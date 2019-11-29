 Законодательство должно устанавливать правила контента медиа, - Бородянский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Я не считаю, что мы должны регулировать доходность или неприбыльность медиа, а регулировать контент. То есть, законодательство должно устанавливать правила контента. Информации о доходности у нас нет", - добавил Бородянский.

Он также заявил, что правительство планирует через две недели представить доработанную концепцию законопроекта о дезинформации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Распространение журналистами дезинформации и заказных материалов сопоставимо с госизменой, - Бородянский

"Этот законопроект состоит из нескольких частей: по усилению защиты журналистов, появится механизм индексирования достоверности медиа. Это многослойный вопрос, а не только о дезинформации", - пояснил министр.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

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