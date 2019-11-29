EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  2412  35
Все про:Портнов (496) Александр Божко (2)

 Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, 29 ноября обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов Киевской области. Он просит лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В настоящее время установлены факты, свидетельствующие о совершении адвокатом Портновым А.В. дисциплинарных проступков, а именно нарушении им присяги адвоката Украины, систематического и грубого нарушения им правил адвокатской этики, что подрывает авторитет адвокатуры Украины, которые являются обоснованными основаниями для наложения на Портнова А.В. дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью", - говорится в жалобе прокурора.

В качестве примера, Александр Божко приводит фрагменты сообщений от Андрея Портнова в WhatsApp с угрозами. Также он отмечает, что адвокат в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ. ФОТО

"Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (...) в мобильном приложении WhatsApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В.", - отмечает Божко.

Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портнова в его профессиональную деятельность: "Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины".

Читайте также: ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол

Александр Божко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов на основе изложенных им фактов применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.

Сам Портнов эту ситуацию пока публично не комментировал.

Ранее "Слідство.Інфо" показали, как адвокат Андрей Портнов угрожал ряду работников правоохранительных органов, среди которых был и прокурор Александр Божко. Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича тогда фигурировал в уголовном производстве Божко. Он обещал прокурору применить к нему "воспитательные меры". Сообщалось, что угрозы поступали еще нескольким сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые вели следствие по делу экс-чиновника. В частности, бывшему руководителю управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

Также на Цензор.НЕТ: Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами"

Источник: https://censor.net.ua/n3162645
 
   
 Топ комментарии
 
"Слуги" явно не ожидали, что у этого мужика хватит сил и стержня помериться с портянкой .. ну, хотя бы наличием мужественности
Рисковый, уважаю
 показать весь комментарий
 
Альфа! ДБР! Алярм! Алярм!
зебобики! подъем! быстро рассказывать какой портнов хороший а прокурор бяка и вообще "кто он такой?"
 показать весь комментарий
 
Він Всіх *бав, для нього тільки овоч Президент. Зеленський йому тільки підігрує.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Слуги" явно не ожидали, что у этого мужика хватит сил и стержня помериться с портянкой .. ну, хотя бы наличием мужественности
Рисковый, уважаю
 показать весь комментарий
 
 
Вони ще не зрозуміли, що Україна зразка 2019, то не Україна зразка 2010.
 показать весь комментарий
 
 
Портнов не патриот и не женщина, так что вряд ли.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого дивного, що прокурор що Портнов банальні подонки..один одному погрожують. В цій системи порядних дуже мало...
 показать весь комментарий
 
 
Він Всіх *бав, для нього тільки овоч Президент. Зеленський йому тільки підігрує.
 показать весь комментарий
 
 
Лукадрищ. ХУЖЕ ПОРТНОВА, но это в Беларуси, дрищ...
 показать весь комментарий
 
 
Альфа! ДБР! Алярм! Алярм!
зебобики! подъем! быстро рассказывать какой портнов хороший а прокурор бяка и вообще "кто он такой?"
 показать весь комментарий
 
 
портнова трогать никак нельзя - он опора всего ЗЕ-режима. скорее прокурора уволят - для "воспитания".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботов
 показать весь комментарий
 
Зєля, чому ця потвора ригівська досі не в буцигарні?! Баба беня нє вєліт? Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью - Цензор.НЕТ 20
 показать весь комментарий
 
 
"Альфу" направити до портнова, двері вибити, зброю відібрати бо погрожував - слабо?
 показать весь комментарий
 
 
ГБР не хочеш нагрягуть с альфой к Портнову за угрозы ?если закон один для всех-тем более он сам хвастался у меня вооруженая охрана ездит со мной -проверить оружие не хотите?или только к женщинам патриотам вы герои
 показать весь комментарий
 
 
на папу Зе какой то судья-смертник наехал....



Креативна Сотня

@kreatyvna100

·1 ч

Свершилось! Суд ОБЯЗАЛ СБУ открыть дело в отношении Коломойского Игоря. По статье 111 Державна зрада.
Да, за то самое интервью Нью-Йорк Таймс про сдачу страны.

Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью - Цензор.НЕТ 9111
 показать весь комментарий
 
 
Ленка Бондаренчиха заместитель главы Комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов это на минуточку....
Донецкий политолог-коллаборант Владимир Корнилов обнародовал в Сети фото с красноречивой надписью: "Донецко-Луганская группа готовится к эфиру у Владимира Соловьева". В рядах этой группы заприметили и депутата Бондаренко
 показать весь комментарий
 
 
Колаборантка в комитете по защите прав ветеранов.
Это же не бла бла бла.
Это осознанная политика власти Зю
 показать весь комментарий
 
 
Так. Донецькі шістки рашки, хочуть реванш.
 показать весь комментарий
 
 
все-таки не бондаренко а королевская. но уровень сучности у них одинаков
 показать весь комментарий
 
 
Нещодавно з'явилася нова категорія хитрозроблених людей, які зайняли позицію, мовляв: "Я був проти Пороха, але і не за Зеленського". чуствують зебіли смалене....
 показать весь комментарий
 
 
Вместо Маруси должньІ бьІли идти к Портнову - просто перепутали адреса....
 показать весь комментарий
 
 
я навіть знаю, що його(суддю Божко) прокинуть свої ж "коллєгі", бо потрнов вже більше 20 років допомагає бєні віджимати підприємства, уникати відповідальності за всі махінації цієї бородатої бабушки..., яка саме зараз при владі...
 показать весь комментарий
 
Вам не кажеться что оно уже *********** в 2014 бежало скоро опять будет
 показать весь комментарий
 
 
Вот это правильное решение. От человека и гражданина, который не лишен самоуважения. Давно пора это было кому-то сделать. Но коль скоро от президента реакции не дождались, то делает законные шаги прокурор.
 показать весь комментарий
 
 
портноф пойдёт после моники и кало мойного на портянки , главное слить в унитаз зелёную гниль
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх