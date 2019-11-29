 Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

Об этом сказано на странице представительства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

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Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

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"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.