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Все про:Транзит газа (113) Витренко Юрий (82)

 В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко

Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянам долга в $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.


Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Радио НВ.

По его словам, министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопросы выполнения решения арбитража из-за поставок газа.

"За публичными заявлениями (стороны Газпрома - ред.) Мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $ 3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - отметил Витренко.

Как сообщалось, Нафтогаз предлагал Газпрому выплатить долг по решению арбитража в газовом эквиваленте. Это предложение поступило вместе с ответом Нафтогаза предложение российской стороны о транзите.

Читайте: "Газпром" очень четко сказал, что с 1 января фактически перекроет вентиль, - Витренко о транзите российского газа

Источник: https://censor.net.ua/n3162646
 
 
 Топ комментарии
 
За три месяца рейтинг Зеленского упал на 20% Далее : 9 декабря и подписание Зеленским капитуляции для Украина Рейтинг упадёт ещё на 30% 19 декабря суд по ПриватБанку Если банк отдают Бени.. То все.. точка Далее украинский народ будет действовать по формуле "Янукович - Ростов"
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а ты считаешь, что Хуйло в Париже скажет, что был не прав, устал и уходит из Украины без всяких условий ?
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шановні українці, ви тільки що передивилися чергову серію мильного серіалу "Вологі мрії порохоботів"
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За три месяца рейтинг Зеленского упал на 20% Далее : 9 декабря и подписание Зеленским капитуляции для Украина Рейтинг упадёт ещё на 30% 19 декабря суд по ПриватБанку Если банк отдают Бени.. То все.. точка Далее украинский народ будет действовать по формуле "Янукович - Ростов"
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а ты считаешь, что ***** в Париже скажет, что был не прав, устал и уходит из Украины без всяких условий ?
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Тем более что ***** договорился с мародером и мертведчуком что война продолжится
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шановні українці, ви тільки що передивилися чергову серію мильного серіалу "Вологі мрії порохоботів"
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Например экс-заммистра Елена Зеркаль сегодня заявила:

«Я думаю, что у президента Зеленского есть желание войти в историю Украины в качестве миротворца. И единственным решением на столе стала «формула Штайнмайера», переговоры относительно которой уже вел предыдущий президент. Зеленский продолжил этот процесс», В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 7016
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предыдущий пезидент не просто вёл переговоры по формуле штайнмайера (а не лаврова, как сейчас).

предыдущий президент послал нахрен этого штайнмайера с его формулой.

Зеленский продолжит этот процесс посылания нахрен ?
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Преведущий Президент такое же чмо как и ты. Понаобещал, потом начал скулить, типа прошу прощения, потом оскорблять всех и вся....
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лугандонец, бухла не проси - не дам.

передумал
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От тебя чувырло, мне ничего не нужно. Из рук, которые воняют дерьмом мне брать что то нет желания. Тем более то, что мне в принципе не нужно. Предсказатель херов... 60% у Порося в первом туре. Гы, гы, гы, гы..... Гордится я буду. Да уж горжусь, что такое дерьмо как ты все еще плавает в проруби. Гы, гы, гы...
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ахаха, а Путин?
он то как будет действовать?
можид он как раз и ждет такого? В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 8540
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Уже доллар по стописят,фронт развалиться,что то по конкретней есть.Когда уже майдан новый,ждем посмотреть на тех,кто выйдет за петю.Очень хочется посмотреть на них и задать им много не хороших ворпросов,чего при солнцеликом не возмущались,хде теперь козак гаврилюк и чего ярош не рассказывает,что беня его финансировал по полной,а потом он же к пете в лагерь перешел.Как так?
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Рейтинг доверия граждан Украины к президенту Украины Петру Порошенко с момента инаугурации упал с 47% до 17% в июле-августе 2015 г.
https://interfax.com.ua/news/political/314601.html
Так что, по сравнению с Порошенко, рейтинг которого буквально через пару месяцев полетел в пропасть, Зеленский еще держится бодрячком.
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То, что "Нафтогаз" снова нагнул "Газпром" - это цветочки

Ягодки пойдут когда "Газпром" приползёт выпрашивать транзит - вот это будет настоящее унижение для российской монополии и РФ в целом...

Причём - не последнее
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Им транзит не нужен, 1 января в 10 утра закрывают вентиль
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У разі запуску Північного потоку та припинення транзиту через Україну, Газпрому доведеться виплатити 11 млрд дол США.
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с какой стати? есть решение какого-то суда?
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амортизация за неиспользованную газовую сеть. Арбитраж подтвердит с вероятностью 99,9(9)%!!
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а с чего это газпром обязана использовать нашу газовую сеть?
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С того самого договора, который заканчивается 01.01.2020
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Им транзит нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Как минимум еще на пол год и даже потом. На территории Западной Украины расположены подземные газовые хранилища (по сути выкачанные в 60-х месторождения). Без этих хранилища Газпром не может регулировать подачу газа на Запад. Поэтому, им кровь из носа нужен транзит через Украину.
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Не закрывают, а говорят, что закроют. Это далеко не одно и то же.
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это что получается, что газ для народа украины станет бесплатным на какое то время? компания государственная - народная.
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Компания то народная. Только мама не в Украине, и гривны ей без надобности....
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Да-да. Мама не украинская. И все., кто тут сейчас наверху, по маме тоже не петренки. В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 2254
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Понятное дело. Израиль и защита его интересов дело святое....
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Мрійник а який же держслужбовець відмовиться народні гроші і далі красти вони ж свою сімейну окрему державу будують за Ваш рахунок
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Сколько было нытья, что Украина никогда не увидит этих денег. Неужели дожали орду? Только бы продажные дипломаты ермаки-пристайки не влезли.
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Виктор, это Орда пытается хоть так заставить Украину брать русский газ. "Хорошая мина при плохой игре". А насчет "дожали" - дай Бог, если так.
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Посмотрим. Для паРаши, не признающей правил, и это серьезная уступка.
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Согласен, только это пока еще даже не уступка, так, просто базар. Хорошо, если не гнилой.
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Газпром ещё и в Польше прищучить успели. Ну просто день сплошных подарков!

В Катовице по требованию прокуратуры Агентством внутренней безопасности Польши были задержаны бывшие члены правления EuRoPol GAZ, совместной «дочки» «Газпрома» и польской топливной компании PGNiG.
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раша меняет свои решения как... синоптики прогноз погоды...
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Газом брать нельзя. у кацапов газ девать некуда, пусть его продадут, и баблом.
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Не будут они отдавать ни деньгами, ни активами, ни газом.
Расия никогда - НИКОГДА - не играет по правилам
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верно. это как убийца - сказал шо не хочет сидеть и все. Че вы ему сделаешь то?
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Ничего. Только проблема в том, что его еще поймать надо. А учитывая состояние наших мусоров, они могут спокойно окойно гулять в соседнем городе....
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Не, это сказано для того шо Рашка может там себе не хотеть, но если есть решение - то мона "отжимать" активы Грязьпрома в Европе.
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"...Это очень много газа..."

Народ однозначно не при справах.))
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Очередной подарок маме....
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Лох платіт всєгда: "В партии "Слуга мистера С" не планируют добиваться снижения тарифов на коммунальные услуги, как того обещали во время предвыборной кампании."
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Ринат лучше пусть газом дают а не баблом В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 9514
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Коболев получил 340 млн в 2018. Поэтому и себестоимость в два раза выше на свой газ. Нетегаз как НБУ отдельное государство со своими правилами
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"Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Польши договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Германовичи и Дроздовичи по европейским правилам. Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза"."
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Питаня ціни. Кассаби вміють надурити.
Щоб не вийшло так що один мільярд долларів, за один мільярд кубів....
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"У ***** прокомментировали свою идею вернуть долг Газпрома Украине газом: "Ну ***** спалили!?""
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1000% обманут. Просто перестанут поставлять. И шо?
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И то - аресты зарубежных активов "Газпрома".
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Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянам долга в $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.Источник: https://censor.net.ua/n3162646

исправьте,а то получается мы козломордым что-то должны
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не-не-не-не-не, пагадите! Так вы будете закупать руский газ? То есть при порошке выиграли деньги, которые вы сейчас договариваетесь пропустить в виде газа, и типа это Вы сделали? При том, что разрешения на торговлю газом с рашей народ вам не давал, так? Так вы предатели, а не герои, вас как бы ит сжечь этим газом нужно. Повезло вам, что самый майданутый народ сейчас на зароботках, а так бы не просто вам было бы вам ваши реформы варить
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Там как вам нужно было в пять лет правления пороха приезжать на станцию Конотоп,гугл карты вам в помощь.Там всегда стояли парашенские вагоны и локомотивы из станции суземка,в самый разгар боев на фронте с парашей.Так ,что мимо все это.
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Пруфы вам расскажут жители этого славного города,вы приезжайте.Кстати мера этого города щимили не по детски рыги сумские при полной поддержке вашего кумира,ну то так ,для возобновления памяти У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8625
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жители мордора хотят соскочить с бабла, которое нам торчат..это первый шаг..потом будут искать причину и искусственно её создавать, чтобы технлогически не постаить газ..ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
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Натурой предлагают. А нельзя, вместо этого, одного ихнего маленького, нагнуть в прямом эфире? Тоже натурой было бы, и хрен с ними, с деньгами.
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Тільки питання, газ по якій ціні? У газовому контракті Юлії Тимошенко від 19 січня 2009 року
Базова ціна 450 доларів США
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тоді краще грошима. По 45 $ ще подумаємо ))
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В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства проложить российский газопровод «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Не пусть деньгами. за них мы газ у ЕС или штатов купим. К тому же газ дешевеет.
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Ну-ну... Эту владу россияне газом еще не "имели". Порошенко имели, Януковича имели, Ющенка имели. Что было раньше - не особо вникал.
Ничем хорошим для Украины это не закончится.
Умный учится на чужих ошибках, зебилы будут учиться на своих.

А заплатим все.
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Очень хочется ехидненько спросить из за угла:*А конкретно, сколько это кубов, и сколько по времени будет длится тянуться 3 миллиарда зелени? А то ведь когда кочится это, а думаю что ну очень быстро, то как нам потом говорить с европоставщиками что уже три года с нами работают и дальше думают работать! Ну я волнуюсь чуть.
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обсуждать пока вообще нечего, это все вбросы. Я уверен, что договора на транзит вообще не будет, кацы тянут время, а с 1 января будут выкупать мощности нашей ГТС без договора по европейским правилам, потому и от Нафтагаза отделили транзитную компанию.
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Та пошутил конечно чуть. Здесь тот случай и идеальный когда надо брать синицу в руки(3 лярда) а журавлей пусть по РФ запускают. Там уже один как то ганял журавлей как голубей!
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Это те 3 миллиарда с которых мама Коболева получила премию в 8 миллионов долларов?


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не надо нам ихний газ,мы сами можем им газ продать по 500 баксов цена чесная. .долги пусть отдают американскими зилеными рупелями
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Хрен с ним, можем и газом взять, но только в связке с 10-летним контрактом на транзит. Дальше - не имеет смысла: через 10 лет газом в Европе никто в таких объемах отапливаться не будет, скорее всего.
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а шо, нафтові доляри вже скінчились в козлорилих?? ))
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