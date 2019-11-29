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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3800) преступления против Майдана (52) ГБР (751)

 Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что 3 декабря Верховная Рада в первую очередь рассмотрит поправки к законопроекту о ГБР.

Об этом сказал Зеленский, выступая 29 ноября на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал президент

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинским властям следует принять меры для продолжения расследований по делам Майдана, - Human Rights Watch

Напомним, 21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3162617
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, почему вы выпускаете тех кто расстреливал майдан? Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9512
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Ну,тепер точно зрозуміло на чиїй стороні буба і з ким він в одному човні і куди гребе.... якщо ще у когось до цього були сумніви...Він-король сепарів і вати,агант під прикриттям блазня на службі у рф,тупе знаряддя реваншу скинутих політ.еліт...Ганьба вам,тим хто оце привів...

Свати 6-й сезон 2-я серія, канал 1 + 1 вчора . Що не так, хто зрячий?

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6289
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Якби не хотіли злити, то вже прийняли б. От лише суспільство злити не дає.
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Пеботи - чому за 5 років нієєра не зробили...
Зеботи - тільки спробуйье злити справи...
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А ви ознайомтесь спочатку з п'ятьма тисячами томів справи.
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Кому ти що доводиш? Це, виявляється кпемлядський наймит тут "на роботі" - давай його в спам, без зайвих розмов!
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Урод поглянь в зеркало. Чи ви засранці думаєте що в Україні одні Зеботи чи Пеботи...
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*****, ти наволоч касапська, бот двійочний, ти навіть translate користуватися не вмієш, інакше би попросив його перекласти своє "зеркало".
На гній, вас, касапських ***********! ваш ареал - вічна мерзлота, клячі бурятські! Здохни!
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а ви більшовик,батенька Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5758такі в 20-х розкуркулювали,без зайвих розмов
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Не бачите, чи не цікавилися просто? Чи повторюєте мантру з телевізора?
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Ну,тепер точно зрозуміло на чиїй стороні буба і з ким він в одному човні і куди гребе.... якщо ще у когось до цього були сумніви...Він-король сепарів і вати,агант під прикриттям блазня на службі у рф,тупе знаряддя реваншу скинутих політ.еліт...Ганьба вам,тим хто оце привів...

Свати 6-й сезон 2-я серія, канал 1 + 1 вчора . Що не так, хто зрячий?

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6289
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З російського аквафреша намагалися зробити український... Мерзота...

Гібридний прапор. Ютуб.

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8919
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Знущання над державними символами

Хто напише заяву до ДБР тепер на прєЗЄка з цього поводу?
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Акторів до цієї справи не притягнеш. А от виробник дійсно міг би відповісти. Якби ген. прокурор не був "моєю" людиною.
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Король сепаров - это Порошенко, у него глава АП Райнин - мдведчуковский агент, все утверждалось в Москве, секретная инфа прямиком туда сливалась
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а тобі дозволено зливати Україну? Хто дозволив?
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Зебилы, почему вы выпускаете тех кто расстреливал майдан?
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Паренек который И.О. президента в данный момент говорит одно а делает другое. кто то верит ему после 4000$ зарплат учителям и «снизит тарифы» ))? А не хочет ли пацанчик рассказать о чем будет шептаться с Х-лом на предстоящей встрече!?
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Трепло собачье. Обманул избирателей уже в который раз. Ну может кто-то ещё и в этот раз поверит....
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На ТВ повылазило все рыгалово. Вот яркий показатель зеленой контрреволюции. О сепарах беспокоятся, как о родных. Пора Ёлку палить.
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А при кому продали канали ригам і мертветчукам... чи не при Петрові часом...
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зебіл, а що, при Петрові потрібно було заборонити бізнес? Так ваша же зараз зебільна влада, спробуйте, забороніть...
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Я не Зебіл і не Пебіл. Я в сраці бачив всіх ЗеПебілів...
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аааа, то ти наволоч, парашинський бот , ти ворог, ти сволоч ернилядська, ти ********** капель, згинь, здохни сутяга касапська!
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В чувство приди, глянь на себя и содрогнись от того, во что ты превратился. Если еще есть чем содрогаться. Организм.
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Порохосвины через месяц после убийства на майдане , после того как отправили добровольцев в котлы , по требованию ***** , поспиливали все деревья на Институцкой и поменяли брусчатку .
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Кто не позволит? Полуживое тело, вокруг которого сутками суетятся по очереди бригады скорой помощи? Оно на работе хоть иногда бывает физически, а не в фейсбучике?
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«Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал президент» - сказати сказав. По факту - йде повний злив. Навіть в тій частині, що закриваються справи проти беркутівців. І це робиться саме владою зеленої шмарклі
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Малыш Зе говорит что контрреволюции помешает Никто. А кто это?
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ЭТО ПОМОЙКУ ПОРТНОВСКУЮ НУЖНО РАСПУСТИТЬ!А ТРУБУ ПОСАДИТЬ!
+ теБя на ростов выгнать!
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"Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказала эбонитовая палочка
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Если разбираться с теми кто безобразничал на майдане, начнут кричать - не трогайте патриотов. Хотя вреда от них больше чем пользы.
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