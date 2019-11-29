 На главного свидетеля в деле Пашинского оказывалось давление. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Согласно протокола на единственного свидетеля в деле Пашинского совершалось давление для того, чтобы он оговорил Пашинского и дал неправдивые показания.

Несмотря на это, свидетель Олейник повторил свои показания, которые полностью снимают подозрения в предумышленности действий Пашинского. Олейник подтвердил, что Пашинский выстрелил в ногу Химикусу после нападения и удара бутылкой по голове. На требование адвоката Федура приобщить к делу показания главного свидетеля по делу Пашинского, представитель прокуратуры выступил с протестом, ссылаясь на "тайну следствия".

Также смотрите: Мы сегодня стали свидетелями отсутствия как правоохранительной, так и судебной системы, - Пашинский о решении суда. ВИДЕО

Несмотря на аргументацию защиты и отсутствие оснований для пребывания Пашинского в СИЗО, Печерский суд продлил арест еще на 2 месяца.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, после того, как получил бутылкой по голове, ранив нападавшего в ногу. Основной свидетель по этому делу Олейник подтвердил слова Пашинского и заявил, что на него оказывалось давление для изменения показаний.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.