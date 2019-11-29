 Верховный Суд отказался отменять приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена ​​неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Однако в суде это назвали "общими фразами" и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой", - написала журналистка.

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Отметим, Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ее жалобе также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр в Днепропетровской области.

Другого осужденного по делу о ДТП в Харькове, Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию в Полтавской области.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

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