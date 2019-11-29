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Все про:Мотор_Січ (36) Абромавичус (459)

 "Мотор Січ" должно контролировать государство, - Абромавичус

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс 28 ноября рассказал, что акции запорожского завода "Мотор Січ" уже приобретены китайскими инвесторами, и отметил, что операция по покупке "досталась его команде в наследство".

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Экономической правде.

По его словам, покупатель попросил консолидировать более 50% акций завода и "Укроборонпром" направил в Антимонопольный комитет (АМКУ) запрос о продолжении сроков на два месяца.

На данный момент концерн проводит аудит отношений конструкторского бюро "Івченко прогрес" с запорожским заводом, но после завершения операции по покупке украинское бюро будет контактировать с уже китайским "Мотор Січ".

"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Січ" государство должно контролировать", - подчеркнул Абромавичюс.

Гендиректор концерна добавил, что в Украине должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, согласно которому при покупке иностранными инвесторами критически важных предприятий государство имеет право вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все предприятия, входящие в "Укроборонпром", до конца года будут осуществлять покупки через "ProZorro", - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3162658
 
 
 Топ комментарии
 
так і китайці не дадуть замовлення.... вони банально купили технології, вивезуть їх в свою чайну і маленькі пухнасті звірятка будуть випускати там військову продукцію.... а заводу буде труба
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дело в русских, которые скупают активы руками китайцев - тут сбу прокукарекало, а надо было работать
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Жуйка должно обязано бла бла и все дальше дела нет каждый день куча спама от управленцев комики разговорного жанра
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Віддайте китайцям бо держава за 28 років не спромоглась дати Моторсічі жодного замовлення!
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так і китайці не дадуть замовлення.... вони банально купили технології, вивезуть їх в свою чайну і маленькі пухнасті звірятка будуть випускати там військову продукцію.... а заводу буде труба
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У всіх випадках цьому заводу - труба.
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Зебил, ну и что теперь не так было при Порохе?
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Точно, зеб, он в Таёжный союз не тянул и для половины из 73% это было неприемлемо.
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А когда-же завод продали, если не при Петюне .... об этом известно уже больше года..
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и тут Петюня виноват , как вы уже достали зебобики
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А чем "Мотор Січ" так критически важен Украине? Вертолётов мы не выпускаем, самолётов уже тоже не выпускаем. Не вижу никакой критичности в продаже китайцам.
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Росия 24 вредна в больших количествах.
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Прокляті зебіли не хочуть пускати китайських інвесторів!! При Порошенку Україна стала одною з самих привабливих для інвестицій країн світу з самою швидко зростаючою економікою!! А зебіли все розвалюють!!
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дело в русских, которые скупают активы руками китайцев - тут сбу прокукарекало, а надо было работать
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Чего-чего? Китайцы до сих пор покупают у русни моторы для своих истребителей, поскольку не могут освоить технологии. Им самим "Мотор Січ" реально важен.
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Это уже сказал Порошенко и даже был указ, по-моему, в 2016 году...
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Забудьте про "порошенок, гройсманів та турчінових", серете на себе ви разом з ЗЕ.
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Шо,китайцы в междувластье подсуетитлись,ккк раша в крыму?
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Та не, завод директор спихнул ,по тихому...
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шо продадут завод ему пистец, шо останется ему пистец.
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Переламав кістки й "забив" на дітей: ще один "слуга народу" виявився злочинцем.
Цього разу йтиметься про народного депутата Андрія Богданця - злісного неплатника аліментів, а також фігуранта двох кримінальних справ. Вивчаючи його біографію, запитуєш себе - а чи був реальний відбір кандидатів до "Слуги народу", чи людей брали з вулиці, за гроші й через знайомства?https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/perelamav-kistki-i-zabiv-na-ditej-sche-odin-sluga-narodu-viyavivsya-zlochintsem-dokumenti.htm
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Мотор гніздо риганалів на чолі з Богуслаєвим. Працівники залишуться без роботи.
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На "Моторе" уже четырехдневка. И свой парк им. Шевченко городу передали - от убыточных активов избавляются....
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порохоботи возмущаюцця.
Барига не встиг вкрасти.
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А как теперь вернуть, если китайцы уже купили акции?
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На данный момент концерн проводит аудит отношений конструкторского бюро "Івченко прогрес" с запорожским заводом, но после завершения операции по покупке украинское бюро будет контактировать с уже китайским "Мотор Січ".
Вот так, было стратегическое предприятие украинским, а станет китайским. За это украинских сатанинских чиновников, допустившим такое, нужно ломтями строгать и этого еще мало будет.
Абромавичус абсолютно прав, в Украине должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, согласно которому при покупке иностранными инвесторами критически важных предприятий государство имеет право вето.
Это стратегическое предприятие нужно любой ценой вернуть государству.

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