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 Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН. ИНФОГРАФИКА

За время военных действий на Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей. Общее число жертв этого конфликта за пять лет превысило 13 тысяч человек, подсчитали в УВКПЧ ООН.

Соответствующие данный предоставило по запросу DW Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), информирует Цензор.НЕТ.

Всего за 5 лет конфликта погибли 13 000-13 200 человек. Из них - 3 345 гражданских лиц, включая 298 пассажиров, погибших при катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

В текущем году (данные до 31 октября) количество погибших среди гражданских лиц составило 25 человек, еще 130 были ранены. Это самые низкие потери среди гражданских лиц за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше всего мирных жителей на Донбассе пострадало в 2014 году - 2082 погибли и больше 4000 были ранены.

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Указали в УВКПЧ ООН и потери военных на востоке Украины. По этим данным, с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года на Донбассе погибли около 4 100 военнослужащих украинской армии и были ликвидированы около 5 650 членов незаконных вооруженных формирований. В это число входят как погибшие непосредственно от боевых действий, так и в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств, уточняют в УВКПЧ ООН.

Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН 01
Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162657
 
 
 Топ комментарии
 
И чем оона и обсре сделало,что этого не было.Забыть нужно про междунардное право.Кто сильнее ,тот и прав.
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на весні 2014 в банді Диркіна було менше 100 чол ... Лише завдяки прямій допомозі Турчинов-Пороха сєпари змогли вирости в цілу армію !
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И чем оона и обсре сделало,что этого не было.Забыть нужно про междунардное право.Кто сильнее ,тот и прав.
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И кто там до сих пор "найвеличнішого політика **********" не послушался и продолжает "постреливать", а?
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Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители

Лишь бы трындеть что-нибудь. Какой-такой агрессии? ОБСЕ 6 лет там шныряло и чётко ответило: неолознанные вооружённые люди.
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А санкции против рашки международное сообщество ввело.
Правду замыленнымм формулировками не утаить.
И вы чушь не повторяйте.
Это - агрессия.
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на весні 2014 в банді Диркіна було менше 100 чол ... Лише завдяки прямій допомозі Турчинов-Пороха сєпари змогли вирости в цілу армію !
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Это был план кремляди,на случай если их ставленник яцкевич вылетит, турчинов с порохом виновны в торможении.Там сразу аресты нужно было и ликвидация особо борзых
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є безліч фактів , що навіть влітку 2014 авківські мєнти допомагали сєпарам !
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все могло быть,особенно со стороны мусоров, но не забывайте что летом был шанс взять луганду и закончить этот шабаш,перекрыв дыре поток боеприпасов. Строго говоря это единственный полусиловый верный сценарий: подкупом,диверсиями и ликвидацией ключевых фигур перетянуть лнр на себя. Тогда даунецк просто взять в кольцо и ждать пока пауки в банке не сожрут друг друга. ***** это тоже предусмотрел... и теперь,как бы он в украинское гнездо не всучил кукушонка с особым статусом, заручившись ручным клоуном.И если это так, то скверно все
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Армия Лугандонии выросла за счет уголовников выпущеных из горлвской и харцизкой тюрьмы
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NNN идиот Порошенко весной 2014 года был никем - его избрали президентом только в июне 2014 года . Армией командывали военные - Муженко и компания ,а не Турчинов . В апреле 14 года у Гиркина в Славянске было 200 боевиков
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так в 10 тыс. погибших военных ООН посчитало 5 650 днровцев???
на Х их вообще считать, эту падаль...
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На самом деле статус-кво Донбасса устраивает всех, кроме Кремля. .
Потому что Кремль вынужден оплачивать сидение в окопах тысяч вооруженных людей. Именно сидение, так как в смертный бой они не пойдут. Причем эти деньги вливаются в экономику Украины, потому что кормёжка, водка этим сидельцам с автоматами идет именно из Украины.
Куда пойдут эти люди, если Кремль перестанет им платить? В украинские тюрьмы или на грабежи в Москву? . Вот и вынужден Кремль платить эту дань собственной глупости, .
Лучшим выходом для Кремля было бы наступление Киева и уничтожение всех отморозков. И в Киеве и в Европе это понимают и такой подарок Кремлю делать не собираются
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Цифры взяли откуда ? В днр и лнр им "правду" сказали ? ))) Никакого поименного списка погибших гражданских нет , точно так же как и нет списка погибших боевиков . А цифра 4100 погибших украинских военных тут тоже не достоверная - на украинском сайте списка погибших в это число погибших включены вообще все умершие или погибшие в том числе по не боевым причинам в зоне АТО , реально "жертв конфликта" 3 тысячи украинских военных. Очевидно и в число погибших гражданских включали кого попало .
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