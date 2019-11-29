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Все про:ГПУ (9522) Зеленский (3800) изменения (165) прокуратура (3765)

 Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения

Президент Владимир Зеленский считает, что впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходит не имитация реформ, а реальные изменения.

Об этом сказал Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должны признать, что эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативное, практически нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что стратегическая задача генерального прокурора и его команды – изменить эту ситуацию раз и навсегда.

"Уверен, что именно вам это под силу. И этот процесс уже начался. По моему личному мнению, впервые за годы независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - считает он.

Президент указал, что прокуроры уже прошли два непростых этапа аттестации и подтвердили свои способности и навыки. "Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина, наконец, получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал он.

Читайте также: Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3162624
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, чи назвуть цей малюнок екстриміським, чи все ж таки хватить розуму не визнати себе жабою?

Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения - Цензор.НЕТ 8673
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Львовский метрополитен

@natohawks

·1 ч

"Слуга народа" Дубинский, ласково именуемый в народе "шлюха Коломойского", обратился в Telegram к главе Национального банка Украины словами "Я е*ал тебя в тупой собачий рот". Хотя чему тут удивлятся?
Быдло сходило на выборы и проголосовало за быдло.
А это всего лишь результат

Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения - Цензор.НЕТ 4346
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Какой невообразимый пзц творится! Королевская и Сивохо в РНБО. Какая оборона? Какая национальна безпека??? Я до сих пор не понимаю как такое могло произойти... КАК БЛДЬ?!

Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения - Цензор.НЕТ 6494
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"У обычных людей слово "прокурор" интересуется не с верховенством праваИсточник: https://censor.net.ua/n3162624"

Интересуется или все-таки ассоциируется?
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Це залежить від того у яку ноздрю занюхав.
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происходят реальные изменения....

Неужели койки переставили?
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Старые койки поставили на старые места
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Зміни відбуваються, але у бік знищення правосуддя.
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Увы, обыски у волонтера-женщины - это ,,реальные изменения,, прокуратуры со знаком минус.
Ее наградить нужно, а не унижать.
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Тут нарколыга прав, если раньше было не очень, то сейчас п@здец. Так что впервые реально изминения
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Это Факт!Супер точный коммент!Зеклован сам не понял,шо прохрипел.Главное,шо генеральный прокурор,его человек.
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Раніше генпрокурор не був на 100% своєю людиною, а тепер є?
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Це ти гониш...при ЗЕКові також патріотів за грати кидали...А ось героїв російсько-української війни- точно тільки при тобі, гнійний ти козляра!!!
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перелік героїв кинутих "за грати"
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так гугли,лять,если не в Украине живешь...задолбали свинособаки
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я в Україні живу,скільки не гугли а переліка героїв за гратами не знаходжу чи для вас альперін герой з микитасем?
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Ну у вас, чмошников зеленых, наверное другие герои просто. Портнов, например.

А защитники ДАПа для вас враги, а не герои.
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для мене герой С.Бандера і точно не коррупційний хрячок
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Зебила, которому уже полгода сцут в гдаза и срут на голову, можно обидеть?

Вот сейчас ты меня реально удивил.
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Привыкай. После 9 декабря тебе еще и морду бить начнут.
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а що революція буде Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 2869 петя на броньовичку і ти на бойовому проперженому дівані

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Т а не. Твои же нынешние единодумцы тебя оприходуют.

Для Майдана ты никто - вошь телевизорная. Тогда пересидел и сейчас пересидишь.
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воша-це той хто спілкується образами,які однодумці у тебе манія переслідування я пишу від себе.
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і шо? при петі були вигадані ці субсидії і черги на них ще газ при ньому був по 8,50 а зараз я плачу 6,86 ДЯКУЮ Зеленськомуі і не треба казати про коливання ціни на газ петю це ніколи не хвилювало
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Найбіднішим, тим що на субсидії, все одно скільки Ви платите.
При "геноциді" вони платили 15 % від своєї пенсії, тепер будуть платити 20%.
І це тільки початок епохи багатства та процвітання...
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найбідніші живуть поруч мене і вже 5 років топлять дровами з +14-16 у хаті
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В містах, де живе преважна частина населення, дрова не катять.
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Так і є , бо прийшли до влади українофоби, антимайдан . Ветеранів АТО, волонтерів, патріотів, проукраїнську владу -сажают, заводять кримінальні справи Все як мріяв ***** з овочем збувається...((
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Та вони ж не прості, а хитрозроблені. Зараз почали мантру: «Ето Порошенко віноват что 73,22% вибралі Зєлєнского !». (Вони думають, що у всіх ватна память, і вже забули їх лозунг: «Ето Ющєнко віноват, чьто ізбралі Януковіччя !» )
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Це при *100% моЯ людина на посаді ген.прокурора*...І Що воно звиздить?
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Воно само не знає,що воно зморозило під кайфом коксу.
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Такие теперь реформированные гордые прокуроры:

Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 8070
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хватит уже лгать зеленые упырь
ты сделал полностью СВОЕГО ПРОКУРОРА!
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це вже в них якась традиція: як рота розкрило - так і обісралось
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доблатувалась
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Тада. Генпрокурор и ГБР лично выполняют заказы сцыкливого президента.

Это мощные позитивные изменения и никакой коррупции и узурпации власти.
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Рябошапка розблокував всі резонансні справи які штучно гальмувалися шокіними-луценками яремами і іншими коррупціонерами потужного.
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Маруся проходить у справі як свідок досить розпалювати дурні зради
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Угу, и обыск свидетеля - это ж первейшее дело у вас, кацапов.
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якщо аргументи закінчуються пишуть що я просто кацап.як діти
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а кто делает обыск у свидетеля? ты взрослый так и не ответил
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чому я відповів пусте місце яке обрали в результаті липового конкурсу та договорняку між НФ та бпп і якому в результаті реформи гбр дадуть підсрачника те що він робить тільки йде на шкоду президенту.
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Попугайчик нечет то, что в сценарии написано. Без сценария ЗЕ мычит, как полный даун.
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пора закінчувати це труфальдіно із бєргамо щось треба робити з цим творчєскім колєктівом рєформаторов циркачів
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призначений в результаті договорняків між НФ та БПП і липового конкурсу
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Угу.
И вашего ненаглядного Портнова из Роиси тоже наверное Порошенко выписал за Трубой приглядывать.

И фабриковать дела против участников АТО тоже Порох ЗЕлюпу заставляет.
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при порошенкові з рахунків портного зняли арешти якби не жадібність петі портянка давно б бомжував десь на расеї
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Діствітєльно ! Можетє бросаться фєкаліямі :
Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 2764

Хто ж з них бреше ? Бєнін,чи бєнін ?
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цю купку беніного лайна (дубінського)скоро скрутять у баранячий ріг разом з патроном
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Песков заявил, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа.😬
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В Австрии зелюпинский Оржель уже обо всем договорился втихаря.

Кацапы радостно сдали Оржеля с потрохами какраз тогда, когда он клялся, что ничего еще не решено.
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подробиці "зради" в студію
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Никто не хочет пачкаться, крайним решили сделать нелоха...
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Не. Просто кацапы своих холуев никогда не ценили.
Вот и Зелюпу сливают при любой возможности.
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Это путин хочет его обсудить в обмен на списание многих лярдов долларов штрафов и с условием что без этого обмен пленными без этого не произойдет. А Зелененьке раденьке бо дурненьке, смотри согласиться. Будет потом как Азаров рассказывать что "янукович отказался от евроинтеграции бо невыгодно - кацапы вон 15 млрд дают". Дальше знаем что было и опять может быть.
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а мы заметили, особенно в тот момент, когда Генпрокуратура опровергла слова
Рябошапки - генпрокурора о судимости/несудимости Иванисова ...
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Ти вже втратив довіру людей своєю брехнею, можеш не тужитись.
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от что значит полубог портнов... как он приручил прокуратуру...аж зелень в восторге)))
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Это потому, что впервые за годы независимости у нас президент "мирового масштаба".
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А кто знает, кого он назвал обычными людьми?
Это он себя имел в виду?
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Президент Владимир Зеленский считает, что впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходит не имитация реформ, а реальные изменения. Источник: https://censor.net.ua/n3162624

У гіршу сторону ? Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 9957

Бачимо не прикладі ДБР
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Поклёп на поклепе сидит и шоколадкой бражку закусывает.
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ЗЕбилам теперь вода в кране не нужна. ЗЕкловуны их и так росой хорошо умывают.
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