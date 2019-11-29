 Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Соответствующие данный предоставило по запросу DW Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), информирует Цензор.НЕТ.
Всего за 5 лет конфликта погибли 13 000-13 200 человек. Из них - 3 345 гражданских лиц, включая 298 пассажиров, погибших при катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.
В текущем году (данные до 31 октября) количество погибших среди гражданских лиц составило 25 человек, еще 130 были ранены. Это самые низкие потери среди гражданских лиц за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше всего мирных жителей на Донбассе пострадало в 2014 году - 2082 погибли и больше 4000 были ранены.
Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область
Указали в УВКПЧ ООН и потери военных на востоке Украины. По этим данным, с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года на Донбассе погибли около 4 100 военнослужащих украинской армии и были ликвидированы около 5 650 членов незаконных вооруженных формирований. В это число входят как погибшие непосредственно от боевых действий, так и в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств, уточняют в УВКПЧ ООН.
Лишь бы трындеть что-нибудь. Какой-такой агрессии? ОБСЕ 6 лет там шныряло и чётко ответило: неолознанные вооружённые люди.
Правду замыленнымм формулировками не утаить.
И вы чушь не повторяйте.
Это - агрессия.
на Х их вообще считать, эту падаль...
Потому что Кремль вынужден оплачивать сидение в окопах тысяч вооруженных людей. Именно сидение, так как в смертный бой они не пойдут. Причем эти деньги вливаются в экономику Украины, потому что кормёжка, водка этим сидельцам с автоматами идет именно из Украины.
Куда пойдут эти люди, если Кремль перестанет им платить? В украинские тюрьмы или на грабежи в Москву? . Вот и вынужден Кремль платить эту дань собственной глупости, .
Лучшим выходом для Кремля было бы наступление Киева и уничтожение всех отморозков. И в Киеве и в Европе это понимают и такой подарок Кремлю делать не собираются