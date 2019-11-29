 На главного свидетеля в деле Пашинского оказывалось давление. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Согласно протокола на единственного свидетеля в деле Пашинского совершалось давление для того, чтобы он оговорил Пашинского и дал неправдивые показания.
Несмотря на это, свидетель Олейник повторил свои показания, которые полностью снимают подозрения в предумышленности действий Пашинского. Олейник подтвердил, что Пашинский выстрелил в ногу Химикусу после нападения и удара бутылкой по голове. На требование адвоката Федура приобщить к делу показания главного свидетеля по делу Пашинского, представитель прокуратуры выступил с протестом, ссылаясь на "тайну следствия".
Несмотря на аргументацию защиты и отсутствие оснований для пребывания Пашинского в СИЗО, Печерский суд продлил арест еще на 2 месяца.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, после того, как получил бутылкой по голове, ранив нападавшего в ногу. Основной свидетель по этому делу Олейник подтвердил слова Пашинского и заявил, что на него оказывалось давление для изменения показаний.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.
Хай відбудеться його помста!
Да Федур.
Обнять и плакать.
Федура знаю лично!
К стати адвокат он действительно классныю,но очень дорогой,ОЧЕНЬ!
О каком резиностреле нелох говорит?Где там в уголовном деле резинострел?
Для нелоха,Ымператор остановил свою карэту,и пошел холопов жизни учить,так как на мотне болтался пестик,не рызынострел?
Так шо не лох когда будешь спамить и хамить,ты хоть судь дела уяви!
Тем более эти обезьяны высрали в Фейсбуке шо Пашик уже чуть не подыхая лежал на земле и только тогда выстрелил. Правда обосрались, но ниче, подумаешь - целую страну лохами выставили, которым мона тупо лгать и хихикать над ними.
Я бы только за ложь утырка на 10 лет посадил.
Так усе и было,Федур сам видел.
А потом еще ахенты спец служб ему лично видевщему угрожали!
А доказательства,та ладно!Мама клянусь!
Мне хватает что обезьяны из меня лоха захотели сделать, тупо солгав в своем высере. И транду Пашинского лет на 5 я бы тоже посадил.
И никак в маэток свой проехать не мог наш херой!
Но с каких херов защищать бандита и лжеца? Тут даже Эйнштейном не нужно быть шоб понять шо Пашик никак не мог культурно выйти и без ствола в руках - самку же абидили, щас я им - уууххх)
Да и Бог с ними.Ну я их и назвал не лохами!
А за политику,зелеботы,петеботы,так в этой статье ничего не сказанно.
Есть конкретное дело,пан херой,прострелил ногу холопу!
Да здесь бы всем бьющим по клаве,в пятницу вечером,от нечего делать,только за пару патронов в кармане срок бы впаяли!
А тут - калечат, убивают и как с гуся вода.
\\\\\\\\Да и Бог с ними.\\\\\\\\
Если почитать о "деяниях" егО, то слишком жестоко желать кому-то шоб с ним было такое поехавшее ссущество)
В каком месте?
Ыпэратрыцю назвали шлюхой,Ымпэратрыца были во гневе на холопов,карета остановилась,и херой ымпэратор,пошел с холопами разбор чинить.
У него было 1000500 вариантов,отойти от кофликтной ситуации,и вызвать мусаров,а не пестиком махать,думая,что безсмертный!
Я бы кстати тоже захотел бы подстрелить таких, ибо ночью внезапно и обосраться мона от такого. А потом еще и сесть после госпиталя, типо мало проблем нашел себе.
Ось,наприклад,як менти "затирають" кримінальні справи з участю Хімікуса (здавалося б-для чого ?) :https://www.facebook.com/litvinova.nasty/videos/1217002931823220/
Я сам видел!
вот что-то по посадке генерала Марченко так не мурыжили, разжевывая каждую соплю...
каким боком это к судебным процессам?
человек предполагает, а Бог располагает
В алкашей стрелять мона!
Зачем?
ну прям клоака глистовая...
Evil Luganets
@959antal
·4 ч
Так буде. Я почекаю ...
Пашинський дав покази на Порошенко і у слідчих стало волосся дибки
Ось це і є проблеми у нашої крадійської еліти. Бо один Пашинський може всіх порошенків злити, як це зробив Оніщенко.