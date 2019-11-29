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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3800) коррупция (7579) прокуратура (3765)

 Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что каждый коррупционер в Украине должен понести наказание, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

"Еще один приоритет - это коррупционные преступления. Каждый коррупционер должен понести ответственность независимо от фамилии, понимаем, о ком мы, должности и сферы деятельности. Будьте уверены, я, как президент Украины, являюсь вашим союзником в этой нелегкой борьбе", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50, но это будут не суммы каких-то взяток, а годы, которые благодаря вашей профессиональной работе получили преступники и коррупционеры".

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Источник: https://censor.net.ua/n3162615
 
 
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Почему не сидит Коломойский, Ахметов, Шуфрич, Бойко, Рабинович, итд Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2586
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https://www.youtube.com/watch?v=p8SjF-CqoCE
моника зе!лох и "слуги нарИда" вернули газовые манипуляции и готовят зелибобиков к цене в 14-15 грн на 1 куб.м.
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от і почни з бородятої баби Бєні

і зубожілої бабусі Йули.
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https://www.youtube.com/watch?v=p8SjF-CqoCE
моника зе!лох и "слуги нарИда" вернули газовые манипуляции и готовят зелибобиков к цене в 14-15 грн на 1 куб.м.
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немного о коррупционерах:

Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/
--------------------------------------------

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
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А Беліз - не офшор? Нє? Може зебіли пмиініормують громадськість?
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Почему не сидит Коломойский, Ахметов, Шуфрич, Бойко, Рабинович, итд
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Бо Зєлєнскій не договори. Він сказав лише:"Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности", а не для публікації додав, що це не стосується лише "слуг народа" і всіх, пов'язаних з ними.
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Тому, що країною з часів Кучми керують ті чи інші клани нашої мафії, які ніколи не будуть саджати один одного. Око за око, зуб за зуб. Якщо захочуть попіаритись на цій темі, то може й посадять якусь мілкоту, чи якогось свого ізгоя, але до ахметовофірташеподібних хрещених отців і близько нікому з правоохоронців підходити нізззя.
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от і почни з бородятої баби Бєні

і зубожілої бабусі Йули.
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Вова ти заради корупціонера перейменував свою адміністрацію в офіс. Брехло.
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А если чиновник уровня президента, покрывает бизнесменов бандитов, он коррупционер?
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Вы допускаете,что наш бубочка - мафиози?
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Как на моё, сугубо личное мнение, все признаки для этого имеются.
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Ні він стоїть над корупцією. Вище. Він-суперкорупціонер.
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а бєню тобі не видно? Сліпота вкрила?
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50???ловите наркомана!оно уже не ориентируется где находится
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Правильно и начнём с предыдущих президентов !
"Рыба гниёт с головы"...
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начнем с нынешнего презЕдента! "Рыба гниёт с головы"... Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8178
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/
--------------------------------------------
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
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Не надо бежать впереди паровоза ...
Сначала со старыми надо разобраться !
😜
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В действиях предыдущего президента эпизодов коррупции не обнаружено, и в результате обвинение предъявили в исполнении своих обязанностей. Так что зезеденту необходимо начинать с себя.
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воры и коррупционеры хотят разобраться с теми кто мешает им воровать? Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6892
ага.. а потом моника зе!лох покается, как и Беня, и вернет награбленное?
зебилы такие тупыеееее...)
начинать нужно именно с зеленского и коломойского - развесив их на Йолку-2020...)
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где решение суда , что Порох вор и коррупционер ?и для того чтобы вешать решения суда в Украине не надо Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1099
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Ну тогда можете пороха вешать без решения суда !
Я не против . 😊
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а его вешать никто не собирается ,а шмарклю собираются...прикинь)
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вешать /требует зрелищ от украинцев труженица испанского борделя.
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Начинать надо со своих друзей,как в Сингапуре.
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Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4429

А этот алкоголик когда сядет?
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Коли ви з Банкової заберете своє зелене лайно.
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Другими словами ,можно уже идти и вешать Коломойского?
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Можешь идти ВЖЕ !
Не забудь повесить паРашенко , аХметова, бОйко, шУфрича, ноВинского, меДведчука, старого, ушастого еврея раБиновича, "харьковскую крысу", "братцев наркоманов" доБкиных, лЯшка всех остальных -по списку . 😄
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тут у каждого свой ранжир . по дате , по ущербу экономическому , по ущербу политическому и естественно - чисто по людськи .давайте каждый напишет свое виденье . 3 злейших.
мое примерно такое ПО ДАТЕ , ну вот так хочу , свои варианты пишите тоже.
1 бойко , вышки и т.д.

2 портнов ,изменник , предатель , и убийца (он требовал силового разгона майдана ) злейший враг украины

3 богдан , коррупционер , рейдер , предатель , враг украины

это по дате !
список конечно можно продолжить , но пока так
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то я ж написав , у кожного свій ранжир . пишіть свій потім прикиним головного )))
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А хто в нас сьогодні буде корупціонером,або терористом,вирішуватиме дядя Бєня.
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Пэдрыкы зашевелились.. А некер было воровать.. И воздастся каждому Пэдрыку по заслугам его Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2053
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А точнее о наворованном какими-то "пэдриками" где можно узнать?
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а шо ты так разволновался.. не крал?.. дыши в две дырки и не нервничай Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7650
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От вас,зебилов,только πздеж о наворованном слышно.Или наройте конкретные факты,или успокойтесь.
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Ваши деньги от минстэць налогом обложили?
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Мы на минстэце налогов не платим,это у вас зеботов,после вычетов налогов на федоровской ботоферме на голую мивину денег только и хватает.Вот потому и охляли вы,вымирать начали.Вашу малочисленную полудохлую зе-ботву и пинать уже лень,скоро совсем разбежитесь.
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Пусть расскажет что там с брильянтовыми прокурорами, как им на мальдивах отдыхается!!
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Звонки президента в ДБР это и есть коррупция на высшем уровне, аресты банкиров по указке коломойского это тоже коррупция.
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И ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ ИГАРЕШКА ВАЛЕРЬЕВИЧ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну здеся нужны заклинания покруча. И особые рояльного типа
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Вот интересно ЗЕгенерат считает уклонение от налогов и отмывание денег Привата через свои офшорные счета проявлениями коррупции? Что это было "самоотстрел"? "покаяние" или наглая хуцпа?
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Зеля ти про що?!Нема вже коррупции.Гончарук вже всiм повiдомiв,що с топ- коррупцией покiнчено.Справдi нiхто,при цьому не присел нi на 5, 10, 15, 20, 50 рокiв.Але головне,що сказав Гончарук.А ему,як казав Мюллер можно верить Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2506
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Ну конечно! Их теперь принято назівать бизнесменами! Осталось только с добровольцами, волонтёрами и настоящими боевыми генералами разобраться... А чо, быдло схавает!
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как убрать установку, которую закладывают здесь с детства - "всегда нужно кого-то благодарить" - меня она бесит.
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Дивно все, а чому жоджних справ проти олігархів :Ахметки ,Бені,Пінчука,Фірташа ,Новинського,Суркісів ,Медвечука ітд? Натомість проводится політика все розпродати стратегічні підпроємства і землю і це в умовах війни .
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гіпотетично всі 200.000 чиновників - корупціонери
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А вот тут мимо. Коломойский рейдер, вымогатель, убийца, мошенник, но не коррупционер.

Коррупционер - Зеленский, которого купил Коломойский.
Коррупционеры - зеленая прокуратура, зеленые суды, селеные силовики, которые действуют в интересах Коломойского.
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Я недоволен Зеленским. Почему Порошенко до сих пор не в тюрьме? Это запрос 70% украинцев. Сейчас вскрылоась новая консерва, что глава АП при Порошенко был медведчуковец, секретные сведения прямо уходили в Москву
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Правильные слова..посмотрим на дела..
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Приятно - пэдроту и K° дадут пожизненное!
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И этот не будет бороться с коррупцией!
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"Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский" - такое уже было - "Коррупционер должен сидеть в тюрьме": Порошенко и Бандитам - тюрьмы! было. Хватит списывать у обосравшихся предшественников, давай что-то новенькое.
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Так Зеленский - коррупционер №1.


Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление») - термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств.



Чучело, купленное Коломойским с потрохами и использующее прокуратуру, суды, силовые ведомства исключительно в своих интересах, рассказывает про борьбу с коррупцией.
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це ваша особиста думка не підкріплена жодним фактом
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Когда понесёт ответственность главный коррупционер Украины Беня Коломойский, на которого заведены уголовные дела в США за отмывание денег через банковские структуры более чем на 6 Милиардов $ . Слабо Зедебил????
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Капитан очевидность блЭт. Чучело ты говоришь совершено очевидные вещи. Ну так когда уже на конец то понесут?? То что должны это коню понятно. Что дальше то??
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