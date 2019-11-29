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 Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление

Адвокат Олега Бахматюка по делу рефинансирования VAB банка Алексей Шевчук подал жалобу в Управление внутреннего контроля на действия детектива НАБУ, который в грубой форме отказывается предоставить доступ к материалам дела. Юрист заявляет о грубом нарушении действующего законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат Алексей Шевчук, осуществляющий представительство Олега Бахматюка в рамках уголовного производства по делу рефинансирования VAB банка, сегодня, 29 ноября, подал жалобу руководителю Управления внутреннего контроля Осипчуку Р.С. на действия детектива НАБУ Пачевского, который не явился для предоставления доступа к материалам дела и в грубой форме отказал предоставить этот доступ. Жалоба была зарегистрирована старшим следователем А. Гайданка. В настоящее время проводится проверка.

Также в комментарии изданию "Судовий репортер" Алексей Шевчук сообщил о том, что "в рамках этого уголовного производства осуществляется политическое давление на его подзащитного, поскольку публично СМИ и НАБУ официально уведомлены о местонахождении Бахматюка для предотвращения в дальнейшем манипуляций по укрытию последнего от правоохранительных органов и уклонения от процессуальных действий. В это время наоборот - не Бахматюк скрывается от следствия, а детективы НАБУ не желают проводить необходимые для объективного проведения расследования процессуальные действия с участием Олега Бахматюка, тем самым нарушая его законные права и интересы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело НАБУ против Бахматюка политически мотивировано, а Сытник имеет прямой конфликт интересов, - адвокаты

Напомним, что "VAB Банк" - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.

Источник: https://censor.net.ua/n3162618
 
   
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Там консорциум из Австрии-Израиля-Франции давит. Нужно убрать местных монополистов и назначить новых. Уже оттуда. Потому и стараются.
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Мля!!! Ну одгого із найчесніших любей зачепили 😆😎
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Бахматюк должен получит пидозру на руки й кайданки.
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О, надо же! Ещё один ворюга, на которого "политически давят"! Что с тебя можно "выдавить", чучело, кроме дерьма? Неужели украденные тобою сотни миллионов государственных бабок и бабок вкладчиков? Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление - Цензор.НЕТ 1296 И вообще не понятно, каким боком ТЫ- к политике??? Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление - Цензор.НЕТ 9600
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Ну, пусть "политически задавленный" лично прийдет и поучаствует. Что ж он прячется? Нахаполось капитально вместе с себе подобными косюками..
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почему "новость" адвоката пашинского жирным, а адвоката бахматюка, не жирным шрифтом? не является ли это "политическими репрессиями"??))))))))))))))))))))))))) Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление - Цензор.НЕТ 4376
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Этот чмошник вообще собирается возвращать долги
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