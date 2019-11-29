 Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификацию зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - написал Гончарук.
По словам премьера, собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.
"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию о определенный участок территории", - отметил глава правительства.
Гончарук сообщил, что за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев. В общем уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн гектаров.
Зачем Вы так......я чуть не подавилась........😂
К чему Вы это(!) мне написали?.......
я не адвокат - но уж очень фраза в тему ложилась... ... ...
просто Парашенко своими Охендровскими, Ахметовыми, Косюками и Роттердамами при своре порохоботов и привёл к власти Зе-блох.
И скотство по отношению к Саакашвили здесь сыграло не последнюю роль.
Мой пост к Вам также удаляю......
Если по теме статьи сказать ничего не можете, то зачем засерать её обсуждение?!
результатов - ноль.
почему я должен верить этому 365-му обещанию ?
оно какое-то особенное и обязательно будет выполнено в отличие от предыдущих 364-х ?
8-бітники при владі, коротше.
Чем звиздеть против Украины, задумались бы о своем будущем, будущем своих детей.
Вы только не мешайте в Украине все будет ок.
І Крим з Дамбасом ?
Персонаж слабо представляет, как это делается вообще.
Держава у смартхвоні!
- не,ну ее нах вместе с вами!
Это распил бабла такой же как "перепись" населения по данным опсосов.
У гугла есть "...классификация зданий, растительности, линий электропередач и многое другое"?
А то попадут в раздел "и многое другое"...