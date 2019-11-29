 "Мотор Січ" должно контролировать государство, - Абромавичус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Экономической правде.



По его словам, покупатель попросил консолидировать более 50% акций завода и "Укроборонпром" направил в Антимонопольный комитет (АМКУ) запрос о продолжении сроков на два месяца.



На данный момент концерн проводит аудит отношений конструкторского бюро "Івченко прогрес" с запорожским заводом, но после завершения операции по покупке украинское бюро будет контактировать с уже китайским "Мотор Січ".



"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Січ" государство должно контролировать", - подчеркнул Абромавичюс.



Гендиректор концерна добавил, что в Украине должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, согласно которому при покупке иностранными инвесторами критически важных предприятий государство имеет право вето.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Все предприятия, входящие в "Укроборонпром", до конца года будут осуществлять покупки через "ProZorro", - Абромавичус