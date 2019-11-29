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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (694) правоохранительные органы (620) Федур (24) ГБР (751)

 На главного свидетеля в деле Пашинского оказывалось давление. ВИДЕО

На главного свидетеля в деле Пашинского оказывалось давление. Об этом стало известно из протокола допроса свидетеля, который предоставили в Печерском суде во время рассмотрения изменении меры пресечения Пашинскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Согласно протокола на единственного свидетеля в деле Пашинского совершалось давление для того, чтобы он оговорил Пашинского и дал неправдивые показания.

Несмотря на это, свидетель Олейник повторил свои показания, которые полностью снимают подозрения в предумышленности действий Пашинского. Олейник подтвердил, что Пашинский выстрелил в ногу Химикусу после нападения и удара бутылкой по голове. На требование адвоката Федура приобщить к делу показания главного свидетеля по делу Пашинского, представитель прокуратуры выступил с протестом, ссылаясь на "тайну следствия".

Также смотрите: Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда. ВИДЕО

Несмотря на аргументацию защиты и отсутствие оснований для пребывания Пашинского в СИЗО, Печерский суд продлил арест еще на 2 месяца.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, после того, как получил бутылкой по голове, ранив нападавшего в ногу. Основной свидетель по этому делу Олейник подтвердил слова Пашинского и заявил, что на него оказывалось давление для изменения показаний.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162622
 
 
 Топ комментарии
 
А що їм ще залишається робити? Адже ця справа ВЕРШИНА успіхів їх діяльності на десятиліття вперед.
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Ога, и прицельно в ногу успел выстрелить, после предупр. и удара, верим, верим.
Тем более эти обезьяны высрали в Фейсбуке шо Пашик уже чуть не подыхая лежал на земле и только тогда выстрелил. Правда обосрались, но ниче, подумаешь - целую страну лохами выставили, которым мона тупо лгать и хихикать над ними.
Я бы только за ложь утырка на 10 лет посадил.
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Та ты на свои проблемы смотри, скоро с зелеными у власти кацапам сапоги лизать будешь.
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Сказки бабушки Федуры) Сотрудники спецслужб угрожали единственному свидетелю по делу Пашинского, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7600
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Труба перед відставкою хоче на*рати по максимуму.
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По Пашинському. Він дуже мстивий і я не заздрю всім, хто причетний до його арешту. А влада то зміниться...
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Думаєш з Ростова Зєлєпутя з подєльниками його не дістануть?
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У нього це великими літерами на обличчі написано

Хай відбудеться його помста!
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думаешь он винтовку и снайпера с майдана для этого схоронил?я то думал следы зачищал, а оно вон как повернули....
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Проблема Пашинского в том, что власть может и изменится, но никак не на предыдущую.
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Та ты на свои проблемы смотри, скоро с зелеными у власти кацапам сапоги лизать будешь.
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А що їм ще залишається робити? Адже ця справа ВЕРШИНА успіхів їх діяльності на десятиліття вперед.
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По всьому видно,справа ледве купи тримається.Такий ас адвокатської справи,як Федур,на суді залишить від профанів-прокурорів лише ніжки та ріжки.
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То я так розумію, що з "розочкою" від пляшки в руці і алкоголем у крові я можу робити все, що хочу і винуватими будуть всі, кого я поріжу?
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А Ви часто бачите людей, які на когось нападають з розочкою, без конфлікту? Пашинський сам до них приперся, якщо бачив порушення мав сповістити поліцію, а не самому лізти зі зброєю в руках. Звістно що отримав пляшкою по голові саме за погрози, тобто вчиняв збройний напад, а той намагався себе захистити підручним засобом... отакі справи. Є злочин.
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О, у нас ще один свідок по справі виявився, чому досі не в суді?
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Є десь інтервью потерпілого, подивіться.
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бандита и уголовника?нда,зебильо,понятно что вы за дегенераты)))
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Із ваших слов витікає, що погрози Пашинського це був збройний напад, від якого захищався інший учасник сварки.
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Ну да, в результаті словесної перепалки, тобто Пашинський влаштував самосуд... цеж так просто.
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А ніхто і споре що він ангел, звісно образив, але ще раз кажу, що представник влади мав викликати поліцію та заприторити цього Хімікуса, а не брати зброю і лізти з погрозами. За це тепер і має, те що має.
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Почему бы и не ахенты крымля!?
Да Федур.
Обнять и плакать.
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А ты когда нибудь проходил по уголовным делам, у тебя был адвокат, суд? Рассуждаешь как прыщавый лох из-за угла. В каком случае применять резинострел, если не в этом??? Ежедневно десятки случаем по Украине, и ни разу(!) никого не кидали в СИЗО.
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Отвечаю нелоху!Да нелох с хрыщантыку,по уголовным делам проходил.
Федура знаю лично!
К стати адвокат он действительно классныю,но очень дорогой,ОЧЕНЬ!
О каком резиностреле нелох говорит?Где там в уголовном деле резинострел?
Для нелоха,Ымператор остановил свою карэту,и пошел холопов жизни учить,так как на мотне болтался пестик,не рызынострел?
Так шо не лох когда будешь спамить и хамить,ты хоть судь дела уяви!
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Ога, и прицельно в ногу успел выстрелить, после предупр. и удара, верим, верим.
Тем более эти обезьяны высрали в Фейсбуке шо Пашик уже чуть не подыхая лежал на земле и только тогда выстрелил. Правда обосрались, но ниче, подумаешь - целую страну лохами выставили, которым мона тупо лгать и хихикать над ними.
Я бы только за ложь утырка на 10 лет посадил.
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Истекая голубой панской кровью,будучи в бессознательном состоянии,из последних сил,тыдыщь так в холопа!За честь своей ымпэратрицы!
Так усе и было,Федур сам видел.
А потом еще ахенты спец служб ему лично видевщему угрожали!
А доказательства,та ладно!Мама клянусь!
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Та, что там... расстреливай уже всех за самооборону, а алкашам с судимостями по Герою Украины.
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Это алкаш вылетел с воплями из машины размахивая стволом?
Мне хватает что обезьяны из меня лоха захотели сделать, тупо солгав в своем высере. И транду Пашинского лет на 5 я бы тоже посадил.
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Смотри как ботоферма нелохов работает!Правда они даже сути не разбирают.Говорят что у ымпэратора резинострел был.И Химикус прямо таки здивался над бедным и над женой глумился!
И никак в маэток свой проехать не мог наш херой!
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Ну в принципе Пашик в оппозиции к зеленым, так что если и "боты", то точно не нелохи.

Но с каких херов защищать бандита и лжеца? Тут даже Эйнштейном не нужно быть шоб понять шо Пашик никак не мог культурно выйти и без ствола в руках - самку же абидили, щас я им - уууххх)
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Ну меня назвали лохом.
Да и Бог с ними.Ну я их и назвал не лохами!
А за политику,зелеботы,петеботы,так в этой статье ничего не сказанно.
Есть конкретное дело,пан херой,прострелил ногу холопу!
Да здесь бы всем бьющим по клаве,в пятницу вечером,от нечего делать,только за пару патронов в кармане срок бы впаяли!
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Кстати да - если бы хоть "закон" был не так избирателен. Вон, в Германии президент чет там вроде пару сотен евро то ли растратил, то ли подарок получил - так чуть не съели.
А тут - калечат, убивают и как с гуся вода.

\\\\\\\\Да и Бог с ними.\\\\\\\\

Если почитать о "деяниях" егО, то слишком жестоко желать кому-то шоб с ним было такое поехавшее ссущество)
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Где там самооборона?
В каком месте?
Ыпэратрыцю назвали шлюхой,Ымпэратрыца были во гневе на холопов,карета остановилась,и херой ымпэратор,пошел с холопами разбор чинить.
У него было 1000500 вариантов,отойти от кофликтной ситуации,и вызвать мусаров,а не пестиком махать,думая,что безсмертный!
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Кстати холопы же вроде толкали бусика без какого либо света, или хотя бы отражалки, или хотя бы белой одежды, так что одно быдло встретило второе быдло.
Я бы кстати тоже захотел бы подстрелить таких, ибо ночью внезапно и обосраться мона от такого. А потом еще и сесть после госпиталя, типо мало проблем нашел себе.
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А ты таки реально козлов...Откуда такая уверенность во лжи Пашинского ? Ты там был и свечку держал ? А слово "пашик", напоминающее "фашик" из лексикона любителей русского мира. Сдается мне, мил человек, ты латентный сепар. Крым чей ?
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Для вас, казлов, есть расейские сайты. Не воняй тут, озабоченный
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Та навіть зеленим балванам зрозуміло,що справа замовна.Доки не почалося розслідування за скандалом "Трубу прорвало",справи ДБР-токсичні.
Ось,наприклад,як менти "затирають" кримінальні справи з участю Хімікуса (здавалося б-для чого ?) :https://www.facebook.com/litvinova.nasty/videos/1217002931823220/
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А жена Пашика ничего не видела? Спала и даже выстрелов не слышала?
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Она сознание потеряла,как только ее шалавой обозвали.
Я сам видел!
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пашинский всех слил теперь в тюрьме ему безопаснее
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целый день одно и тоже... выхухоль в ангелы мастырят...
вот что-то по посадке генерала Марченко так не мурыжили, разжевывая каждую соплю...
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Это точно! Там и Петро тоже не спит...вместо поддержки своего дружбана, он тихо переписал "Международный инвестиционный банк" на своего сына!
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ту и пусть теперь "международный инвестиционный банк" не спит...
каким боком это к судебным процессам?
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Петро думает, что таким макаром у него ничего не конфискуют...
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ну и пусть думает
человек предполагает, а Бог располагает
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Кончайте это представление с судом по Химикусу и начинайте судить за "Молот".
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Щось у ГБР тут не клеїться, бо Хімікус просто так не міг бути біля автівки🤔
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Олейник не кидався на Пашинського, що підтверджує агресивність Хімікуса, який одразу був з розочкою.
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Химикус с розочкой толкал машину Олейника? Тогда почему он той розочкой не ударил по голове Олейника?
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Пашинский сидит не из-за того, что пульнул в алкаша. А из-за того, что кидал серьезных людей на бабки, сам таким не являясь (имхо).
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Тобто звинувачення по Хімікусу липове. Саме це я хотів почути.
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Тільки, якщо їх найняли для провокації та вони загрожують життю.
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Якби я знав точно, то написав би свідчення. А так самі здогадуйтеся про тих, хто мав такий мотив.
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Перекрёстный допрос всё расставит по своим местам посекундно.Аль- Капоне сядет.И солгавший -тоже.
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как кацапы возбудились, задрыстали, запердели...
ну прям клоака глистовая...
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Ригівське лайно, начолі з портновим, знищує українських патріотів, а малороське бидло їм допомагає.
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хто український патріот? Оця рейдерська мразота? Житорські ласощі, міномети Молот і т.д. Цю наволоч на довічне посадити треба. У нас на 64 окрузі цій гниді не допомогли навіть пожертви краденими грошима простим виборцям.
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обязательно случится....



Evil Luganets

@959antal

·4 ч

Так буде. Я почекаю ...
Співробітники спецслужб погрожували єдиному свідку у справі Пашинського, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3925
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умора - пашинский, "узник совести"...по "мнению" порохоботов))))))))))))))))))) ожидаемо...
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Який там в дупу свідок!
Пашинський дав покази на Порошенко і у слідчих стало волосся дибки
Ось це і є проблеми у нашої крадійської еліти. Бо один Пашинський може всіх порошенків злити, як це зробив Оніщенко.
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"чтобы он оговорил Пашинского"________________за гонорар этот адвокат и трусы снимет в зале суда - вопрос в сумме "премиальных"!
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Набежало сепарни, лугандонцев и орков, жаждущих крови того, кого подозревают в организации отпора Беркуту не только фанерными щитами. Я не удивлюсь если этих уродов специально подкупили, чтоб они Пашинского спровоцировали на самозащиту. А теперь судьи и прокуроры нелюстрированные шьют дело белыми нитками. Во время третьего Майдана судьи и прокуроры, засудившие активистов Майдана, волонтеров и боевых офицеров, покрывающие мафиозные кланы, должны болтаться на фонарных столбах. Возможно, после этого у Украины появится шанс на нормальную жизнь.
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Інцидент Хімікуса з Пашинським це із серії про жабу і гадюку.
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