 ФГИ реализовал 3 объекта госсобственности за 108,5 млн грн, - Кабмин

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По данным ФГИ крупнейшие среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн. Кроме того, за 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

Также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

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"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - прокомментировал результат премьер-министр Алексей Гончарук.