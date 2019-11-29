 Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ

Об этом он сказал изданию Kyiv Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что пришло время", - сказал он.

В качестве доказательства Онищенко прислал журналистам издания билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

По словам Онищенко, сейчас он живет в испанской деревне.

В Украине бывший народный депутат не был с 2016 года.

14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко скоро вернется в Украину, потому что проиграл все суды в Испании.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сказал Сытник.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.