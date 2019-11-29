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 Политика Украины, Экономика
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Все про:вокзал (185) концессия (37) Укрзализныця (1754) Криклий (52)

 Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий

Министерство инфраструктуры намерено продать непрофильные активы "Укрзализныци" и отдать в концессию убыточные вокзалы.

Об этом в Ивано-Франковске заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Укрзализныце мы дали большую задачу, кроме большой и малой приватизации предприятий, а их будет продаваться сотни, у нас еще будет продажа непрофильных активов... Кроме курортно-санаторных и медицинских комплексов, есть и колхозы свои, и земли сельскохозяйственного назначения... Мы делаем сейчас оценку и полный аудит этих активов и будем их продавать и отдавать в концессию", - отметил министр.

"Мы хотим, чтобы вокзалы передавались в концессию, чтобы действовали программы этой концессии. Стратегическая инфраструктура, а это - колея, перрон всегда есть в государственной собственности. Но оперировать, управлять, развивать, привлекать арендаторов может концессионер, который под свои гарантии и обязательства будет заниматься этими проектами", - заявил Криклий.

Полученный ресурс министерство планирует направить на обновление пассажирских вагонов и другие базовые вещи на железной дороге.

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Он отметил, что в прошлом году Киевский железнодорожный вокзал понес убытки в сумме 2 млн грн, при том что "пассажиротрафик там больше, чем в любом торговом центре", а ближайший к вокзалу МакДональдз входит в тройку самых посещаемых в мире.

"Ивано-Франковский вокзал - тоже убыточный. В прошлом году его убытки составили 13-14 млн грн, при этом он может давать для города дополнительные доходы в виде налогов и сборов", - отметил министр.

Криклий убежден, чем больше таких убыточных активов, тем меньше может развиваться Укрзализныця.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162638
 
 
 Топ комментарии
 
Концесіонери? Вже було. У Ільфа і Петрова. Закінчили погано. А тому Криклію у голову не приходило, що не профільні АКТИВИ!!!! своїми прибктками перекривали профільні пасиви. Навіщо продавати те, що приносить прибуток? Хіба що як продавати корєшам. І найголовніше, який секрет знав покійний Георгій Кірпа, що і залізниця працювала, як годинник, і інфраструктура розбудовувалася, зокрема у Львові приміський вокзал, і ремонтували я малі вокзали, залізничники отримували чи не найвищу зарплатню, спонсорувалися будівництва храмів, шкіл, дитячих майданчиків і гроші залишалися на незаконне збагачення і керівництва Укрзалізниці і керівництва держави?
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У этого правительства на все один ответ. Продать нахрен.
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Армия кстати тоже убыточна, все потребляет и потребляет, ее тоже приватизируют ?
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Київський вокзал стане приватним... Так як збитковий...
А от вокзал в голопупеньках залишиться державним активом...
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У этого правительства на все один ответ. Продать нахрен.
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И немножко просматривается кому.. Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 4175
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а гроші закопати на Полі Чудес з ****** Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 2895
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садиться в поезда будем в чистом поле за городом
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Ні, кацахоле - бєня хоче тебе.. Дуже хоче.. Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 127
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маршрутные поезда скорого будущего , их будет много, будут ходить часто, рельсы будут государственные, а остальное-нет
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Концесіонери? Вже було. У Ільфа і Петрова. Закінчили погано. А тому Криклію у голову не приходило, що не профільні АКТИВИ!!!! своїми прибктками перекривали профільні пасиви. Навіщо продавати те, що приносить прибуток? Хіба що як продавати корєшам. І найголовніше, який секрет знав покійний Георгій Кірпа, що і залізниця працювала, як годинник, і інфраструктура розбудовувалася, зокрема у Львові приміський вокзал, і ремонтували я малі вокзали, залізничники отримували чи не найвищу зарплатню, спонсорувалися будівництва храмів, шкіл, дитячих майданчиків і гроші залишалися на незаконне збагачення і керівництва Укрзалізниці і керівництва держави?
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Кирпа встиг, на крадені кошти, ще й ціле поселення біля львівської кільцевої заснувати, яке неофіційно назвали кирпівкою
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Армия кстати тоже убыточна, все потребляет и потребляет, ее тоже приватизируют ?
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Тут не так все просто как кажется, если от государства не останется ничего,рожки да ножки, все будет приватизировано, земля, автодороги, железная дорога, то возникнет вопрос что защищает армия, и что такое Родина. И должна ли армия быть частной, если все вокруг чья то приватная собственность ? Через время возникнет вопрос , а чего эти люди ходют где попало, ессно надо будет находиться в резервациях или платить за право проезда или прохода по земле, пока еще можно лазить где попало. Но содержать , например дороги , скверы , пешеходные проходы убыточно, скоро их тоже приватизируют. Могут приватизировать метро, но рельсы будут государственными. За вход-плата, за выход-тоже, а сам проезд-по гос цене.
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спочатку бойових офіцерів видавлять а потім як "надлишкове" продадуть кацапам Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 9455
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Нормальная армия не может быть убыточна. Учитывая то, что через Армию обязано проходить все мужское население Украины, то после нормальной армии они должны выходить профессионалами в той или иной сфере, и уверенными в себе сформированными взрослыми личностями.
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це дуже мяко сказано.... розвалять все до ******** мами, та й усе
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если не в курсе, то хмизда на УЗ наступила в прошлом году
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залізниці вже давно пи..да..даа. За Державу серце болить
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будем продавать/ Мысли слуг народа Коломойского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: землю и заводы продать, учителей уволить, детей сократить.
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При "гениальном супер эффективном менеджере" кравцове за последние 3 года непрофильные активы принесли УБЫТКОВ вдвое больше чем пригородные перевозки! ВСЕ вокзалы УБЫТОЧНЫ (понятно что убыточны ТОЛЬКО для государства т.к. система откатов с аренды работает как часы). Может прежде чем продавать надо попробовать поменять этого помошника юриста без технического образования на компетентного управленца?
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прийшли страшні часи "помошников юристов без технического образования". Хто, хто в Охфісі сидить?

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мозгов нет, сплошной ГСМ. все, что нельзя сп#здить и продать, - все "убыточное".
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под бордели и казино?
иначе как их сделают прибыльными?
и спиртзаводы у нас тоже убыточны
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героин будут возить
ширку цистернами
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ок
поодадите
и шо???
а деньги по карманам???
нам шоб сделать десяток шибенець ничо продавать не нужно
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Всё что не приносит доход Коломойскому - убыточно
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- В очередь, сукины дети, в очередь! , -кричал при этом подследственный ФБР некто И.В. КОЗОмойский.
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Меня всегда удивляла эта наглое лицемерие! Вот ответьте мне, суки государственные, какой идиот бизнесмены купят заведомо убыточные вокзалы? Какой идиот бизнесмен будет влаживать в убыточное дело? Вы зачем людей держите за идиотов? Нахер вас госслужащих таких гнать нужно, ваше место максимум мести дворы, и убирать сартиры!
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Ты предлагаешь наши дворы превратить в сортиры?
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Ну почему в сАртиры, я лично буду каждое утро выходить и давать подсрачник такому чиновнику, что бы убирал))) так что будь спок, порядок будет, думаю и другие жители меня поддержат в подсрачиках)))
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Какой там *убыточные! Если главари банды УЗ прикарманивали миллионы в месяц!
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Замітати їм не можна довіряти, бо мітли продадуть, краще вже хай сральники під..ся.ть. Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 623
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Да не парься ты так .Он как обычный чиновник бюрократ ляпает языком шо попало .
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да только это шо попало выливается в проданные укрэнерго, металлургиеческие заводы, укртелеком и многое другое, шо было ляпнуто этими языками, продажных чиновников...а это наше обещще достояние!
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після Амєляшкі там Авгієві конюшні залишилися.. Роботи й роботи
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Б*****, что концессионеру можно сделать из вокзала в Жмеринке, чтобы он стал прибыльным?
- принудительный платный стриптиз для встречающих и плату для прибывающих за право выхода из поезда?
Дебилы, продайте все вокзалы под казино, а пассажиры пусть выпригывают на ходу где им нужно - двери на фиг в вагонах снять и продать в Эпицентре...
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А шо, из вокзалов можно неплохие казино сделать.
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Скоро будем ездить как индусы - на крышах вагонов

Едут украинцы на крыше вагона в Польшу

Один другого спрашивает - ты за кого голосовал?

- За Зеленского, отвечает он.

- И как ты доволен реформами Зеленского?

- Дай Зеленскому еще хотя-бы три года, чтобы он проявил себя, - ответил заробитчанин и укутался от ветра в куртку

Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 301
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А є якась галузь у зелених,без універсальної формули "отнять-продать-раздать-раздєліть" ?
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