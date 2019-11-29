 Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий

Об этом в Ивано-Франковске заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Укрзализныце мы дали большую задачу, кроме большой и малой приватизации предприятий, а их будет продаваться сотни, у нас еще будет продажа непрофильных активов... Кроме курортно-санаторных и медицинских комплексов, есть и колхозы свои, и земли сельскохозяйственного назначения... Мы делаем сейчас оценку и полный аудит этих активов и будем их продавать и отдавать в концессию", - отметил министр.

"Мы хотим, чтобы вокзалы передавались в концессию, чтобы действовали программы этой концессии. Стратегическая инфраструктура, а это - колея, перрон всегда есть в государственной собственности. Но оперировать, управлять, развивать, привлекать арендаторов может концессионер, который под свои гарантии и обязательства будет заниматься этими проектами", - заявил Криклий.

Полученный ресурс министерство планирует направить на обновление пассажирских вагонов и другие базовые вещи на железной дороге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция в "Укрзализныце" дикая, воруют почти на всем, в ближайшее время примем решение о смене руководства, - Гончарук. ВИДЕО

Он отметил, что в прошлом году Киевский железнодорожный вокзал понес убытки в сумме 2 млн грн, при том что "пассажиротрафик там больше, чем в любом торговом центре", а ближайший к вокзалу МакДональдз входит в тройку самых посещаемых в мире.

"Ивано-Франковский вокзал - тоже убыточный. В прошлом году его убытки составили 13-14 млн грн, при этом он может давать для города дополнительные доходы в виде налогов и сборов", - отметил министр.

Криклий убежден, чем больше таких убыточных активов, тем меньше может развиваться Укрзализныця.

Также читайте: "Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов