EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  501  29
Все про:Apple (34) Крым (22122) представительство (53) Кориневич Антон (26)

 Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

Представительство президента Украины в АР Крым направило запросы компаниям Apple Incs и AFP News Agency из-за неправильного обозначения временно оккупированного полуострова и отношений с его оккупантами.

Об этом сказано на странице представительства в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - сказано в сообщении.

Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

Также на Цензор.НЕТ: "Позор вам!" - в МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это Украина

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3162632
 
   
 Топ комментарии
 
І це ігнорування дуже погане. Тому що демонструє німу і незрозумілу позицію нашої країни. І це може відсовувати нашу країну на другий план для наших ключових партнерів з НАТО
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 626

ЄвроМайдан - EuroMaydan
8 год ·

За результатами третього кварталу Україна залишила останнє місце в Європі по розміру середньої зарплати і досягла нового історичного максимуму по розміру середньомісячної доларової зарплати за квартал.
...
Державна служба статистики Молдови оприлюднила дані по середній зарплаті в 3-му кварталі 2019 року, вона склала 7385 лея (416 доларів США). В Україні середня зарплата в третьому кварталі 2019 року склала 428 долари США, що дозволило Україні вперше за 5,5 років обійти Молдову за розміром середньої зарплати.
...
Доларовий еквівалент середньомісячної зарплати в 3-му кварталі також є історичним максимум за всю історію України. Попередній максимуму був в 4-му кварталі 2013 року, коли середньомісячна зарплата склала 412 долари США.
 показать весь комментарий
 
 
Ну особливо немає чим пишатись але принаймні не останні !
 показать весь комментарий
 
Средняя зарплата это как средняя температура по больнице. Не забывайте что в стране много людей действительно с большой зарплатой, на всех поделили и вот получили, а если проедетесь по городкам и селам то офигеете от уровня их зарплат и жизни.
 показать весь комментарий
 
Офіс президента вирішив похвалитись економічними успіхами і розповів, що середня заробітна платня за рік виросла на 16%. Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.

Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 5570
 показать весь комментарий
 
 
Пусть рядом нарисуют график роста цен в магазинах.
 показать весь комментарий
 
 
В Лондоні зарад проходить конференція НАТО. Міністра закордонних справ і віце прем'єра Кулебу було запрошено на цю конференцію. І вони могли би там донести позицію України і провести ряд двосторонії зустрічей. Але ніхто з високопосадовців на конференцію у Лондон не поїхав.
 показать весь комментарий
 
 
А с какого перепуга они могли там присутствовать?
 показать весь комментарий
 
Дуже дивна і тривожна позиція посадовців. А враховуючи що вони всі зелені, то і позиція Зе по НАТО ТЕЖ ТРИВОЖИТЬ...
 показать весь комментарий
 
 
І це ігнорування дуже погане. Тому що демонструє німу і незрозумілу позицію нашої країни. І це може відсовувати нашу країну на другий план для наших ключових партнерів з НАТО
 показать весь комментарий
 
 
Так позиция Украины и так не засекречена.
 показать весь комментарий
 
Слуги *****, не хочуть його нервувати, зрадники.
 показать весь комментарий
 
 
там щас у ландони лучшие патриоты гонтарева луценка
 показать весь комментарий
 
ЗЕбільне ДРГ яке захватило владу в Україні не має наміру йти в НАТО .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 9213
Пэця ФАС!
 показать весь комментарий
 
 
Дивлюсь на ЗЕбіла і розумію, що він просто нездара. От Пороху все вдавалося: барижити, рубати ліси, копати бурштин, возити вугілля, ганяти електрику, дестабілізувати ЄС. І знаєте, що саме цікаве, це він робив будучи вдрабадан бухим. Моцний Порох, не те що Моніка. @ОлексаМоцноЛютий


 показать весь комментарий
 
Хотів купити доньці Айфон, а тепер буду думати, а чи треба?
 показать весь комментарий
 
Покупая доньцi Айфон ты льешь воду на мельницу агрессора. Скажи твердое нет американским коллаборантам.
 показать весь комментарий
 
Южно-корейский вестербайтер
Иди на Фудзияму, погрей одно место
Самураи любят пользовать кациков
 показать весь комментарий
 
Пустопорожняя возня, имитирующая бурную деятельность. Они эти карты применяют в софте, установленном на сматрфонах, официально продаваемым на территории России. Это требования российского законодательства. Может Украина заместит российский рынок и выкупит те миллионы смартфонов, которые должны быть проданы в России? Если нет, то надо прекратить эту глупую возню. А то, от Украины устанет не только Европа но и США.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх