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 Россия сделала шаг к продолжению транзита газа, - "Нафтогаз"

Представители "Газпрома" на газовых переговорах наконец представили свои комментарии к договору о присоединении сетей. Договор им передали еще в сентябре, но высказать свое мнение о нем они решили только сейчас.

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщает на странице компании в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели", - сказано в сообщении.

По мнению "Нафтогаза", этот договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Газпром" очень четко сказал, что с 1 января фактически перекроет вентиль, - Витренко о транзите российского газа

Запланированную на сегодня трехстороннюю встречу ("Нафтогаз", "Газпром", "Еврокомиссия") перенесли для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

"Важная оговорка. Опыт показывает, что по мере приближения к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне - очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", - заверили в "Нафтогазе".

Также на Цензор.НЕТ: Не нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа

Россия сделала шаг к продолжению транзита газа, - Нафтогаз 01Россия сделала шаг к продолжению транзита газа, - Нафтогаз 02
Россия сделала шаг к продолжению транзита газа, - Нафтогаз 03

Источник: https://censor.net.ua/n3162635
 
   
 Топ комментарии
 
Нафтогаз, не разочаруйте украинцев. Врагу уступать нельзя.
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циля, ти дивлячись на зе свою пілотку чухаєш?
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Московіти як завжди: Ви відмовляєтесь від нашого вам боргу $2.6 млд. і ми продамо вам газ на $2.6 млд.
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Транзитный договор может быть заключен на срок не более 4-5 лет. Он все равно может и будет нарушен как только РФ закончит переориентацию мощностей на обходные линии, что они собираются завершить в 2020 году. О трубе и транзитных деньгах нужно забыть. Украина может покупать газ у газпрома не более 7-10% от наших потребностей и то только по "бросовой" цене (в 3 разаниже европейской). Не нравится? Идут на фуй - пусть топят небо и газифицируют ту половину РФ где до сих пор топят дровами и углем. Хотя ... их задача успеть продать как можно больше до прихода китайцев.
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А есть ли у кацапов газ вообще? Ну чей он? Реально сибирский газ сворован у китайцев, а тот что в Крыму у нас - с нашего шельфа и сворованными у нас вышками. Отсюда такого понятия как русский газ вообще то нет и точнее будет сказать "ворованный газпромом" газ.
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Ну ка напомни в какой реальности китайцы владели всей Сибирью.
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Газоносные регионы как раз в тех зонах которые китайцы планировали отобрать к 2062 году. Но ***** значительно ускорил этот процесс.
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Ага тоесть газ воруется у китайцев которые хотели отобрать эти земли к 2062 году, прикольно.))
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к 2062-му году там уже никакого газа не останется. Скорее даже гораздо раньше. Да и не факт, что он тогда ещё будет кому-то нужен.
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Будет, но вот потребление будет ниже в разы это точно.
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Та нікуди кацапи не дінуться,бо крім нафти та газу,їм продавати більш нічого...
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Ну і добре.......
Потрібно налагоджувати нормальні стосунки з Росією.
Адже часи правління маріонеточного режиму кровавого бариги минули. Як і часи його кумця юща та їхніх кукловодів.
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Алексей Миллер заявил, что Газпром готов на любые условия Украины...только Юлию Владимировну к переговорам не привлекайте)))
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Що, лячно, цапе? Бо Юля знову пошиє вас у дурні? Як у 2009му?
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лячно, вуйку, лячно, для особо умных советую посмотреть мультик 72г. "Братец Кролик и Братец Лис"
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лучше крути педальки, педя... ликтричество вырабатывай
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Де комент з найбільшою кількістю плюсів?
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"Газпром" может выплатить Украине 3 миллиарда долларов газом - Витренко https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/29/654319/
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Тут знакове слово: "може виплатити". Головне, щоб пан Вітрєнко отримав свої мільон баксів в місяць зарплатні.
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