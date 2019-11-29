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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:обстрел (8463) Донбасс (20049) потери (1728)

 1 украинский воин погиб, с начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

1 обстрел позиций ВСУ российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 14 ОМБр Артем Соколов погиб 16 ноября от пули вражеского снайпера на Луганщине. ФОТО

29 ноября в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС проведено техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги. КПВВ посетила делегация Словацкой республики во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком. 

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима Тишина. На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины разобраны 2 вспомогательных сооружения, обследовано 0,03 гектара территории и изъято 27 взрывоопасных предметов.

Также читайте: За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

28 ноября вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку Новолуганского, Шумел, Троицкого, Красногоровки, Марьинки, Майорска, Водяного, Березовой и Новотроицкого.

За прошедшие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Вчера, представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 убийство, 1 разбой, 8 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 6 фактов незаконного оборота наркотических средств.

Смотрите: СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 20 829 человек и 2 438 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 20 804 лица и 2 367 транспортных средств.
В пропускаечерез линию разграничения, по разным причинам, было отказано 44 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме "Желтый", который введен 28 октября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162640
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесне Герою, котрий віддав своє життя за незалежність рідної землі.
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Перемирие ...сука... Герою - низкий поклон и царство небесное...
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Зєлєпутя позвонить у Мацкву і порадує свого шефа. Чи він напряму підчиняється Портнову і немає права порушувати субординацію?
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Главное прекратить стрелять и быстро отводить войска!
Значит не слишком быстро отводим............(
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Царство Небесне Герою, котрий віддав своє життя за незалежність рідної землі.
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Перемирие ...****... Герою - низкий поклон и царство небесное...
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Если человек говорит о красных линиях, значит, он уже сдал назад.
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Сумно...
Царство Небесне загиблому.
Вічна пам'ять..
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Небесне воїнство прийняло у свої лави ще одного героя. Україна сумує за своїм захисником. Він був справжнім сином - захищав і боронив Україну і свою родину. Герої не вмирають. Вічна пам'ять солдату. Смерть ворогам. Співчуття рідним і близьким.
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Вот так будут люди гибнуть, а мы всё будем отступать до границы с Польшей.
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По 1+1 "сваты", да и ладно, а то еще скажут, ... он сам виноват, нечего было из окопа высовываться...
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это и есть развод? пока что разводят только нас-лохов! вечная память парню!
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Если ЗЕклика говорит что один то в реальности минимум 2-3 погибших. ЗЕклика давно уже занижает потери, количество обстрелов и раненных.
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Вечная и светлая память...... Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Наводчиком у мацкалей
министр пенсий Лугандона
г(авно) Сивохо
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