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 Общество
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Все про:Испания (502) Онищенко Александр (567)

 Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ

Бывший народный депутат Александр Онищенко, подозреваемый в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.

Об этом он сказал изданию Kyiv Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что пришло время", - сказал он.

В качестве доказательства Онищенко прислал журналистам издания билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

По словам Онищенко, сейчас он живет в испанской деревне.

В Украине бывший народный депутат не был с 2016 года.

14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко скоро вернется в Украину, потому что проиграл все суды в Испании.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сказал Сытник.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

Также на Цензор.НЕТ: "Газовое дело" беглого экс-нардепа Онищенко передано в Антикоррупционный суд

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3162649
 
 
 Топ комментарии
 
ну а чо? все вернулись а он самый рыжий?
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а кто знает, когда янык возвращается?
наверное уже совсем скоро.
там страусы по нему соскучались...
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Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ

Иллюстрция к выражению "добазарились". Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 4542
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Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ

Иллюстрция к выражению "добазарились". Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 4542
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Он возвращается потому что иначе его бы экстрадировали

14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко скоро вернется в Украину, потому что проиграл все суды в Испании.
"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сказал Сытник. Источник: https://censor.net.ua/n3162649
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Так ему что, больше перебежать некуда?
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А ты принципиально под заголовком не читаешь? Решение по экстрадиции уже принято. Стороны договорились.
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А он там что, на содержании или арестован? Переехать не имеет права?
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Имеет право или нет, не знаю. Но смысла, видимо, нет.

А вот приедет - его обязаны сразу взять под стражу.
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Та ну.. Если немножко поискать, то есть места, где не очень-то и обязаны.. Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 5534
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Вероятно в те места он не захотел
Про стражу - читайте статью до конца. В Украине обязаны.

Возможно что он готов сотрудничать со следствием за пряники
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ну а чо? все вернулись а он самый рыжий?
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Интересно что расскажет под следствием
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Расценки, по которым выступал у него на корпоративах нынешний гидрант...
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Выступать на корпоративах - это работа, а вот быть кондитером, не приготовив ни одного торта, - профанация.

А Онищенко сам сидеть не будет, пусть подельников по схемам сдаёт
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Чего ему боятся ,после самой наиуспешнейшой судовой рехформе от подельника овоща пети.Сам на весь инет ее расхваливал.В ютубе миллион пруфоф,для тех,кто кричит,а доказательства где
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Зеленський підписав закон про судову реформу, який критикував ЄС
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И дальше что,самый главный вопрос.Полномаштабная война с парашей,это 1 вариант.,второй вариант статус кво и пусть чужие дети гибнут,лишь бы не мои.Какой выбираете вы?
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У Зе є вся повнота влади щоб робити зміни, реформи та долати бідність,є свій уряд,монобільшість у раді та силовий блок.Навесні вже рік при владі відсвяткує а вам все петя у штанці сере.
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Это психическое отклонение такое. Наблюдается практически у всех зебилов.
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Хош купон на один бесплатный мозг, зегенерат?
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Кроме оскрблений у вашей рати есть ,что то Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 2344.Пыжитесь,а петя все в минусах)))Смеритесь неудачники)))
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Боже, чудо зеленое, ты оскорблённое самой природой...
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а кто знает, когда янык возвращается?
наверное уже совсем скоро.
там страусы по нему соскучались...
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Был в Межигорье месяц назад. Все в полном порядке.
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Всё правильно, деньги должны возвращаться.
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ага такой он тебе лох бабло в Украину везти! чтобы слуги отжали? у него бабло в Швейцарии и в офшорах.... тоже мне нашел оленя.....
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блин как только к власти пришли слуги каломыйского так в Украину всякие гандоны возвращиться стали!!! интересно а ставицкий с табачником скоро подтянуться? а коля бимба? а олийнык с царевым? а сам господин зэк когда из ростова прибудет? зельц, ты всех принимать будешь?
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ще одна сволота паскудити приїде...та що ж це відбувається при цьому гнійному ватнику? злазяться всі, хто роками крали та виводили з держави кошти. Зараз для таких створені всі умови для подальшого продовження подібних злочинів...І яскравий приклад цьому ,- поведінка бєні щодо Привату.і не тільки...Додається ще тотальне залякування оппонентів...ілюдей в цілому
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Интересно, что это значит "Время пришло"? Звучит как угроза здравому смыслу.
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Травка зеленеет - солнышко блестит. Климат у нас стал очень благоприятным.Все "перелетные птички" возвращаются.
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У коневода настолько позднее зажигание?
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янелох всех в страну всю шалупень собирает)))))
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наверное пецьку вальцмана закрывать будут
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Более мерзкого и гадкого персонажа в украинской политике не было. Теперь этот скот возвращается. Ублюдочная Зе-политика в действии.
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Этава авна полным полно. Увесь палитикум.
Мертвечук, овощ и еще большая куча
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Как они достали. Ворье, жулье, тёлки их с дитями
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Фигня,пусть возвращается,если что какой то Шуфрич на поруки возьмет.
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Да пусть возвращается - он особо то ничего такого и не начудил в Украине, но с его помощью и показаниями можно будет упрятать многих , вот почему и волну такую подняли... Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 5674
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Аха, а лярды он свои непосильным трудом нажил?!
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Конечно вернётся...здесь ему, подельнику Ьени ничего не угрожает...
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Оніщенко вимуений виїхати з Іспанії........куои....... де приймуть...........
А приймуть забобіки, свій прокурор дає гарантії недоторканності з надією отримати свідчення , а за це йому обіцяють "теплий прийом, радушіє, закриття кримінальних справ, а..... бабло це вже зажирно".
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ждем януковича с азаровым.

13 тыс. убитых в гробах переворачиваются, глядя на все это.
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