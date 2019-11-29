Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Экономической правде.
По его словам, покупатель попросил консолидировать более 50% акций завода и "Укроборонпром" направил в Антимонопольный комитет (АМКУ) запрос о продолжении сроков на два месяца.
На данный момент концерн проводит аудит отношений конструкторского бюро "Івченко прогрес" с запорожским заводом, но после завершения операции по покупке украинское бюро будет контактировать с уже китайским "Мотор Січ".
"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Січ" государство должно контролировать", - подчеркнул Абромавичюс.
Гендиректор концерна добавил, что в Украине должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, согласно которому при покупке иностранными инвесторами критически важных предприятий государство имеет право вето.
"Мотор Січ" должно контролировать государство, - Абромавичус
Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс 28 ноября рассказал, что акции запорожского завода "Мотор Січ" уже приобретены китайскими инвесторами, и отметил, что операция по покупке "досталась его команде в наследство".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Экономической правде.
Цього разу йтиметься про народного депутата Андрія Богданця - злісного неплатника аліментів, а також фігуранта двох кримінальних справ. Вивчаючи його біографію, запитуєш себе - а чи був реальний відбір кандидатів до "Слуги народу", чи людей брали з вулиці, за гроші й через знайомства?https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/perelamav-kistki-i-zabiv-na-ditej-sche-odin-sluga-narodu-viyavivsya-zlochintsem-dokumenti.htm
Барига не встиг вкрасти.
Вот так, было стратегическое предприятие украинским, а станет китайским. За это украинских сатанинских чиновников, допустившим такое, нужно ломтями строгать и этого еще мало будет.
Абромавичус абсолютно прав, в Украине должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, согласно которому при покупке иностранными инвесторами критически важных предприятий государство имеет право вето.
Это стратегическое предприятие нужно любой ценой вернуть государству.