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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3800) свобода слова (1019) Сюмар (323) Василевская-Смаглюк (12)

 Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар

Благодаря тому, что в нашей стране есть свобода слова и демократия, Владимир Зеленский и стал президентом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", так прокомментировала народный депутат Виктория Сюмар высказывание нардепа от партии "Слуга народа" Василевской-Смаглюк о необходимости "приглушить" свободу слова в Украине.

"У нас демократическая страна, и именно поэтому произошла мирная смена власти во время выборов. И никто свободу слова не "приглушал", - добавила она.

Виктория Сюмар отметила, что разработка законопроектов об уголовной ответственности за фейковые новости - это опасная инициатива, которая может привести к ограничению свободы слова в Украине.

"Хочу напомнить, что ни в одной цивилизованной стране нет уголовной ответственности за фейк-ньюс. По каким критериям будут различать, что является фейком, а что является точкой зрения человека? А уголовная ответственность за пропаганду, это что такое? Все это очень оценочные суждения. Поэтому я вижу в этом большую опасность", - отметила Сюмар.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту президентства".

Позже она заявила, что фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Уберите руки от журналистов, не нарывайтесь на неприятности", - Тимошенко дала совет нардепу "СН" Василевской-Смаглюк

Источник: https://censor.net.ua/n3162613
 
 
 Топ комментарии
 
Есть свобода слова, а есть свобода говнометания. К сожалению, границу между ними провести бывает очень трудно, чем и воспользовались Г+Г и другие гавноньюзы.
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Майдан стояв за демократичні права, а не обмеження.
Якби не було свободи слова Зе не лише би президентом би не став, він навіть не потрапив би на телеканали.
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Порошенко дал слишком много свободы что вылилось нам в то что 73% проголосовали за кацапское чмо Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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Есть свобода слова, а есть свобода говнометания. К сожалению, границу между ними провести бывает очень трудно, чем и воспользовались Г+Г и другие гавноньюзы.
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Воспользовались не эти чмошники, у них уму не хватит, а эти...

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться, будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
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Так поголовно коррупционеры и сидят у власти. Поэтому Украина и есть самая бедная страна Европы.
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Дурик))) а ты где был в Европе, и чего вообще ты равняешь Украину с Европой? Сравнивай с Африкой и Латинской Америкой. И где ты сталкивался лично с коррупцией? В ЖЭКе, дал 10 гр слесарю, остальное -телевизор.
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Согласен Педро и ему подобные строят латиноамериканскую страну в центре Европы. Осталось только стать производителем наркотиков.
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Треба визнати, що Зеленському допомогли "ольгінські" кремлєботи
Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7999

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Пункта штири - аді, одразу бо згадав-сми кілько зварюватих, капсльокою отік піворять, аж пуду дає.
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человек разумный , эту границу знает и понимает .и ни какое говно ему в голову не вобьешь . что то там про благодатную почву и зерно помните ? вот г+г это отлично понимают и пользуются
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У нас демократическая страна, и именно поэтому произошла мирная смена власти во время выборов.Источник: https://censor.net.ua/n3162613

У Барыги был такой "рейтинг" ,что ему было некуда деваться.
Главное для него было всякими способами увеличить личные доходы,а не свобода слова
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А она и была приглушена. На Цензоре, например, во времена Януковича никаких проблем пиши все что хочешь. А в военные времена *****, вспомнил Рошен -- получи бан.
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а ви розумієте різницю - у військовий час
а потім на бруд ніхто вже і не зважав.
не вірите- почитайте теми.
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Майдан стояв за демократичні права, а не обмеження.
Якби не було свободи слова Зе не лише би президентом би не став, він навіть не потрапив би на телеканали.
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Порошенко дал слишком много свободы что вылилось нам в то что 73% проголосовали за кацапское чмо Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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это и есть демократия - а Британии после войны не выбрали Черчеля - вот так бывает
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Порошенко -- вор. Он экономически разрушает Украину вместе с другими известными олигархами.
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а какие ваши доказательства? я не Шварнегер конечно - но повторять цапскию методичку не устали? как так можно - нет уже везде есть ?
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Скоро уже тридцать лет как реформируем Украину. А результатов никаких. И Юля, и Петя уже в политике двадцать лет. Петя стал миллиардером и все рассказывает про реформы. Хватит. Наслушались.
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Скажіть, а ви серйозно вірите в шанс, що із Зеленським нам нарешті посміхнеться частка? Якщо так, то хіба що волею якихось добрих парфумів - бо теліпати мовою в 95 кварталі недостатньо, щоб очолити державу.
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я тоже так думаю . а мог бы все таки война (. вся беда в том что и Ющенко и Порошенко были наивными такими европецами и думали что украинцы такие же , но оказалось чт в стране в основном живет ... . совсем не европецы . ну как то так
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В случае с клованом, это называется свобода брехни.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 7 ч.7 часов назад

Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2267

мені страшно уявити, щоб робилося, як би корчило наших тіпа журналістів п@здани таке депутат від БПП
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коли Офшоренко придушував канал Шустера - всі боти кричали , що так і треба - чого ж зараз верещать ? ..))
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Сам оце став. І вступати я іншому не хоче. От такий він, найчесніший, найсправедливіший, найвеличніших зебіл.
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Став би. Тому що він не ходив на ТВ займатись полтикою. Тому його свині не встигли обгадити. Тому він і став Президентом. А кого встигли обгадити - ті не стали. Але свобода слова має межі. Брехня не підпадає під захист свободи слова.
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Просто пэте не удалось монополизировать информационное пространство..
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зато ему удалось создать минСтець, а теперь они вспомнили про свободу слова...

+1 тв канал, +1 тв канал "друзей"... + ботофермы... но теперь они резко стали борцунами за свободу слова.... и то шо они лузеры в таких условиях пролетели зелёным на выборах они преподносят как своё достижение.
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Помнится, Порошенко обиделся на Авакова, что он работал против него. Т.к. обеспечил прозрачные выборы
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он на всех обиженный, Ющенко ещё такой же, хам не в счёт
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но теперь они резко стали борцунами за свободу

От денежного мешка,от подкупа от содержания-Ленин.
Или по другому- дай Бог нам свободу совести и свободу слова и благоразумие ими не пользоваться...
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Сказала вона правильно, а от тільки кому від того легше?
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спробував би петя свободу слова утискати..

вона(свобода) була, тому що у петі не було можливості
сильно наїжджати,
а гратися з тарифами на комуналку у петі була можливість,
тут він дозволив собі все, що хотів
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если бы у бабушки были яйца, она бы была дедушкой )))
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Що за непристойні натяки на Коломойського?
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о девочка...тогда что для тебя фейк: сюмар-христюк или сюмар-береза?
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Да ну, а студента за плакат когда посадили?
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Бумеранг для Порошенко: посеявшие бурю, теперь получают обратку

Бумеранг всегда злобный. И всегда неожиданный… Тем не менее, история странная и двусмысленная. Потому что в ней есть сразу все наши нынешние родовые болезни. И топорная работа силовиков, и отсутствие все той же внятной коммуникации, поясняющей действия, и очередное истерическое обьединение всех записных ура/патриотов и зарплатных «циников Порошенко».

Речь про обыски у «Маруси Зверобой», грязно угрожавшей семью египетскими казнями действующему президенту, а также о последующих апокалиптических fb-постиках экзальтированных депутатов Фединой и Геращенко, которые дежурно проорали про «нквдистов из 37-го года».
Так вот, это все совсем не про «досудебные тройки», тотальные репрессии, расстрельные списки или полицейское государство, это только про попытку вернуть нас всех в рамки. Про доминирующую сегодня агрессивную культуру отношений. Про абсолютный и несомненный раскол. А также про бесконечно злобных «пропагандистов Порошенко», которые по-прежнему вовсю торгуют ненавистью и кровавыми призывами.
Наконец, это идеальная история про легендарную истину, «что посеешь, то в итоге и пожнёшь».
Орущие нынче ребята еще совсем недавно упорно строили здесь то самое репрессивное государство, накручивали злобу, устраивали травлю за иные точки зрения, популяризовали ненависть и мордобой без суда и следствия.
Вчера (в славные последние года два порошенкового угара) тоже ведь было все по беспределу: толпы титушек, угрозы и избиения, осада жилых домов, прямое запугивание, заказные аресты, тюремные схемы Грановского, жёсткие посадки. Так что изменилось? Т.е. вчера можно было с удовольствием юзать силовиков для преследования оппонентов, а сегодня, когда людей возвращают на землю, это уже конец правил?
Пустоты не бывает. Посеявшие бурю, теперь получают обратку. И даже не столько с точки зрения силовых акций, сколько с точки зрения общественного одобрения этих действий.
Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро. Именно в этом и состояла ключевая претензия к господину Порошенко. Он умышленно сформировал полноценную армию хунвэйбинов, прежде всего, злобных сетевых троллей, которые пропагандировали разделение людей на сорта. Своим - все, а чужакам - оскорбления, презрения, избиения.
У нас традиция такая: когда мы наверху, то разрешаем беспредельничать, оправдывая это целесообразностью, а когда падаем вниз, то сразу вспоминаем о процедурах, правах человека и страшном давлении государства.
Надо ли удивляться тому, что сейчас пока работает точно такой же формат - плохой, беспредельный, грубый, возвратный. И будет работать до тех пор, пока мы таки не обсудим правила спокойного диалога. Или все здесь окончательно рухнет.
А абсолютное отсутствие серьёзного общественного сочувствия - это и есть красноречивое свидетельство реального отношения ко вчерашней команде и к сегодняшним «звёздам» Петра Алексеевича.
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абсолютная свобода слова в дурдоме .... это тоже нужно понимать ... а у нас уже труженники ботоферм как раз успешно доводят до этого .. еще немножко осталось до абсолютной свободы слова
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эта прищепка нагло врет! если бы порошенко не воровал и не был трусливым балаболом - зеленский, таки да, не стал бы президентом!!!
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