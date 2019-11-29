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 Политика Украины
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 Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time

Россия пытается переложить обвинения во вмешательстве в выборы президента в 2016 году на Украину. И внутри украинского политикума ей помогают в этом депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ.

Об этом пишет американское издание Time, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В то время как президент Дональд Трамп переживал еще одну тяжелую неделю открытых слушаний по делу об импичменте, его усилия относительно расследований в Украине получили поддержку с неожиданной стороны – от украинских депутатов.

В частности, некоторые политики в Киеве, которые считаются наиболее лояльными к России, перехватили призывы начать расследование против политических соперников Трампа.

По меньшей мере трое украинских депутатов включительно с сопредседателем крупнейшей пророссийской партии в Украине повторили журналистам Time призывы открыть расследования, которые президент США потребовал от украинской стороны. Первое из них касается украинского бизнеса сына Джо Байдена, а второе – вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году с целью помочь Хиллари Клинтон заполучить президентство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Белый дом остановил оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского и Трампа, с которого началась процедура импичмента, - The Hill

"Нам действительно нужно внести ясность в это", - сказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, чья политическая сила продвигает установление тесной связи между Киевом и Москвой.

"Это произошло у нас перед глазами, когда украинские политики пытались вмешиваться и давали свои оценки выборам в Америке. Это было. Мы все видели", - добавил Бойко.

Обвинения против Украины постоянно звучали во время слушаний по делу об импичменте на прошлой неделе. Член палаты представителей республиканец Дэвид Нунес говорил об этом во время вступительной речи в среду.

"Демократы были соучастниками украинского вмешательства в выборы. И они защищают Хантера Байдена, который получил хорошо оплачиваемую должность в коррумпированной украинской компании тогда же, когда его отец был вице-президентом", - сказал республиканец.

Также на Цензор.НЕТ: Украина - третья по коррумпированности в мире, - Трамп пояснил вмешательство Джулиани

На следующий же день аналогичные обвинения начали звучать от членов партии Бойко. Издание пишет, что их вступление в этот спор поднимает особое беспокойство среди украинских лидеров, которые боятся, что Владимир Путин через своих союзников в Киеве может преследовать несколько целей одновременно. Он может отвлекать внимание от вмешательства России в американские выборы, ослаблять союз между США и Украиной, а также поддерживать республиканские атаки против политических соперников Трампа.

Призывы начать расследование повторили еще два депутата от партии Бойко: Олег Волошин, ранее работавший в украинском посольстве в Москве, и давний защитник российских интересов в Украине Нестор Шуфрич. В интервью Time Волошин повторил республиканскую риторику о том, что Клинтон в 2016 году получила помощь от украинского правительства.

"Это было вмешательство в выборы, чистое и простое. Когда либеральные СМИ говорят мне, что это теория заговора, я говорю: "Откуда вы знаете?". Не было никакого расследования. Без расследования как можно сказать, что Петр Порошенко не помогал Клинтон? Я знаю, что он помогал", - сказал Волошин.

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Нынешние и бывшие советники Порошенко, который был президентом с 2014 года до мая, много раз отвергали такие обвинения как абсурд. Они также предостерегали, что на фоне желания Трампа баллотироваться в 2020 году Россия может попытаться использовать союзников в Украине, чтобы подорвать позиции оппонентов американского президента.

"Через своих марионеток в Украине Россия делает все, что только может, чтобы сохранять внимание на этом скандале", - сказал Time Константин Елисеев, который был главным внешнеполитическим советником Порошенко.

"До ноября следующего года этот вопрос будет доминировать в отношениях между США и Украиной. И это будет играть на руку России", - добавил он.

Бывший посол США В Украине Мари Йованович высказала аналогичное беспокойство во время своих показаний в деле об импичменте. С того времени, как разведывательные управления США разоблачили попытки Кремля помочь кампании Трампа, президент России Владимир Путин постоянно пытается переложить все обвинения на Украину.

"Это классический ход для офицера разведки: попытаться отмыться и создать альтернативную историю, которую могут подхватить и придать ей определенной достоверности", - сказала Йованович, имея в виду Путина.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп заявил, что Йованович отказывалась вешать в посольстве в Киеве его портрет

Источник: https://censor.net.ua/n3162612
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а почему Бойко и Шуфрич не сидят? Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 3775
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и как на это отреагируют слуги урода?
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Зе им ордена вручил или только собирается? Нипанятна.
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и как на это отреагируют слуги урода?
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Это ж задние ряды. А кто там сидит?
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в 149 из 150 стран мира деятельность партии во вред народа и государства ведет к немедленной ликвидации такой партии(как минимум запрета деятельности). Кстати, в укр.законодаьельстве так же.
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Порохоботство ведет к идиотизму. Это супердипломат Порошенко втянул Украину во внутриамериканские разборки. Нам это будет аукаться ооочень долго. И теперь все это порошенковское лайно нужно разгребать Зеленскому.
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Слушай чучело тупое, ты такое родилось *********** или просто тупо дурака тут включашь да бабло грязное косишь? Вот интересно, много нужно ума ***** что бы понимать что и поросятина и все кто были до этого чма воровского ничем не хуже этого обосравшегося тупого клоуна? Просто этот маланский идиот рахитный сейчас делает ( уверен - по сговору, совдеповская жидовская тварь с ****** и *************** здесь..) стране не то что хуже а организовывает катастрофу при чем планомерно! Вот скажи поцоватое, много нужно ума это допереть? Или если ты подкацапская воняющая красной жопой ,падаль - так и напиши..Это честнее будет ..Не строй из себя дебила ! Эти ваши ********** споры кто лучше- мародёр или прокацапский ******* -уже **** в печени! Быдло тупорылое!
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Зебилы, а почему Бойко и Шуфрич не сидят? Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 3775
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Їх мародер мальдівський викупив. Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 6454
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Типичный ЗЕбильный ответ...
Ты плесень намекаешь что Моника до сих пор подчиняется Порошенко?
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Обережно! Тут не усі чули про сарказм!
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Такі ж любителі та прислужники пуйла, як і нелох42рочки з узеленськими
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а что порошенко было 5 лет мало, чтобы посадить хоть одного рыга ??? Ефремов не сидел.
Не было времени - деньги надо было успеть своровать побольше.
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Присяга народного депутата Украины:

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
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Якшо порушу буду "горіти вічно" Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 5276

Та присяга до самого гузна - та ж "ефективність" що й присяга на Піплії.
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Ну что ж.. раз на всю воюющую страну не нашлось одного единственного подготовленного снайпера патриота который убрал бы всю проросийскую дрянь то жрем полными ложками дерьмо дорогой «наріт»!! Мы это заслуживаем.
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73% проголосовали за кацапскую мразь, так что чему тут удивляться
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одного единственного подготовленного снайпера патриота который убрал бы всю проросийскую дрянь\\\\\\\\

Снайпер должен быть с царь-бимбой? мегатонн эдак на 250. Как миллионы ватников "убрать" одному снайперу?
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Ну, всё.... Щас кортеж бусиков с "Альфой" и гарнизон спецназа "Труба" выезжают на обыски к Бойко и Шуфричу!
П.С. Или это мне приснилось?
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Ви так кажете, наче вони волонтери, ветерани чи майданівці.
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Кто-то, ктоме Трам-пам памса им поверил?
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І Єрмак, з ще оним якимось чортом запевняли американців, що Україна вбила там їхніх братів.
Правда, потім виявилось, що брати живі.
Правда американцям вони таку звістку на радощах, потім не повідомили.
Так шо осадочєк остался
Что и требовалось.
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Этому Нунесу Шапошников написал письмо где обосрал Авакова и назвал бандитом и т.д. - и Нунес это повторил на слушаниях
Шапошников тоже, мона сказать, свинью подложил, но он настолько "любит" эту ару, что простительно)
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чегойто мне кажется что после того как зеленый вернется из франции уже будет СОВСЕМ поздно что-то делать и кого-то куда-то уносить.
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Я удивляюсь как эти две твари до сих пор топчут Украинскую землю . Ау - Зверобой , Тягнибок , Ярош . Бандера в гробу переворачивается глядя на вас .
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Існує конспірологічна теорія, що в назві ОПЗЖ зашифровано поганяло Шуфрича - OtПiЗЖeнный
Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 1333
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При свыне Мальдивско - офшорной , Олександра Музичка "Білого" вбили без суду і слідства за те, що пресанув прокурорського корупціонера, що "рішав" по згвалтуванню. Громадська акція з порушенням закону. Еще забыл к сожалению имя героя , которого убила офшорная маыия , который боролся с контрабасом во время войны .
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боярышника епнул??? лапоть сними хоть щи похлебай
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"Кокломордого" как-то странно звучит. На счёт убийства Музычко, у Вас часики сбились - то во время аваковско - оффшорной.
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В России такая оппозиция , как Бойко и Шуфрич сидели бы в тюрьме, а у нас они ездят по заграницам и пакостят стране.
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Примечательно, что если политик любой страны пророссийский, то это скот наивысшего скотского уровня, а в Украине во время войны это особенно явно видно.
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Если этих двух гнид сейчас не привлекут к ответственности, то эта власть должна уйти по доброму!
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подонки и мрази кацапские!
совсем скоро будет острел и гонение этих мразей на ростов!вмеСТе с зелеНЫми упырями!
больше не будет сюсюканий
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не понятно, так украина или порошенко? помогал или помешал демократам победить?
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Сложилась ЗАЖОПЕС - Медведчуковская ОПЗЖ и Порошенковская ПЕС играют против Украины и Зеленского. Вскрылась консерва - глава АП при Порошенке был медведчуковец Райнин. Вся секретная инфа прямиком уходила в Москву.
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- Два гондона.
- Сама вижу. Что брать будете?
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Зелёной власти некогда. Они "мужественно" борятся с женщинами.
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"Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time" - это они указания ***** выполняли. Давненько Шуфрича не били.
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