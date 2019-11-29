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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (117) журналистика (2535) свобода слова (1019) СМИ (3269) медиа (66) Бородянский Владимир (48)

 Законодательство должно устанавливать правила контента медиа, - Бородянский

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский высказался за то, чтобы законодательство по информации устанавливало правила контента медиа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Я не считаю, что мы должны регулировать доходность или неприбыльность медиа, а регулировать контент. То есть, законодательство должно устанавливать правила контента. Информации о доходности у нас нет", - добавил Бородянский.

Он также заявил, что правительство планирует через две недели представить доработанную концепцию законопроекта о дезинформации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Распространение журналистами дезинформации и заказных материалов сопоставимо с госизменой, - Бородянский

"Этот законопроект состоит из нескольких частей: по усилению защиты журналистов, появится механизм индексирования достоверности медиа. Это многослойный вопрос, а не только о дезинформации", - пояснил министр.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

Также на Цензор.НЕТ: "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3162614
 
 
 Топ комментарии
 
Невже і це лайно нарід проковтне? Законодательство должно устанавливать правила контента медиа, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8732
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Гляда на это неполноценное чмо тяжело не стать "антисемитом" и "ксенофобом".
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Ну первым делом запретить сватов.
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Невже і це лайно нарід проковтне? Законодательство должно устанавливать правила контента медиа, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8732
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Народ это лайно избрал для того, чтобы глотать. Для чего же еще?
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Запретить надо сериал "Слуга народа", как призывающий к насильственному свержению власти, и отдать под суд всех, кто создавал эпизод с расстрелом Рады: сценариста, режиссера, продюсера и артистов гл. ролей.
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Бордянский гαβно собачье. Ему надо было в сталинское время жить. Многого бы достиг в жизни. Может даже ГУЛАГом командовал.
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Еще один баран возомнил себя трибуном!
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Тем временем в кацапии (ничего не напоминает?)

Роскомнадзор представил список интернет-ресурсов, которые, по мнению ведомства, распространяют фейковые новости. Как сказано на сайте РКН, в перечень включены информационные источники, которые более двух раз были упомянуты в документах генпрокуратуры, направленных в РКН с целью исполнения закона «Об информации».
«Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете. Обновление перечня производится еженедельно», - сказано в сообщении РКН.
В список включены 27 интернет-страниц. Это персональные страницы, страницы популярных пабликов и СМИ в соцсети «ВКонтакте», также страницы в соцсети «Мой мир» и страницы на YouTube. В частности, в список попали сообщества «Типичный Дзержинск», «Подслушано Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач», «Подслушано Братск». Пректензии касаются сообщений о наводнении в Иркутской области, а также о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где в июне на складе боеприпасов произошли взрывы, а затем начался масштабный пожар, в результате ЧП пострадали 89 человек.
Закон о фейковых новостях был подписан президентом РФ 18 марта. Согласно нему, Роскомнадзор имеет право блокировать интернет-ресурсы, где опубликована информация, создающая угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.
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По еще более защиты журналистов?!!!!
Ой ржу не могу.....
Ид-т!!! Как там дела о нападении на них Сбу-ов, гос охраны Медведки и Луцика?!!!
А правила ты скопируешь с законов соседней рашинской госдуры?!!!!
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Що?
73%, агов! Тут ви осьо що зробили - повертаємось в Радянський Сполучник!
Причому схоже, що ми навіть переплюнемо РФ.
...Буквально днями тут була стаття про китайські концтабори для уйгурів - в мене одразу виникло передчуття, що нам готують щось подібне. Тільки міняємо ******** на "вяликосрусский".

В лагерях размещены наблюдательные вышки, двери с двойными замками и камеры видеонаблюдения "для предупреждения побегов".
Жителей оценивают на основе того, насколько хорошо они говорят на ********е - преимущественном диалекте китайского языка - и аж до того, как придерживаются строгих правил хождения в туалет. Чем выше оценка - тем больше шансов выйти из лагеря.
ВВС приводит перечень указаний по лагерям, которые содержатся в одном из документов: "Не позволять побега", "усилить дисциплину и наказание за нарушение поведения", "способствовать раскаянию и признанию", "сделать изучение ********а главным приоритетом", "поощрять учеников к настоящим преобразованиям", "(обеспечить) полное видеонаблюдение за общежитиями и классными комнатами".
Также в обнародованных документах изложены правила, которых должны придерживаться жители лагерей, например: "За каждым учеником должно быть закреплено койко, место в очереди, место в классной комнате и станок во время работ, изменять их строго запрещено"; "Внедряйте правила поведения и дисциплины для поднятия с постели, переклички, принятия ванны и туалета, сборов и домашних работ, приема пищи, обучения, сна, закрытия дверей и так далее".
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Короче превращают людей В РАБОЧИЙ СКОТ
ВОТ И ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ РЕШИЛА ПРИКУПИТЬ СЕБЕ ПО ПАРОЧКЕ РАБОВ.😀😀😀
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Гляда на это неполноценное чмо тяжело не стать "антисемитом" и "ксенофобом".
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А на вчерашнюю плебейку Василевскую Смаглюк? Пусть едут в свой Израиль и там попробуют закрыть людям ртыс
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Э не-е... В Израиле тупым и бездарным делать нечего. Да и воевать придется, и иврит учить...
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Напомню идиотам от власти , типа " украинца" Бородянского, шо В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ПОДОБНОГО БРЕДА НЕТ.
А вот в стране убийц - раше - ЕСТЬ
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"Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения"
(с) М.Е. Салтыков-Щедрин.

...
Але цитата вже неактуальна. Необов'язковість виконання була обумовлена зовсім не тим, що цар та міністри спочатку написали драконівських циркулярів, а потім так по-доброму посміхнулися у вуса - "да и шут с ними, пущай на бамаге будуть для острастки, не шибко-то лютуйте, господа чиновники..."
Причина - за часів Салтикова-Щедріна не було технічних можливостей для тотального контролю. Із технологічних речей був хіба що телеграф... а так - стародідівська паперова канцелярія і така ж паперова пошта.
Зараз усі можливості для тотального контролю є. Я не просто так вище згадав про китайські табори "перевиховання". В такі лещата візьмуть, що й за думками слідкувати будуть - аналізатор тембру мови помітить нещирість славлення СН, і все - "альфа" на порозі.
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Ну да, там явным образом признали RT пропагандистским ресурсом, и это не имеет ничего общего со свободой слова.
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У расєї є закон "про фейки", та закон "про неповагу до влади". По цим законам закрити можна будь-яку людину, що хоч раз про щось висловлювалась.
А ще сьогодні дізнався, що у нашому парку побили новісінькі світильники... І так гидко стало. Прийшло розуміння того, що сильна, гарна і заможна Україна не потрібна навіть українцям. Недарма розумні виїзджають.
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"...Информации о доходности у нас нет"

- это плохо.
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