 Зеленский назначил трех руководителей РГА

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.
Так, на Херсонщине Президент назначил Владимира Галицкого главой Чаплинской РГА; Сергея Перетятько - главой Каховской РГА; Евгения Холодаря - главой Великолепетихской РГА; Романа Ставроста - главой Бериславской РГА.
На Житомирщине председателем Лугинской районной государственной администрации назначена Татьяна Козак.
Криворожскую районную госадминистрацию Днепропетровской области возглавил Антон Ткаченко.
Все чотко.
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