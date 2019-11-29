 Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Дипломат посетил контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская" и ознакомился с функционированием отстроенного мостового перехода через р. Северский Донец.

"Во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии Украине", - говорится в сообщении.

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