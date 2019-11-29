 Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Дипломат посетил контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская" и ознакомился с функционированием отстроенного мостового перехода через р. Северский Донец.
"Во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии Украине", - говорится в сообщении.
російські мавпи вже визначились з кордонами своєї недореспуліки.
https://www.youtube.com/watch?v=ead7Go4v9K8
5 хв відео
Или Ахметка что вытворяет? Или Аваков?
И таких нюансов - 100500. И это невероятно стыдно - смотрят как на дикарей.
Хоча якщо обзивають стадом віропітеків, то теж мало би бути некомфортно.(350 років "молились і чекали")