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 Политика Украины, Технологии
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Все про:земля (1617) Госгеокадастр (102) диджитализация (17) Гончарук_Алексей (330)

 Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук

Вся территория Украины оцифруют в 2020 году, тендер на проведение этих работ уже объявлен.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификацию зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - написал Гончарук.

По словам премьера, собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным аудита, вместо 10 млн гектаров в госсобственности осталось только 7,6 млн га земли, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию о определенный участок территории", - отметил глава правительства.

Гончарук сообщил, что за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев. В общем уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков общей площадью 43,8 млн гектаров.

Также читайте: Госгеокадастр должен создать цифровую модель Украины к концу 2020, - Гончарук

Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук 01
Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162643
 
 
 Топ комментарии
 
Саакашвили с пропелером берут на работу ?
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Для начала надо не просрать то, что будете оцифровывать.
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но уже без донецкой области и юго-востока...., если зе-коллаборанты продержатся хотя бы еще один год...
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Саакашвили с пропелером берут на работу ?
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133133,
Зачем Вы так......я чуть не подавилась........😂
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Меньше говна читайте, тогда и давиться не придётся.
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fnln,
К чему Вы это(!) мне написали?.......
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мои извинения... я удалил свой пост...
я не адвокат - но уж очень фраза в тему ложилась... ... ...

просто Парашенко своими Охендровскими, Ахметовыми, Косюками и Роттердамами при своре порохоботов и привёл к власти Зе-блох.

И скотство по отношению к Саакашвили здесь сыграло не последнюю роль.
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Извинения принимаются.......🙂
Мой пост к Вам также удаляю......
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Нет Порошенко возьмут. У него опыт есть полетов как фанеры над Парижем.
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А евреи здорво летают, как рашпили и напильники. Особенно мародёры такие кульбиты в воздухе вытворяют, аж дух захватывает.
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Это точно. Беня в этом деле большой ASS
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Вы хоть где-то можете не срать, а говорить по теме статьи?! Во дебилы!
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по теме юмора от сценаристов квартала-95 мне сказать нечего
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А по теме "...классификация зданий, растительности, линий электропередач и многое другое" ?

Если по теме статьи сказать ничего не можете, то зачем засерать её обсуждение?!
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я с апреля месяца слышу обещания сделать аудит всего и оцифровать всё.

результатов - ноль.

почему я должен верить этому 365-му обещанию ?

оно какое-то особенное и обязательно будет выполнено в отличие от предыдущих 364-х ?
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Конечно, оно особенное, 365! НОвогоднее, блин! Дед Мороз исполнит, ты верь.
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Не могут они не срать! Им, видать, не платят, если Пороха не помянут в любой теме "не злим, тихим словом". Жду тему про гинекологию просто интересно.
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нет. петрушку с с пропелером берут на работу.
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Лучше на это самое пусть наденут шерстяной чехол, а клавиши сделают из эбонита. Смотришь, и электроэнергию не нужно будет у кацапов покупать.
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Как можно писать уйню не понимая т, что среднее расстояние в Украине 10-15 км между населенными пунктами, в сёлах уже ВайФай. каЦАП ты спалился, сравнил Украину с лапотной росией. Тьху на тебя, голимый.
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Для начала надо не просрать то, что будете оцифровывать.
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Ото ж і намагаються зменшити площу, бо видать апраратурка хріновенька і великі масиви інформації оцифрувати не в змозі.

8-бітники при владі, коротше.
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Жахливі ж в нас жарти, панове, бо такі часи Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5282
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но уже без донецкой области и юго-востока...., если зе-коллаборанты продержатся хотя бы еще один год...
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Лучше оцифруйте зарплаты и пенсии в несколько раз.
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О✖️0=0
Чем звиздеть против Украины, задумались бы о своем будущем, будущем своих детей.
Вы только не мешайте в Украине все будет ок.
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зачем столько ждать, купите у Гугля готовый файл.
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а откаты на авиционном керосине?тут Вы не правы))
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Зачем опять зависить от кого-то и от чьих-то неточностей?
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А кто будет делать съемку? Агенты фсб или американцы?
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Всю територію ???
І Крим з Дамбасом ?
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Главное, чтобы аерофотосъемщика кацапы не сбили, как объект, пролетающий над ихней территорией (по их мнению)
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Вот так пофоткают и у уже будут иметь, да?
Персонаж слабо представляет, как это делается вообще.
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Факин диджитализация.

Держава у смартхвоні!
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- диджитализация в турборежиме нАдА?
- не,ну ее нах вместе с вами!
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Для чего? Какой в этом смысл если через месяц все меняется? карт гугла недостаточно?

Это распил бабла такой же как "перепись" населения по данным опсосов.
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В том-то и дело, что меняется и Гугл не будет каждый месяц корректировать все эти изменения. Гораздо легче делать это на местном уровне. И, вообще, зачем вам монополия Гугла в Украине? Ладно у нас в Штатах, они тут местные, а вы что, не хотите иметь подобное своё?!
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****, я фигею от этого гребанного цирка! В стране миллионы нищих и голодных пенсионеров, а ему **** нужно срочно нужны снимки! Да тварь, зайди в гугл - там бесплатные карты и снимки!
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Где уже взрослые дети голодающих пожилых людей, чем помогают?
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А если "завтра" Гугл скурвится? Зачем вам нужно зависить от кого-то в том, в чём вы сами можете быть с усами?

У гугла есть "...классификация зданий, растительности, линий электропередач и многое другое"?
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fnln6050 . Ну ви ж на Московії вже повно наробили аналоговнет. Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1783
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в гугл позвоните. у них давно всё есть.
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Пойду кальсоны с веревки сниму...
А то попадут в раздел "и многое другое"...
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Поправочка,квантумна аєрофотозйомка. Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5640
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На *кукурузниках* цифровать будут? Тарахтят зараза сильно!
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Теперь Путин сможет поточнее прицелиться!
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