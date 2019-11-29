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Все про:Гандзюк (415) Левин Алексей (12)

 Гандзюк хотели облить зеленкой либо нечистотами или бросить в мусорный бак, - Левин

Предполагаемый организатор убийства Гандзюк Алексей Левин рассказал журналистам о том, как планировалось нападение на активистку и советницу мэра Херсона Катерину Гандзюк.

Левин, скрывающийся от следствия за границей, прислал журналистам программы "Слідство.Info" аудиозапись с ответами на их вопросы, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, о "мести" Гандзюк заговорили после митинга под стенами Херсонской областной госадминистрации против сожжения и незаконной вырубки леса. Игорь Павловский заподозрил, что Гандзюк поддерживает активиста Александра Цегельника, который выступал на митинге, и был его "личным врагом".

"Кто-то предложил: "вот, мол, надо что-то с ней сделать. Зайти, например, на рабочее месте и бросить в мусорный бак. "А как вы себе это представляете? Как зайти в горсовет, как "мусорный бак", как тянуть ее через горсовет? И, кажется, даже я сказал (не буду сейчас это отрицать, возможно, потому что время прошло), чтобы облить зеленкой. (Почему зеленкой? Потому что это наиболее распространенная форма в Украине. Я имею в виду: всех чиновников на каких митингах обливают зеленкой) и сфотографировать", - рассказал Левин.

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По его словам, при этом разговоре присутствовали около 5 человек, в том числе фигуранты дела Торбин и Павловский.

"И кто-то предложил ее очернить. Взять ведро дерьма, зайти и облить. Как это сделать? Павловский сказал, что у него есть какой-то человек, который проведет всех этих ребят, они зайдут с какого-то входа. Не с центрального, зайдут прямо в кабинет. Обольют дерьмом и сразу это все сфотографируют и потом это все выложат в интернет. Была такая ситуация", - добавил он.

Также Левин заявил, что о нападении на Гандзюк 31 июля 2018-го года он узнал из прессы.

Также на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд не разрешил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3162654
 
 
 Топ комментарии
 
А що зробила для розслідування нова прокуратура?
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угу - і Федина підтвердить ..))
Гандзюк хотели облить зеленкой либо нечистотами или бросить в мусорный бак, - Левин - Цензор.НЕТ 9101
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Типа перепутали зеленку с кислотой, что за бред он несет.
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Не забываем, что Аваков - человек Зеленского.
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При чем здесь Аваков, да и в 2018 он точно не был человеком Зели.
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до весни 2019 - Аваков був людиною Пеці ..))
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Брехня, бо він ніколи не був його людиною.
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Да хер там. После дела рюкзаков он начал активно с Петей бороться.
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весна 2018 - вся сойка тоді аплодувала діям Авакова !
Гандзюк хотели облить зеленкой либо нечистотами или бросить в мусорный бак, - Левин - Цензор.НЕТ 6496
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Ну да, ничего такого они не хотели, да и вообще он тут не при делах. А чего ж ты тогда из страны сбежал если непричастен к кислоте.
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Брешет и изворачивается.Ни одному слову верить нельзя.Что хотели,то и сделали- учинили показательную расправу и убили человека.Девушка приняла мученическую смерть.Ее отец правильно ,что преследует этих зверей в человеческом обличье.Сил ему и удачи в его правом деле.
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А що зробила для розслідування нова прокуратура?
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А що зробила стара - які результати ?
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Питання на питання? Ти із цих, що так запитують?
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не бачу відповіді ...
Отже - питання на питання? Ти із цих, що так запитують?
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Тепер тебе у спам.
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Облить зеленкой и сФотографировать... а че не дверь дерьмом обмазать?
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бред... хотели облить зеленкой или дерьмом, а облили кислотой...
кто предложил заменить? кто покупал кислоту? кто принес и облил?
1000 раз лучше б дерьмом и зеленкой...а так столько страданий и мучений... бедная девочка..
а самое главное - за что???
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Пофиг уже что он там "хотел". Раз организовал и заказал мероприятие с летальным исходом - пятнарик, а лучше пожызненое (бо отягчающие и группа лиц) Гандзюк хотіли облити зеленкою або нечистотами чи кинути в сміттєвий бак, - Левін - Цензор.НЕТ 8673
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