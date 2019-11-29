EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  468  17
Материалы по теме:
Все про:Словакия (429) гуманитарная помощь (859) скорая (228) Лайчак (35)

 Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи

29 ноября 2019 Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак посетил Луганскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Дипломат посетил контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская" и ознакомился с функционированием отстроенного мостового перехода через р. Северский Донец.

"Во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии Украине", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162637
 
   
 Топ комментарии
 
на дамбас чи що ?
російські мавпи вже визначились з кордонами своєї недореспуліки.
 показать весь комментарий
 
Ордловцы потом оправдывались, что это они лично на лавочку ту скидывались, что ее просто ветром унесло к "карателям". Даже лавочка не хочет находиться в дырляндии, КАРЛ!

Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи - Цензор.НЕТ 3600
 показать весь комментарий
 
пусть еще передаст сертификат на лавочку, которую "мышебратья" свистнули в ЛДНР..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на дамбас чи що ?
російські мавпи вже визначились з кордонами своєї недореспуліки.
 показать весь комментарий
 
 
пусть еще передаст сертификат на лавочку, которую "мышебратья" свистнули в ЛДНР..
 показать весь комментарий
 
 
Ордловцы потом оправдывались, что это они лично на лавочку ту скидывались, что ее просто ветром унесло к "карателям". Даже лавочка не хочет находиться в дырляндии, КАРЛ!

Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи - Цензор.НЕТ 3600
 показать весь комментарий
 
 
Дещо цікаве про "грозу морів" Кузю (царство йому небесне)
https://www.youtube.com/watch?v=ead7Go4v9K8
5 хв відео
 показать весь комментарий
 
Словакия, Эстония - помогают Украине, а у президента какой кортеж?
Или Ахметка что вытворяет? Или Аваков?
И таких нюансов - 100500. И это невероятно стыдно - смотрят как на дикарей.
 показать весь комментарий
 
 
А тим, хто обрав кортеж теж соромно?
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо не соромно шо їх обзивали салоїдами-геями, то як ви гадаєш - соромно за кортеж чи ні?

Хоча якщо обзивають стадом віропітеків, то теж мало би бути некомфортно.(350 років "молились і чекали")
 показать весь комментарий
 
Жаль, що Лайчак є головою цієї проросійської ОБСЄ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх