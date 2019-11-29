 Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения

Об этом сказал Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Должны признать, что эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативное, практически нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что стратегическая задача генерального прокурора и его команды – изменить эту ситуацию раз и навсегда.
"Уверен, что именно вам это под силу. И этот процесс уже начался. По моему личному мнению, впервые за годы независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - считает он.
Президент указал, что прокуроры уже прошли два непростых этапа аттестации и подтвердили свои способности и навыки. "Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина, наконец, получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал он.
Интересуется или все-таки ассоциируется?
Неужели койки переставили?
Ее наградить нужно, а не унижать.
А защитники ДАПа для вас враги, а не герои.
Вот сейчас ты меня реально удивил.
Для Майдана ты никто - вошь телевизорная. Тогда пересидел и сейчас пересидишь.
При "геноциді" вони платили 15 % від своєї пенсії, тепер будуть платити 20%.
І це тільки початок епохи багатства та процвітання...
Чистки Зеленского: дело Альперина
ты сделал полностью СВОЕГО ПРОКУРОРА!
Это мощные позитивные изменения и никакой коррупции и узурпации власти.
И вашего ненаглядного Портнова из Роиси тоже наверное Порошенко выписал за Трубой приглядывать.
И фабриковать дела против участников АТО тоже Порох ЗЕлюпу заставляет.
Хто ж з них бреше ? Бєнін,чи бєнін ?
Кацапы радостно сдали Оржеля с потрохами какраз тогда, когда он клялся, что ничего еще не решено.
Вот и Зелюпу сливают при любой возможности.
Рябошапки - генпрокурора о судимости/несудимости Иванисова ...
Лизнуло само себя.
Это он себя имел в виду?
У гіршу сторону ?
Бачимо не прикладі ДБР