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Все про:апелляция (424) Верховный Суд (791) ДТП (5897) Зайцева (104) Харьков (4502) Дронов (53)

 Верховный Суд отказался отменять приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу о ДТП на Сумской в ​​Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена ​​неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Однако в суде это назвали "общими фразами" и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой", - написала журналистка.

Верховный Суд отказался отменять приговор виновникам смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Защита просит Верховный Суд отменить приговор виновнице смертельного ДТП в Харькове Зайцевой

Отметим, Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ее жалобе также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр в Днепропетровской области.

Другого осужденного по делу о ДТП в Харькове, Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию в Полтавской области.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева будет отбывать наказание с облегченными условиями содержания. ФОТО

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Читайте также: ДТП с шестью погибшими в Харькове: Защита осужденного на 10 лет Дронова обжаловала приговор

Источник: https://censor.net.ua/n3162621
 
   
 Топ комментарии
 
Это Дронов накололся наркотиками и мчался по улице со скоростью 200 км в час ?
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_Дронова по беспределу закрыли. Хотели его вместо зайчихи виноватым выставить, зайчиху отпустить. Да слишком дело резонансное оказалось.
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до того ж він пересікав перехрестя вже на зелений сигнал світлофору.
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Это Дронов накололся наркотиками и мчался по улице со скоростью 200 км в час ?
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Это Твой Дронов с нарушением правил таранил машину мочалки
- которая из-за этого удара влетела в толпу людей....
Так что пусть сидят оба!
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Ну да, тупо влепили по 10 и всё, совсем одинаковая вина.
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10 для такой трагедии мало...
Еслибы статья предусматривала 25,
то мочалке нужно было бы влепить по максимуму,
а торопыге Дронову - хватило бы и 20 лет...
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машина мочалки мирно щипала травку и тут наш дронов как налетит-налетит
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Что нарушил Дронов?
Где экспертиза по скорости Зайцевой, бортовой компьютер показывал 106 км/ч, где это?
Почему суд не учел отсутствие анализов крови и мочи, а также врача, которая эти анализы брала?
Если бы все это было, то вина была бы только Зайцевой, а Дронов был бы пострадавшим и максимум был бы ему условный срок. Кстати СТОП-линии в момент ДТП не было, а наследующий день она появилась уже под градусником в непосредственной близости от перекрестка.
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А зачем тебе все все это?
Они оба заслуженно получили максимальный срок...
Даже если бы доказательств было бы в 5 раз больше,
срок отсидки остался бы таким же...
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суду не понадобились экспертизы...вложена куча денег чтобы экспертизы не появились...всем же все ясно
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врёшь. он уже медленно ехал по свободной дороге уже на зелёный. она на скорости более ста подставила свой бок под его машину.
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це капець...
зайчиха летіла на червоне світло, буха і укурена, вбила своєю автівкою купу людей, а Дронов, який всього навсього рушив на жовте світло, такий самий винуватесь як і вона..
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до того ж він пересікав перехрестя вже на зелений сигнал світлофору.
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Не имеет значения что он там и когда пересекал..
Он нарушил ПДД..и это нарушение повлекло смерть шести человек..
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мені здається, що першопричиною була зайчиха. вона так само могла і без дронова людей подавити.
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Где нибудь в Европе она бы получила 25 а он в районе 20 лет...
Но так как статья предусматривает максимально 10
то он получил вполне справедливо...
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вопрос не стоит нарушил или нет...вопрос в степени вины в произошедшем...как по мне 5%
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Именно, ведь столь тяжкие последствия аварии были причинены в первую очередь из-за абсолютно неадекватной скорости автомобиля Зайцевой и ее невозможности реагировать на дорожную обстановку вследствие наркотического опьянения, и уж только потом идут выезд самой Зайцевой на красный и выезд Дронова на желтый.
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він Рушив на жовте. а їхав вже на зелене.
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Езда на зелёный свет не есть гарантия невиновности.Уже б давно пешеходов -нарушителей передавили.Нужны круговые перекрёстки ,или с сужением и изгибами.
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Тебе кажется что ты ловко ты от гонщицы под наркотой тему увёл?
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Меня больше беспокоит ,что будет завтра и потом.Город и государство должно исключить возможность Зайцевой и ей подобных убивать людей.Есть безопасность городской среды,о которой 99% обывателей и градоначальников даже не ведают.
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Случай с Кулебой - слепок харьковского ДТП.Значит повторение его и в Днепре не исключено.Мы должны предоставить Зайцевой убиться самой,но никак - людей.Будь там круговое движение с бетонной стелой посредине клумбы - жертвой была бы только Зайцева.
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Это типовые ДТП,возможные и повторяющиеся почти ежедневно во всех городах бывшего савка.
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Угу, могу рассказать, как на круговых вас если и не давят, то давят на "клаксон" с матюгами. Последний случай ( лично у меня) - с машиной патрульной полиции. Проехали практически по линии пальцев ног(
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Ксенія, я в 99,9% випадків з вами згоден, а от зараз-ні Бо саме Дронов ударив її точно в бочину, після чого її авто стало некермоване і полетіло в людей. Коли б вона його била вбік і в результаті цього відлетіла в сторону, то була б зовсім інша ситуація. Також заборонено їхати на "жовтий" так само як і на "червоний", стояти за лінією "стоп", треба перед нею, заборонено виїзджати на перехрестя "не покрутивши головою як сова", щоб там не горіло на світлофорі Вони обоє винні, заслужено отримали
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запрещено находиться на перекрестке на красном сигнале со скоростью за 100... в любом случае был бы не дронов а иванов -петров-сидоров....а если б дронов тронулся на зеленый и въехал ей в бочину-вы к нему претензий не имели ?
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Перш ніж виїжджати на перехрестя, водій має пересвідчитись у безечності цього маневру. Наприклад, перехрестя могла перетинати швидка.
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зайченок аж три раза убедился в безпечности проезда на предыдущих перекрестках...но нашего дронова не обманешь подловил таки...
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Чи я писав щось про Зайцеву? Якби вона вбилась десь раніше, чи був би передоз, - що оптимально, тоді інші люди б залишились живими. Але Дронов порушив правила і став співучасником тяжкої трощі.
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из того что что он нарушил правила не следует что степень его вины 50%
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Да я же не суд, чтоб иметь претензии. если бьі он стоял перед линией "Стоп", тронулся на зеленьій, а на самом перекрестке влетели в него, вот тогда у него бьі бьіл шанс оправдаться, если бьі доказал что не видел приближающийся автомобиль и видеть не мог и никак избежать аварии не мог. Вот так вот. Едешь через открьітьій ж.д. переезд на лунно-бельій разрешающий контрольньій, убедись что к переезду не приближается локомотив или поезд. П.С.Дело бьіло при СССР,работал на железке, катались на локомотиве, ну тогда нормально бьіло поехать в столовую тепловозом, ехали через ж. д. переезд , "поймали" на автосцепку самосвал.Скорость бьіла 2-3 км час Начальство вьіругало, но премию не сняли
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Как и в случае с Кулебой Дронов -инициатор ДТП.
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Кулеба ехал на красный.Это -админ нарушение.Его ударил Бус-это инициатор.Он будет на коленях просить Кулебу не иметь претензий.Как и в случае с Дроновым.Только Зайцева ещё и убила людей- за это ей и дали срок по совокупности.Думаю ,Кулеба простит бусника.
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в нашем мире небо сверху а земля снизу...а в вашем ?
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Ви правознавець, так ? Чи просто бувалий і практик ?
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_Дронова по беспределу закрыли. Хотели его вместо зайчихи виноватым выставить, зайчиху отпустить. Да слишком дело резонансное оказалось.
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насчет отпустить не соглашусь- слишком громкое дело...поступили грамотно-размазали вину на двоих...что было единственно реально в этом случае.
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Червончик это даже мало для этих двух скотов...четвертак было бы в самый раз..
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а того Дронова так засадили,чтоб зайцевой не абыдна было?
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Кстати большинство харьковских водителей возмущены, эти мажоры уже всех достали, ДТП происходит по их вине, а отвечать приходится невиновному.
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Ели бы Дронова Ударили,был бы совсем другой коленкор.А так ударил он .Он инициатор.Как и в случае с Кулебой.Кулеба поехал на красный-админнарушение.Бус ехал на зелёный,но ударил - значит преступник.Расскажу потешный случай в деревне.Во времена Юща парень перегонял свою корову со череды через дорогу.Ни светофоров ни разметки.Корова ПДД не знает ,но её сбивает пьяный районный прокурор.Он сразу дал парню на три коровы и оставил мясо.Село обзавидовалось.
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Глупый заголовок)
ВСУ просто дал время на устранение недостатков в кассационной жалобе)
Стандартная процедура для всех жалоб в которых есть недостатки.
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Дронову нужно дальше идти в европейский суд. Пусть там судью поржут с реформированых пецей судей
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а как в Европе бы такое рассудили?
наверное брюнетке 15 лет, а мущинке два?
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Так будет гендерное неравенство, а в европах с єтим строго
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Вот подаст, там и рассудят. И чтото мне подсказывает, что они там дико будут ржать с пеценых реформированых судей
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Интересно если бы на месте Дрона был поп, ну, добрый поп ПЦУ. Наверное уже бы гулял на свободе давно, ведь:
1. мужественно боролся с бесами, но был побежден и рванул на желтый
2. маловерил и идет на "покаяние" - 3 недели поста и невнятного бормотания обращенного к воздуху
3. вы просто ненавидите все православное, а пешеходов - еще нарожают
4. это все она, кто не верит - сотона того веру шатал
5. помогите, черти обложили и посадить хотят
6. шоб вы все раком и крабом заболели, сотонисты

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Все вірно. КРІМ НЕ ПЦУ, А МОСКОВСЬКИЙ САТАНАТ.
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А то не 1 сотона? і ті і ті вважають стадо за бидло і висирають історії де напр. сцар Давид виставлений чуть не святим, а насправді він був гірше за Сраліна..

А злий піп - РПЦ якби був на місці Дрона, то був би ще й сморід за-за парєбріка - глядітє, братья попов прєслєдуют)
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Тварь охеревшая. 5 лет за 6 трупов? Вообще эти олигофрены оторвались от земли. Этой твари бы пожизненное влепить да вот шлюхи-эксперты "не могли установить". За бабло твари продались. Надеюсь их найдет возмездие. Слов нет. Паскудота
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Дронова невиновным считают такие же быдло-лётчики, которые газуют на каждом перекрёстке, играют в шашки и мигают фарами.
Если б он рушил как человек, аварии не было бы.
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Ты был хоть раз на том перекрестке, машину имеешь?
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если б солнце не всходило в этот день аварии б не было...если б зайченку не покупали машинку- аварии б не было....если б у зайченка забрали права за предыдущие нарушения-аварии б не было
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Тут все знатоки или эксперты по наркоте. Все так попугайничают по поводу "буха и обкурена", а ни одна экспертиза не определила наркоты в ее крови. Да, нарушила, будет сидеть, а родичи жертв пусть ждут компенсаций аж 10 лет. В таких случаях надо отправлять на принудительные работы с отчислением пострадавшим из зарплаты, а не кормить10 лет за гос счет в тюрьме.
Дронов поехал на желтый и еще скорости не набрал, поэтому мог вовремя затормозить и не было бы такой трагедии. Вместо этого он ловил ворон, за это и сидит.
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он ловил ворон...радар у него просто отказал...а болид летящий 27метров в секунду не каждый стрелок ПВО заметит...
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Опять же, никакая техническая экспертиза не установила с какой скоростью ехала Зайцева. Осталось только фантазировать про болид.
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а че ж так ? Сколько стоит не смочь установить скорость-в национальной валюте ? Суд не смог ? А приговор смог !!!
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Будь на её месте пенсионерка тётя Маша, такого ажиотажа не было бы, убей она даже 10 человек. В нашем обществе для определения вины главное - мажорка была за рулём или просто тётя - вот и весь закон.
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этот матч на виду у всех...бабло против правосудия...счет пока 1-0 в пользу первого...самое печальное что никто и не сомневался что так будет...я не настаиваю на версии бабла...обычно судьи у местных князьков всегда в рукаве находятся
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а почему экспертиза не установила? (а независимая установила! но ее не приняли к сведению...почему?) почему повторные анализы не смогли провести (мало нассала) и почему год пряталась эксперт? почему два или три раза менялась схема ДТП...и линия старта Дронова мистическим образом все время отодвигалась вперед.?. почему даже стали придираться к некорректной работе светофора (мол желтый Дронова закончился быстрее переключившись на стабильный зеленый, а желтый зайчихи...бац и сразу красный?)? почему зайчиха настаивает на долевой вине - ей 30 (???) ему 70 процентов, хотя суд распределил ее поровну? почему зайчиху определили в гламурный "дом отдыха", а Дронова не побаловали?
почему выгораживающих одну сторону вопросов слишком много? почему?
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откуда тут такое количество платных- ботов защитничков обдолбанной чувихи, ехавшей на красный?
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думаю люди просто прикалыватся и провоцируют тут срач...
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Где суд присяжных? Их нет потому что каждый приговор это бизнес. А кто будет делиться?
Все менять . В каком нибудь селе, тайге, да в любом скоплении людей все чеснее и проще суть человеческая чечснее чем наши суды. Только суды присяжных и прецендентное право. Этому типу правосодия не одна тысяча лет.
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Да когда уже наконец то будет приговор окончательным и чтоб обжалованию не подлежал.
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