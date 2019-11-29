 Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко

Об этом исполнительный директор НАК "НАфтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" 3 млрд долл., поскольку "Газпром" отказывается выплачивать денежные средства по решению Стокгольмского арбитража. Хотя это решение является финальным и обязательным к выполнению. Мы арестовываем активы "Газпрома" по всему миру, только в Нидерландах мы арестовали их активов на 5,2 млрд долларов.

Если "Газпром" не платит деньги, мы имеем право эти активы реализовать. Чтобы продемонстрировать всем нашу конструктивность, чтобы это не было препятствием для продолжения транзита, мы можем рассмотреть вопрос о получении 3 млрд долл. газом. Газ это ликвидный товар, он тоже имеет стоимость, и как альтернатива получения долга акциями "Потоков", которые нам потом надо будет продавать, мы можем взять газом. Поскольку хотим получить средства ранеше, а не позже", - пояснил Витренко.

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На вопрос о реакции на это предложение "Газпрома", он ответил, что по информации российских СМИ такой вариант якобы рассматривается в пакетном соглашении. Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа.