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Все про:Зеленский (3800) кадры (498) СНБО (3311) увольнение (1775) Кривонос Сергей (57)

 Замсекретаря СНБО Кривонос уволен с двух должностей указом Зеленского. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Соответствующий указ №869/2019 опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"1. ... вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля С.Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой Комиссии.

2. Освободить С.Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства", - гласит текст указа.

Замсекретаря СНБО Кривонос уволен с двух должностей указом Зеленского 01

8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162650
 
 
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та понятно. боевой офицер мешает страну сливать....
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Страну слили намного раньше,многие этого не заметили
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ты прав. это случилось пол года назад
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неправільне рішення влади, так думаю
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Когда и где? Но совершенно однозначно не при Зеленском.
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кому не подобається вишнє, дивиссь нижнє

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ну ведь не посадили. хотя, - "еще не вечер"(с).
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Если честно - это уже какой-то лютый звиздец.........😡
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Это уже будет не Рада, а зРада нацбезопасности и обороны.. Внаглую Зе сдает все, что было за 5 лет с таким трудом сделано...
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Палікмахерів, масажисток і хвотографів на посади! Уря!
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Уважаемый типок, Зе не нужны в команде патриоты.
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Потому что С.Кривонос учасник АТО , как и Маруся, а это сейчас уже отягощающие обстоятельство
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кало мойный сидит на пороховой бочке , а зелена бубочка грається сірниками
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_Йобаные твари! А вместо Кривоноса там прямые агенты путлера королихи и сивуха... Ну, сссукии...
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