы имеем право эти активы реализовать. Чтобы продемонстрировать всем нашу конструктивность, чтобы это не было препятствием для продолжения транзита, мы можем рассмотреть вопрос о получении 3 млрд долл. газом. Газ это ликвидный товар, он тоже имеет стоимость, и как альтернатива получения долга акциями "Потоков", которые нам потом надо будет продавать, мы можем взять газом. Поскольку хотим получить средства ранеше, а не позже", - пояснил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа через Украину - 13 декабря, - Юрий Витренко

На вопрос о реакции на это предложение "Газпрома", он ответил, что по информации российских СМИ такой вариант якобы рассматривается в пакетном соглашении. Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3162660
 
 
 Топ комментарии
 
походу они просто собираются простить 3 лярда как хочет куйло, кто там разбереться сколько газа прокачалось. помню какие были споры за это во времена покупки напрямую у парашки - мы говорим одно они говорят другое, так и тут. вобщем слили зелебобики 3 лярда
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Зебилы собираются торговать с агрессором? Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 9176
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Зебилы собираются торговать с агрессором? Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 9176
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Долги забирать нужно... НО! там все в одном пакете
"Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа" https://censor.net.ua/ n0316266"
Прямые поставки - это что?!
мы уже не воюем, а торгуем"? Типа
13 000!!! ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ погибших теперь под плинтус? Это был мусор?
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Торговля растет каждый год начиная с 2015, и все об этом знают. Чем газ отличается от того же угля или нефти что его покупать нельзя.
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Це нормально, одні воюють, а інші, слуги іншого народу, торгують? Це ненормально і не може продовжуватись до безконечності.
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Ну порохобіли якось торгували, не нудило їх від співпраці з тарговимі партньорамі.
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Нащо брешеш?
У період 2014-2018 торгівля України з Россієй ЗМЕНШИЛАСЬ з 40% до 8%.
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Там не про торгівлю, а про повернення россією краденого.
Виявилось, (ВНЄЗАПНО !), що це не «Україна тиріла» , а Путінська россія крала в України.
Як завжди.
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Я бы взял долей в СП-1. Стабильный источник дохода.
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Але вам не дадуть. Лукастан вже давно подарував ГТС кремльгазу.
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два вопроса
1. по какой цене?
2. куда вы денете 100 млн кубов газа?
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наверно, имеется в виду, пока не используем свою квоту.
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угомонись зебобик. я удалил свой пост.
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никакого газа не будет, просто спишут парашке 3 лярда
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А смысл, с таким же успехом можно было договорится что Газпром якобы перевел деньги и на эти деньги Нафтогаз якобы купит газа, если захотят обмануть народ то способ найдется.
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получить и перепродать народу втридорога? Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 1484
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Вести из-за поребрика
Гитлер со Сталиным в гробах аплодируют
Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3668
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Саньок, в тебе вже дежавю..
Пенсієї своєї засмутив всіх..
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Нагадай козлу про смерть..
А він все та пердь та пердь..
😁
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Началось рассмотрение апелляции на решение Датского энергетического агентства, разрешившего строить газопровод Nord Stream 2 в территориальных водах страны. Обычно такие процессы длятся месяцев 12, но здесь особый случай, поэтому затянут на полтора года.

По итогу наверняка тунца Газпрому выпишут и придётся газовую трубу под гиперлуп переоборудовать
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Уже было сказано что на постройку СП-2 это не повлияет.
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А поскольку за ишака вступился Гринпис, будут ждать, что сдохнет падишах..
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походу они просто собираются простить 3 лярда как хочет куйло, кто там разбереться сколько газа прокачалось. помню какие были споры за это во времена покупки напрямую у парашки - мы говорим одно они говорят другое, так и тут. вобщем слили зелебобики 3 лярда
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А какая разница покупать газ за налик или в счет долга а потом за налик.
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Порахуй, скільки газу Україна одержить за 3 мільярди долларів.
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Такая же, как вернуть моряков по решению трибунала или обменять на орков...
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Рік з копійками імпорту газу варіант вітренка. А далі мудрі пернаті пропонують заново домовлятись про транзит, тільки вже після добудови NS-2 та запуску Турецпотоку...
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Я так и знал! А транзит этого газа кто платит и кому и сколько?
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Какой транзит если это будет прямая покупка в счет долга.
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Олег, виглядати ідіотом стало не модним навіть серед свідків св. Петра. Здрисни, не паплюж пам"ять сивочолого гетьмана.
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В спам, гандон ватный!!!
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олєг, тобі приносить задоволення бути ідіотом? То будь, повесели нас, ідіоте.
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олєг, бути ідіотом стало не модним навіть серед свідків "св. Петра". Здрисни, не ганьби сиве чоло гетьмана невдахи.
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Київстар повністю перейшов під російське керівництво.
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Як повідомляє новинний портал Ліга.tech, Київстар, найбільший з українських мобільних операторів, повністю перейшов під управління російської компанії Альфа-Груп. Її голова - Михайло Фрідман, олігарх, який володіє в нашій країні - Київстаром, а в Російській Федерації - Beeline. Тепер - безроздільно, адже з ринку двох країн повністю пішли його партнери і суперники - норвезька компанія Telenor. Цікаво, що в той час, як про продаж Vodafone трубили на кожному розі, ця подія залишилася практично непоміченою.
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зебобики,я так понимаю самолеты на запасных аэродромах под парами?))))
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Лахта, а трусы в них ещё не сгнили с 21 мая?
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Таварісч ВКЛ, а что означаєт "лахта" в переводє с вашего нарєчія?
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Лахта, все славяне знают, что финские угоры не понимают русского языка.
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Значення слова "парєбрік" ми вже знаємо, а от часто вживані житєлямі запарєбріка слова "лахта, пиня і прігожин" українцям не зрозумілі. Поясни, будь-ласка, таварісч ВКЛ.
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Самое херовое что жопа пришла во все сферы жизни страны, тупо во все! Если б только с международной политикой было так , ан нет! Потому что пришла команда абсолютных дилетантов, которые пишут с ошибками , и вообще не одупляют где они находятся!
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Їх завдання зруйнувати країну. Вони його виконують. Богдан же просив бубочку потерпіти до нового року. Схоже, що встигнуть
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мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу хоть газом иначе мамину премию придется вернуть
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Ктобы гаварил..
А откат скока-скока??
🤔
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Ойц, бульбу викопав вже, жмерінець??
😁
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Зеб, 73% знают, что бульбу надо в феврале выкапывать. Так, что, не коси под дурачка, никого ты этим не обманешь, все знают, что ты не косишь.
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Не коси под белоруса!
Ти один вже провокатор під Стягом Білорусі залишився..
🤑
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Зеб, не торопись косить, сначала Рождество отметь и до Нового года накосишь, а там и урожай бульбы пойдёт, если твои 73% не врут. :D
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В интернете слушок прошел, шо ты с ума сошел...
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Ну, чекайте тоді верещання: "хохли ворують газ", "Україна змерзне", "Європа через Україну змерзне", тощо...
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В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
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Если долг отдадут газом... значит вся страна может пару лет вообще за газ не платить? Газ-то нахаляву как бы будет, за него уже раньше заплатили. Или газ получат нахаляву а народ будет платить по полной европейской цене???
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Ага конечно, еще и впарят этот газ по тройной цене.
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Я одного не понимаю, европа платит газпрому, неужели с этих платежей нельзя 3лярда удержать?
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Платить не "Європа", а компанії - покупці газу. Якщо утримати, то не отримають газ з рашки.
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ну европейские ценности тоже не очень европейские, краденный товар, он дешевле... (Где гарантии к примеру что "проданный" газ не с крымского шельфа?)
иначе давно бы следовало как минимум эмбарго и сопутствующие действия, а так - пока Х#йло не станет бомбить Францию и Германию (а он несомненно станет), те не пошевелятся (причем бомбить нормально, я думаю тысяч 5-8 жертв ему "простят" только так).
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МЫ готовы палучить премию в 💰💰!
Мамы за паребриком изголодались..
🤑
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Витренко я к там вышки Бойко поживают?Чого ты их не арестуешь?Чи чекаешь,пока москали нашим газом с Черноморского шельфа с Украиной расчитаются? Для збереження транзиту ми готові отримати борг "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем газом, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2227
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