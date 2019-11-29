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Все про:терроризм (18149) Донецкая область (4384)

 Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область

Так называемый "парламент ДНР" принял "закон" о "государственной границе". Территория, которую террористы хотели бы видеть своей включает в себя всю Донецкую область.

Об этом сообщают подконтрольные террористам СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", - сказал пособник оккупантов, так называемый председатель Народного совета НВФ "ДНР" Владимир Бидевка.

Он добавил, что "закон" якобы "не противоречит Минским соглашениям".

"Документ" единогласно поддержали 76 "депутатов" так называемого Народного совета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162641
 
 
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Это вы поторопились, Сивоха с Колобубочкой вам всю Украину приготовили...
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Нарешті приспішники ***** проявили своє справжнє лице
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Та ти шо... А начебто вони цю бредню с 2014-го ніразу не заявляли та повторювали?
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_Ща, погодьте... Выкидыши каломойскава, поднятые по боевой тревоге, набегут отбеливать своего нанимателя...
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Террористы НВФ "ДНР" йдуть нахер разом зі своїм )(уйлом!
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Сивуха принимал участие в разработке "закона" или будет теперь просто вносить его в ВР?
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неважно. Скоро в Верховную Раду будут вносить законы Губарев с кем там.. с Пасечником
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Непонятно, почему лнр мнется. Черная пятница, у зеленых о#уительные скидки.
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Зедобіки мабуть скоро членами кантату з ораторією на "пианино" лабати будуть під керівництвом "Зе Дири Жора" Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 370
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тю. А шо так скромно. Зеля щас еще пару областей подкинет.
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Не удивительно. Малороские зелебобики ликуют, нибось...
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И вот пожалуйста: соевые идиоты трындят бредень один в один с домбаситами. Совпадение?
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Два первых правила поведения порохобота на Цензоре.

1. Заспамь нахрен всех зелебобиков. 2. Каждое утро начинай с фразы "Ну что зелебобики, вы рады что....?" или "...вы этого хотели, зелебобики??".
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Страдай, соевый идиот, страдай! Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 2265
И за кентов твоих домбаситов в этой теме в том числе!
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_Перевод стрелок не засчитан! Потому что сейчас меня гораздо больше волнуют действия текущего президента. Так что иди на!
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Идешь на мудень зетипильный.
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Он еще контролировал каждое решение всех судей, и успевал ставить печать на каждой конфете выпущенной Липетской фабрикой!!!
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Так это Петро войска отводит в Польшу? А-ха-ха!! Вот вы реально типиллы. зетипиллы!
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Ниже балбесы которые не поняли тонкого троллинга Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 8072
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Если на той стороне действительно хотят мира,то они должны сами расправиться ср своими правителями.Этих тварей ждет много лет тюрьмы или жизнь в бегах,и естественно,они будут до бесконечности изобретать разные отмазки и оттяжки.Пусть дончане делом докажут,что они хотят вернуться,или пусть идут найух.
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_Какая наивность... Никакие "дончане" там не решают вообще нифига. И война расией начата не из-за них, и уж конечно не ради них.
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краще нехай ідуть тута ..... ну най... Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 8113
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а с Наварасией что ? не получилась ??? ..... видимо Одессе хорошую и правильную точку поставили ....в доме профсоюзав .... иначе бы срусскае гавно тусовалось вдоль до Малдовы и мыло свои грязные ватные патрянки.
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Получается что у жаренных сепаров резко уменьшается аппетит)
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Ну Зедурок навіть таке може підписати, якщо йому підсунуть
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_Он мог уже подписать. Ты думаешь он тебя предупредит заранее "сегодня предам окончательно"? Нет, они позже, уже после признаются. И то не сразу, а по кусочкам выдавать информацию будут.
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Граница на замке! Из ДыРы передали "привет" Нормандскому формату вместе с "Минскими соглашениями"...

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Я вот что вам скажу. Нет. Покажу на пальцах - средний палец видите?!........😡
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Вижу. Вам тоже хотелось по-честному, в смысле- матом. Ну и правильно хотелось. Я, едва совладал...
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Подозреваю, что после «стрелки» в Париже, матов может не хватить........
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ЗЕклика именно до тех границ и хочет отвести армию.
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5 лет творилось в дыре то же самое,никого из свидейтелей культа святого пятра это не интересовало,теперь слепили очередную муйню,в теме аншлаг Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 1504
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Ты мне расскажи об достижениях Клована. Игра пуем на раяли не в счет.
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Не отчаивайся ты так,ну проиграл петя и не будет он уже президентом.Смиритесь))))
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Таки закона подобного, эти бесы принимать не отваживались. До сегодняшнего дня.
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А як же ЛОндон, Берлін? Так і будуть в злиднях жити, без ДНРівського протекторату.
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А ху-ху не хо-хо?! Какие-то твари шо-то там решили. Хотелось написать что-то верное, в смысле- матом, а потом решил- ничего не писать. Много чести, каким-то уродам. Но, честно говорю, мне, как мариупольцу, эта херь не нравится. Чего это они, вот именно сейчас??? Поклонники Зеленского, вы не в курсе? Вот почему сейчас?
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А пЄнЦії платить на подконтрольной террЫторіі будутЬ, мля?...
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это далеко не последний выбрык перед нормандской встречей.
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Сценарий пишут, но медленно, постоянно меняются вводные...
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Так говорили ж, вроде, шо до Берлина.. Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 5622
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лугандон и на этой стороне лугандон. Никогда не доверяй лугандону
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