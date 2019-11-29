 Верховный Суд отказался отменять приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.
Однако в суде это назвали "общими фразами" и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.
"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой", - написала журналистка.
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Отметим, Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ее жалобе также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.
Ранее сообщалось, что Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр в Днепропетровской области.
Другого осужденного по делу о ДТП в Харькове, Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию в Полтавской области.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
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- которая из-за этого удара влетела в толпу людей....
Так что пусть сидят оба!
Еслибы статья предусматривала 25,
то мочалке нужно было бы влепить по максимуму,
а торопыге Дронову - хватило бы и 20 лет...
Где экспертиза по скорости Зайцевой, бортовой компьютер показывал 106 км/ч, где это?
Почему суд не учел отсутствие анализов крови и мочи, а также врача, которая эти анализы брала?
Если бы все это было, то вина была бы только Зайцевой, а Дронов был бы пострадавшим и максимум был бы ему условный срок. Кстати СТОП-линии в момент ДТП не было, а наследующий день она появилась уже под градусником в непосредственной близости от перекрестка.
Они оба заслуженно получили максимальный срок...
Даже если бы доказательств было бы в 5 раз больше,
срок отсидки остался бы таким же...
зайчиха летіла на червоне світло, буха і укурена, вбила своєю автівкою купу людей, а Дронов, який всього навсього рушив на жовте світло, такий самий винуватесь як і вона..
Он нарушил ПДД..и это нарушение повлекло смерть шести человек..
Но так как статья предусматривает максимально 10
то он получил вполне справедливо...
ВСУ просто дал время на устранение недостатков в кассационной жалобе)
Стандартная процедура для всех жалоб в которых есть недостатки.
наверное брюнетке 15 лет, а мущинке два?
1. мужественно боролся с бесами, но был побежден и рванул на желтый
2. маловерил и идет на "покаяние" - 3 недели поста и невнятного бормотания обращенного к воздуху
3. вы просто ненавидите все православное, а пешеходов - еще нарожают
4. это все она, кто не верит - сотона того веру шатал
5. помогите, черти обложили и посадить хотят
6. шоб вы все раком и крабом заболели, сотонисты
А злий піп - РПЦ якби був на місці Дрона, то був би ще й сморід за-за парєбріка - глядітє, братья попов прєслєдуют)
Если б он рушил как человек, аварии не было бы.
Дронов поехал на желтый и еще скорости не набрал, поэтому мог вовремя затормозить и не было бы такой трагедии. Вместо этого он ловил ворон, за это и сидит.
почему выгораживающих одну сторону вопросов слишком много? почему?
Все менять . В каком нибудь селе, тайге, да в любом скоплении людей все чеснее и проще суть человеческая чечснее чем наши суды. Только суды присяжных и прецендентное право. Этому типу правосодия не одна тысяча лет.