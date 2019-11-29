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 Экономика, За рубежом
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 Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси, - Кучеренко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в пятницу вечером одобрил законопроект, которым отменяется возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества,

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина").

"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснял необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Также читайте: Повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей, - Кучеренко

Источник: https://censor.net.ua/n3162651
 
   
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Как-то странно статья изложена...

Ляшко порвал герусу рубашку за поправку, которая позволяет закупать электроэнергию у россии,а отмена поправки запрещает покупать только лишь у Беларуси?
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Щось мої лижі теж не їдуть...
Це у параші можна, а в Білорусії не можна?))
Поясніть, хто знає, а краще посилання на сайт верховної зради дайте...
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