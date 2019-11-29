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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3800) РГА (191)

 Зеленский назначил трех руководителей РГА

Владимир Зеленский назначил четырех глав районных государственных администраций в Херсонской области и по одному - на Днепропетровщине и Житомирщине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.

Так, на Херсонщине Президент назначил Владимира Галицкого главой Чаплинской РГА; Сергея Перетятько - главой Каховской РГА; Евгения Холодаря - главой Великолепетихской РГА; Романа Ставроста - главой Бериславской РГА.

На Житомирщине председателем Лугинской районной государственной администрации назначена Татьяна Козак.

Криворожскую районную госадминистрацию Днепропетровской области возглавил Антон Ткаченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162659
 
 
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Зебилы , как тупая Моника Зеленски, она ещё тупые Януковича сама себя подвесила на крючок путина ? А ? Будет она стоять перед Путином на коленях и что будет делать ? Палец сосать или что-то другое? Как можно быть таким тупим ?
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Украинская "Черная пятница" это день для лохов, где с начало накидают 49%, а потом делают скидку на 50%.
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Тупа безграмотна Порохня під дебільними ніками негодує.
Все чотко.
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