 Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В настоящее время установлены факты, свидетельствующие о совершении адвокатом Портновым А.В. дисциплинарных проступков, а именно нарушении им присяги адвоката Украины, систематического и грубого нарушения им правил адвокатской этики, что подрывает авторитет адвокатуры Украины, которые являются обоснованными основаниями для наложения на Портнова А.В. дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью", - говорится в жалобе прокурора.

В качестве примера, Александр Божко приводит фрагменты сообщений от Андрея Портнова в WhatsApp с угрозами. Также он отмечает, что адвокат в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.

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"Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (...) в мобильном приложении WhatsApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В.", - отмечает Божко.

Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портнова в его профессиональную деятельность: "Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины".

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Александр Божко просит квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов на основе изложенных им фактов применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.

Сам Портнов эту ситуацию пока публично не комментировал.

Ранее "Слідство.Інфо" показали, как адвокат Андрей Портнов угрожал ряду работников правоохранительных органов, среди которых был и прокурор Александр Божко. Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича тогда фигурировал в уголовном производстве Божко. Он обещал прокурору применить к нему "воспитательные меры". Сообщалось, что угрозы поступали еще нескольким сотрудникам Генеральной прокуратуры, которые вели следствие по делу экс-чиновника. В частности, бывшему руководителю управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

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