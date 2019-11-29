 В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

По его словам, министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопросы выполнения решения арбитража из-за поставок газа.

"За публичными заявлениями (стороны Газпрома - ред.) Мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $ 3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - отметил Витренко.

Как сообщалось, Нафтогаз предлагал Газпрому выплатить долг по решению арбитража в газовом эквиваленте. Это предложение поступило вместе с ответом Нафтогаза предложение российской стороны о транзите.

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