 В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Радио НВ.
По его словам, министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопросы выполнения решения арбитража из-за поставок газа.
"За публичными заявлениями (стороны Газпрома - ред.) Мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $ 3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - отметил Витренко.
Как сообщалось, Нафтогаз предлагал Газпрому выплатить долг по решению арбитража в газовом эквиваленте. Это предложение поступило вместе с ответом Нафтогаза предложение российской стороны о транзите.
«Я думаю, что у президента Зеленского есть желание войти в историю Украины в качестве миротворца. И единственным решением на столе стала «формула Штайнмайера», переговоры относительно которой уже вел предыдущий президент. Зеленский продолжил этот процесс»,
предыдущий президент послал нахрен этого штайнмайера с его формулой.
Зеленский продолжит этот процесс посылания нахрен ?
передумал
он то как будет действовать?
можид он как раз и ждет такого?
https://interfax.com.ua/news/political/314601.html
Так что, по сравнению с Порошенко, рейтинг которого буквально через пару месяцев полетел в пропасть, Зеленский еще держится бодрячком.
Ягодки пойдут когда "Газпром" приползёт выпрашивать транзит - вот это будет настоящее унижение для российской монополии и РФ в целом...
Причём - не последнее
В Катовице по требованию прокуратуры Агентством внутренней безопасности Польши были задержаны бывшие члены правления EuRoPol GAZ, совместной «дочки» «Газпрома» и польской топливной компании PGNiG.
Расия никогда - НИКОГДА - не играет по правилам
Народ однозначно не при справах.))
-А что взамен?
Щоб не вийшло так що один мільярд долларів, за один мільярд кубів....
исправьте,а то получается мы козломордым что-то должны
ПІДТРИМУ!
Базова ціна 450 доларів США
Ничем хорошим для Украины это не закончится.
Умный учится на чужих ошибках, зебилы будут учиться на своих.
А заплатим все.