 Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Соответствующие данный предоставило по запросу DW Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), информирует Цензор.НЕТ.

Всего за 5 лет конфликта погибли 13 000-13 200 человек. Из них - 3 345 гражданских лиц, включая 298 пассажиров, погибших при катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

В текущем году (данные до 31 октября) количество погибших среди гражданских лиц составило 25 человек, еще 130 были ранены. Это самые низкие потери среди гражданских лиц за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше всего мирных жителей на Донбассе пострадало в 2014 году - 2082 погибли и больше 4000 были ранены.

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Указали в УВКПЧ ООН и потери военных на востоке Украины. По этим данным, с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года на Донбассе погибли около 4 100 военнослужащих украинской армии и были ликвидированы около 5 650 членов незаконных вооруженных формирований. В это число входят как погибшие непосредственно от боевых действий, так и в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств, уточняют в УВКПЧ ООН.



