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 Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предприниматель подослал к своему конкуренту бандитов, которые "повесили" на него несуществующий долг размеров в $13,7 тысяч.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Полицейские получили информацию, что на территории области "работает" преступная группа, которая требует от предпринимателей деньги за беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности, а также помогает бизнесменам устранять конкурентов путем запугивания и "выбивания" из них несуществующих долгов. При этом в подтверждение "долгов" демонстрировали расписки, которые якобы были написаны предпринимателями", - сказано в сообщении.

Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области 01

В начале месяца вымогатели пришли к бизнесмену и стали требовать с него 13 700 долларов. Тот пообещал отдавать "долг" частями.

Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области 02Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области 03

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Сегодня он передал злоумышленника 1000 долларов. Те успели поделить деньги между собой, но тут их, так же как и заказчика, задержали сотрудники Нацполиции при участии КОРД.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162648
 
 
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Предприниматель подослал к своему конкуренту бандитов, которые "повесили" на него несуществующий долг размеров в $13,7 тысяч.

Это крутые коммерсы бодались... Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 639
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говнюки это безмозглые, шпана подзаборная... Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 7047
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бандитам не співчую....владу теж не поважаю... може я помиляюсь
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