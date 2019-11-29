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 Политика Украины, Экономика
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Все про:газовые переговоры (992) Россия (74409) Транзит газа (113) Алексей Оржель (28)

 Для сохранения транзита мы допускаем возможность прямых поставок газа из РФ по цене, привязанной к европейскому индикатору, - Оржель

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал на каких условиях возможны прямые поставки российского газа в Украину.

Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Все очень просто в нашем разговоре с российской стороной. Мы 4 года получаем цену на газ - это цена Европы плюс транспортирование назад. У нас одна из наибольших цен, мы должны конкурировать на международных рынках нашими товарами. Российской стороне мы говорим, если мы с вами и можем договариваться про прямые поставки, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору. Мы не должны получить политическую цену на газ, мы должны брать индикатор Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия провели в Вене двусторонние переговоры по газу

В Европе ожидается снижение цены за счет увеличения предложения, развития инфраструктуры и поставок сжиженного газа, мы формульно привязываемся к европейскому индикативу и получаем экономическую цену, а не политическую", - пояснил министр.

Оржель пожчеркнул, что Россия ставит дополнительным условием сохранения транзита газа в ЕС прямые поставки газа в Украину.

Также читайте: Если подпишем договор с "Газпромом" - цена может быть одной из самых низких в истории, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3162655
 
 
 Топ комментарии
 
торговля на крови, зелебобики
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Конечно договорились ЗЕленые предатели...
уже три дня оставляются - как бы откаты от ***** получить
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Обмен суверенитета на газ - это не мир, это даже не перемирие.

Виталий Портников.

"Газпром" продолжает проигрывать "Нафтогазу Украины" один международный арбитраж за другим, а Владимир Путин не устает требовать от Киева отказа от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ.

Ранее Москва проделывала тот же трюк, только в отсутствие международного арбитража. За дешевый газ требовали политической покорности и экономических преференций. Вспомним хотя бы два самых ярких примера из не такого уж далекого прошлого.

Когда "Газпром" впервые в истории российско-украинских отношений стал напрямую поставлять газ Киеву, не прикрываясь ни туркменским сырьем, ни посредниками из "Росукрэнерго", скидка была оформлена накануне президентских выборов 2010 года, и это стало важной частью договоренностей между премьер-министрами Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко.

А когда скидка закончилась, победителя выборов Виктора Януковича принудили подписать пресловутые харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота России на украинской территории и предоставляли военным куда больше возможностей, чем прежде.

Именно благодаря скидке на газ Черноморский флот удалось превратить в настоящий оккупационный контингент, который сыграет главную роль в аннексии Крыма.

Сейчас Путин пытается применить тот же нехитрый приемчик в диалоге с Владимиром Зеленским - куда менее опытным и куда более честолюбивым, чем Янукович.

Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата - и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха.

Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов.

Зеленскому такое предложение может вообще показаться спасением.

Во-первых, украинский президент обещал своим сторонникам "просто перестать стрелять" и прекратить войну, а тут за это еще и газ с транзитом дают.

Во-вторых, украинский президент отчаянно нуждается в деньгах - его первый бюджет вовсе не стал бюджетом прорыва, коммунальные тарифы не снижены, и без дополнительных средств избирателей не удовлетворить.

В-третьих, путинские предложения по газу вполне могут быть поддержаны и западными посредниками. По разным причинам, разумеется. Эмманюэль Макрон может увидеть в этой договоренности скорое завершение конфликта в Донбассе - что утвердит его в роли нового европейского лидера, способного решать проблемы не в противостоянии, а в сотрудничестве с Россией.

А у Ангелы Меркель появится возможность добиться синхронизации окончания строительства "Северного потока - 2" с российскими обещаниями продолжить транзит по украинской ГТС и, таким образом, хотя бы на время сохранить лицо - и свое, и Германии.

Но будет ли согласие с путинскими предложениями означать мир? На этот вопрос легко ответить, вспомнив, чем окончились харьковские соглашения.

А в данном случае Москва к тому же имеет возможность легко отказаться от всех обещаний по окончании строительства "Северного потока - 2" - или, может быть, Путин испугается Макрона? Так что очередной обмен суверенитета на газ - это не мир, это даже не перемирие.
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Подоспели свежие данные КМИСа о поддержке Зеленского по состоянию на конец ноября: уже всего 52% украинцев поддерживают этого политика. 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, и 52% - в конце этого месяца. А через месяц эта быстро "сдуваюющаяся" поддержка будет меньше 50%. Это 100%.

И есть шанс скоро не найти никого, кто бы признался, что он голосовал за лисапедиста.
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Я думаю, для Зеленского не столько рейтинг важен, сколько спасение страны. Популярность его в народе и до выборов была высочайшая. Это называется самопожертвование.
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Самопожертвование!!! Ща зарыдаю от умиления...
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Нам пофигу, а вы с ними хоть друг друга перевешайте
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Алё, министр.

После того, как раисся спалила вашу встречу в Венеты должен рассказывать не как вы видите, а как вы там договорились.
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Саш, ты же не глупый человек, сам сможешь отыскать ответ?
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нет, уже не на крови, уже откровенно кровью.....................................
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А если жтот газ Украине не нужен?
КТО ХОЧЕТ ЯРМО НА ШЕЮ УКРАИНЕ ПОВЕСИТТ?
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А який газ потрібен, з нових словацьких родовищ?
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Зебилы прыгают от радости. Только это может закончится ужасным бунтом.
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5 ЛЕТ НЕ СЛЫШАЛИ , что украинцы воры от раши, т к их вонючего газа не было.
Сейчас опять начнут орать, что украинцы рашу обворовывают.
Блин, пора елку запускать - завтра декабрь
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Послезавтра. Но всё равно грустно всё это
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Запам"яталось як хтось відповів цапам на такі звинувачення в ті часи: їм сало, тирю газ. Для сохранения транзита мы допускаем возможность прямых поставок газа из РФ по цене, привязанной к европейскому индикатору, - Оржель - Цензор.НЕТ 9659
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Каким это ещё цапам пиши как есть кацапам или ты еврей по ходу
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вонючего газа не было

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Был и назывался Словацким.
И этот газ даже до Словакии не доходил и отбирался из трубы на входе в Украину.
Просто кацапский газ, отобранный из трубы, стали называть Словацким. Сделали документы, накинули 100 баксов на 1000 куб. на распил заинтересованным лицам.
Гройсман поднял цену для населения, а другие структуры тут же подняли цену на отопление.
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И шо? С кацапами нельзя вести дела . Со словаками -можно.
А о дешевом руцком газе можно сказать так - ДЕШЕВА РЫБКА- ПОГАНА ЮШКА
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раньше чей газ брали ?
ну в прошлом там году. или позапрошлом. или 3 года назад.

может вы путаете с тем что гворилось ИЗ РОССИИ не поставляется ? но никто не говорил что поставляется не росийский ! т.е. если будет не прямая поставка а через 2 посредника будет правлиьнее ? ну логично ж все да ?
от прямых поставок отказались чтобы не покупать политический товар. а коммерческий по коммерческой цене норм...
если они хотят отдать долг 3 лярда газом не брать ?
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Из сегодняшней прессы
Платежи с высокими тарифами жители страны получат за горячую воду и отопление. Как заявила Кривенко, НКРЭ было принято решение пересмотреть нынешние тарифы для большей части украинских теплокоммунэнерго, уже с января 2020 года. Процент такого повышения тарифов на отопление и воду не будет превышать показатели роста цены на газ - 23,5%.
Соответственно, отопление 2-комнатной квартиры (50 кв.м.) обойдется с доплатой на 300-600 грн больше, если ранее украинец платил 1,5-1,6 тысячи грн, то сейчас ему выставят счет на сумму 1,8-2,2 гривен.
Также не исключена вероятность того, что коммунальные службы Украины обяжут всех потребителей доплатить за старт отопительного сезона, а именно за декабрь и ноябрь месяцы. Коммунальщики объясняют это тем, что закупки газа по новым расценкам начались уже с ноября.
А теперь вопрос - а как же раньше был дорогой словацкий газ а теперь дешевый из рашки а цены попрут вверх?
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ВЫ ВООБЩЕ НЕ ВПУБИЛИСЬ В ПРЕДМЕТ ТЕМЫ.
Вопрос в том , что раша хочет НАВЕСИТЬ УКРАИНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНВЕ ПРСТАВКИ ГАЗА ПРИ ПРСТАВКАХ В ЕС.
А Украине в жто ярмо влазить не стоит.
Нельзя завязывать все договора в один!!! Украине не нужна зависимость от придурковатого партнера .
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А штрафные санкции в виде газа пусть отдают.
И ЕЩЕ ПУСТЬ КОНТРИБУЦИЮ ЗА РАЗГРОМЛЕННЫЙ ЛУГАНДОН ВЫПЛАТЯТ
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/"В Европе ожидается снижение цены за счет увеличения предложения, развития инфраструктуры и поставок сжиженного газа/"

Думаю основное понижение цены на газ в Европе будет после запуска СП-2.....
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С какой радости? Ты че,слабоумный? фошизды себе две нитки строили и собираются барыжить газом,так они начнут себе цену сбивать?
Где вас таких талантливых делают...
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опять зависимость от газовой иголочки преподносите как благо...
только ж соскочили...и даже привыкли гордиться собой и жить нормально...но нет!
весь добытый в Украине газ должен идти на нужды населения..а вот предприятия ахметки и коломойши... нехай хоть с Антарктиды или с Австралии его возят-носят - то их личное дело...
и это б было справедливо!
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ХЗ
Вот в этом, Василий, и есть, то ли реальность, то ли иллюзия...
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иллюзия... и суета сует..
а реальность это там, в окопе , где миг решает все..
(не хотел ...не к теме... звыняйте...)
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Украины сдает свои позиции на переговорах, уже разговор идет не о 60 млрд гарантированного транзита а только о 30.
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Паша, не Украина сдает! Сдает ЗЕленое шапито
Да, при поддержке 73% . сделали Украину вместе, не спорю.
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А напомните, при каком президенте большую часть СП-2 "которого никогда не будет" построили?
Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 7661
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30 - по какой цене? ЕС или по старой?
Это важно. Если по новой ЕС,может лярда 2 получат,если по старой - 00.0000гр.
Кто выл о 3 лярдах? При 20 - будете доплачивать свои за транзит..
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Ну и раньше говорили что 30 это на грани рентабельности, просто для поддержания ГТС в рабочем состоянии, весь вопрос в том сможет ли Нафтогаз обеспечивать газом все области при отсутствии транзита, тут мнения экспертов расходятся.
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73%дебилов... которые выбрали етого клвана... вы заслужили лежать под рассеей.,и нюхать дупло сцаря пуйла! Дебилы бл...!
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От пулевого ранения, полученного 29 ноября от наемника РФ, умер украинский воин Алексей Капустян.



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режим зелених колаборантів нічим не кращий за вальцманат
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Это всё отвлекающие манёвры, будут ставить всё новые условия и тянуть время до запуска СП-2, что бы "Газпром" не говорил и не предлагал подписать яйца выеденного не стоит, ничего они выполнять не собираются. Жадные украинские олигархи урвут сиюминутную выгоду, а народ заплатит новыми жертвами, впрочем справедливо, если люди безответственно голосуют за марионеток и популистов.
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Останній "дешевий" газ з рф нам занадто дорого обійшовся !
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Рашка за эти цены покупает лояльность европейцев, а Украине за что, за красивые глазки?
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... и одного не можете понять, что барыги, комерсы заточены ковать бабло,
"Нафтогаз" должен клепать бабло, для этого туда набрали комерсов полностью деполитизированных, им глубоко плевать на всю эту (вашу/нашу) псевдопатриотическую риторику, у них во главе угла стоит бизнесовый прагматизм!

Если им сделать выгодное предложение (как писал классик- 300%)
то нет такого преступления на которое они бы не пошли (маму родную продали бы).
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Ага.. клоун белый и пушистый, это барыги в нафтогазе плохие... Удобная тактика... Но вот только в нафтогазе и пикнуть не посмеют не соглаасовав каждое слово с клоуном.
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клоун на то и клоун, что бы все согласованное с ним ему же шептал на ушко Богдан
или вы еще не в курсе?
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Еслибы в нафтогазе все так и было! Но это только мечты...
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Это видно любому,кто знает хоть азы экономики.
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Наскільки я зрозумів ГП виставляє таку умову: або довгостроковий договір і ми забуваємо про їхній борг, або короткостроковий, якщо ні.
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Как там юлька твоя любимая поживает Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 2539 , засвети счёт я тебе гривну вышлю,для замены ника Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 8806 инфляция братан по ходу, бакс падает правда ,а ты носишься со своими пятью копейками Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 9052 которые в задницу обычно вставляют Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 3686 ,будем менять ник твой по ходу Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 9138 ,будешь гривной братишка Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 8213 или помноженным на пять ну что бы обидно не было Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель - Цензор.НЕТ 8490
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Щось мало смайликів наліпив. Додай ще.
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мы допускаем возможность прямых поставок газа из РФ//

Ну вот и все. Гнилое нутро кретина-клоуна вылезло наружу.... Порошенко упрекали торговлей с оккупантом... Так он 4 года не покупал. Короче паскуда зеленский оказался... И это только начало... Выбрали? Жрите.. не обляпайтесь!
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что сразу приходит на ум:
1) Россия всё равно получает деньги за газ, который мы покупаем из Европы, т.к. ЕС делает заказ с учётом нашего объёма потребления. И об этом уже говорилось в 2015-м. Это я о "торговле на крови"

2) прямые закупки по конкурентным ценам (а не по политическим) изложены в вердикте стокгольмского суда и Украина это решение признала и приняла.

Потому, в целом, если Нафтогаз дожмёт Газпром на поставки газа в течение нескольких лет в счёт долга 3 млрд баксов - это прелестно! Зеля тут при чем?
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Что в этом прелестного？у паРаши себестоимосьть газа копейки...и она вместо трех ярдов полиняет лимонов на 500 максимум..
А вщаимозачет пойдет по рыночной цене...
А мы...имея 3 ярда живыми деньгами можем купить гащигде угодно..
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За эти 3 ярда ты купишь столько же газа в ЕС сколько тебе продаст рашка по рыночной цене.
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Предатели,сволота кацапская, шоб вам, суки зелёные, добра не было!
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газ стратегическое сырье и все деньги с транзита должны идти на новое оружие которое по мощи не уступает ЯО. если этими деньгами набивать брюхо то не будет ни транзита не оружия.
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Разве Зеленского и его команду интересует армия и оружие, они обосрамшись все эти годы прекрасно провели на съемках ширпотреба. Вот если завтра 90% военослужаащих разорвет контракт и границу надо будет закрывать чьей то жопой может и будут чесаться а может и нет, опять с улиц будут забирать в тапках на передовую.
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И поэтому Оржель 28.11.2019 тайком от украинцев уже договорился с кацапами про прямые поставки газа в Австрии.
Вот только кацапы его слили, разместив прессзрелиз о переговорах на сайте своего Минэнерго.

https://minenergo.gov.ru/node/16492

СОСТОЯЛИСЬ ДВУСТОРОННИЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ГАЗОВЫМ ВОПРОСАМ

28.11.2019

Вена (Австрия), 28 ноября. - Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием Министра энергетики РФ Александра Новака, Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.
Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросам, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.
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Так об этом граждане Украины узнали последними как и о подписании формулы Штанмайера. У нас же през и его команда такие загадочные, поэтому все из новостей рашки
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Пліснява садить Україну і на кацапський електричний стілець, і на кацапську газову голку. Куди поділись борці з торгівлею на крові. Чи повна енергетична залежнівсть від агресора і 13 тисяч вбитих укранців вже не важливо?
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Так недавно же Оржель говорил что прямые закупки будут существенно дешевле, теперь уже просто по цене газа в Европе.
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Только слезли с российской газовой иглы и вот опять нас упорно пытаются подсадить на российский газ, со всеми выткающими последствиями.
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Поставки газа из Раши это тотальная и бесконечная коррупция в Украине
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