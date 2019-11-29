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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (917) ФГИ (547) Гончарук_Алексей (330)

 ФГИ реализовал 3 объекта госсобственности за 108,5 млн грн, - Кабмин

Фонд государственного имущества продал 3 объекта госсобственности за 108,5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По данным ФГИ крупнейшие среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн. Кроме того, за 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

Также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от их продажи 6 млрд грн, - Гончарук

"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - прокомментировал результат премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3162647
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Годовой план приватизации 17 млрд? И насколько отстаем?
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а эти все о распродаже отчитываются
"черная пятница"? когда все продадите - бабки где брать будете "реформаторы" херовы?
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Когда все продадут, просто свалят за бугор. С бабками, естественно.впрочем, как всегда.
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Это ж сколько электросамокатов накупить можно...

Всему кабмину, всем слугам и даже некоторым избранным среди зебилов.
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Фонд государственного имущества продает 100% акций АО "Украина туристическая", которое владеет более 80% акций туристического комплекса "Подснежник" в Киеве. Стартовая цена продажи - 89,60 млн гривень.

Аукцион состоится 20 августа 2019 года в системе ProZorro.Продажи.

Что там произошло с тем аукционом я ХЗ,но следующий аукцион уже был со стартовой ценой 44,8 млн. грн.

Строительный союз Монолит купил Украину туристическую за 60 млн. грн

И таки да. Против 44,8 млн продали на 35% дороже запланированного. Но против изначальной цены в 89,6 млн как бы уже и не в плюсах.
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Украина туристическая владет санаторием в центре Киева. Вот и продали его по 250 дол. за квадрат. Успех неописуемый.
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