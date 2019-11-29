 Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", так прокомментировала народный депутат Виктория Сюмар высказывание нардепа от партии "Слуга народа" Василевской-Смаглюк о необходимости "приглушить" свободу слова в Украине.
"У нас демократическая страна, и именно поэтому произошла мирная смена власти во время выборов. И никто свободу слова не "приглушал", - добавила она.
Виктория Сюмар отметила, что разработка законопроектов об уголовной ответственности за фейковые новости - это опасная инициатива, которая может привести к ограничению свободы слова в Украине.
"Хочу напомнить, что ни в одной цивилизованной стране нет уголовной ответственности за фейк-ньюс. По каким критериям будут различать, что является фейком, а что является точкой зрения человека? А уголовная ответственность за пропаганду, это что такое? Все это очень оценочные суждения. Поэтому я вижу в этом большую опасность", - отметила Сюмар.
Напомним, ранее депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту президентства".
Позже она заявила, что фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться, будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
У Барыги был такой "рейтинг" ,что ему было некуда деваться.
Главное для него было всякими способами увеличить личные доходы,а не свобода слова
а потім на бруд ніхто вже і не зважав.
не вірите- почитайте теми.
Якби не було свободи слова Зе не лише би президентом би не став, він навіть не потрапив би на телеканали.
мені страшно уявити, щоб робилося, як би корчило наших тіпа журналістів п@здани таке депутат від БПП
+1 тв канал, +1 тв канал "друзей"... + ботофермы... но теперь они резко стали борцунами за свободу слова.... и то шо они лузеры в таких условиях пролетели зелёным на выборах они преподносят как своё достижение.
От денежного мешка,от подкупа от содержания-Ленин.
Или по другому- дай Бог нам свободу совести и свободу слова и благоразумие ими не пользоваться...
вона(свобода) була, тому що у петі не було можливості
сильно наїжджати,
а гратися з тарифами на комуналку у петі була можливість,
тут він дозволив собі все, що хотів
Бумеранг всегда злобный. И всегда неожиданный… Тем не менее, история странная и двусмысленная. Потому что в ней есть сразу все наши нынешние родовые болезни. И топорная работа силовиков, и отсутствие все той же внятной коммуникации, поясняющей действия, и очередное истерическое обьединение всех записных ура/патриотов и зарплатных «циников Порошенко».
Речь про обыски у «Маруси Зверобой», грязно угрожавшей семью египетскими казнями действующему президенту, а также о последующих апокалиптических fb-постиках экзальтированных депутатов Фединой и Геращенко, которые дежурно проорали про «нквдистов из 37-го года».
Так вот, это все совсем не про «досудебные тройки», тотальные репрессии, расстрельные списки или полицейское государство, это только про попытку вернуть нас всех в рамки. Про доминирующую сегодня агрессивную культуру отношений. Про абсолютный и несомненный раскол. А также про бесконечно злобных «пропагандистов Порошенко», которые по-прежнему вовсю торгуют ненавистью и кровавыми призывами.
Наконец, это идеальная история про легендарную истину, «что посеешь, то в итоге и пожнёшь».
Орущие нынче ребята еще совсем недавно упорно строили здесь то самое репрессивное государство, накручивали злобу, устраивали травлю за иные точки зрения, популяризовали ненависть и мордобой без суда и следствия.
Вчера (в славные последние года два порошенкового угара) тоже ведь было все по беспределу: толпы титушек, угрозы и избиения, осада жилых домов, прямое запугивание, заказные аресты, тюремные схемы Грановского, жёсткие посадки. Так что изменилось? Т.е. вчера можно было с удовольствием юзать силовиков для преследования оппонентов, а сегодня, когда людей возвращают на землю, это уже конец правил?
Пустоты не бывает. Посеявшие бурю, теперь получают обратку. И даже не столько с точки зрения силовых акций, сколько с точки зрения общественного одобрения этих действий.
Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро. Именно в этом и состояла ключевая претензия к господину Порошенко. Он умышленно сформировал полноценную армию хунвэйбинов, прежде всего, злобных сетевых троллей, которые пропагандировали разделение людей на сорта. Своим - все, а чужакам - оскорбления, презрения, избиения.
У нас традиция такая: когда мы наверху, то разрешаем беспредельничать, оправдывая это целесообразностью, а когда падаем вниз, то сразу вспоминаем о процедурах, правах человека и страшном давлении государства.
Надо ли удивляться тому, что сейчас пока работает точно такой же формат - плохой, беспредельный, грубый, возвратный. И будет работать до тех пор, пока мы таки не обсудим правила спокойного диалога. Или все здесь окончательно рухнет.
А абсолютное отсутствие серьёзного общественного сочувствия - это и есть красноречивое свидетельство реального отношения ко вчерашней команде и к сегодняшним «звёздам» Петра Алексеевича.