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Все про:минирование (868) прокуратура (3765) Офис Президента (174)

 Мужчине, который "заминировал" Офис Президента сообщено о подозрении, - прокуратура

45-летнему жителю Кропивницкого сообщено о подозрении в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019 года.

Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162610
 
 
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Кропивницький завжди славився патріотизмом та ненавистю до колаборастів.
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если б ты,разбойник.заминировал роддом или институт рака,то тебя бы хрен нашли...
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А що буде творитися в Києві, коли Зєлєпутя буде протягувати зміни в Конституцію про надання Лугандонії статусу автономії?
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Мужчине, который "заминировал"

А кто КПП заминировал у пограничников, когда Михо приезжал?
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имею вопрос за Моню. В Грузии сейчас черти чего творится! Мусора людей дубками п...ят, а Моня здесь. Он кто по национальности ? Где его Родина?
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Добре, що розпочинають відловлювати цих "мінерів".. Погано, що й досі не піймано й не покарано мінера переходу Шегіні за створення небезпеки для життя десятків людей та перешкоджання їхній евакуації..
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А ты сходи проверь, может кто то мину уже положил, возле обоссаных твоих дверей днепропетровской хрущевки. Вдруг кусок газеты, разгладишь, почитаешь.
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Ну під твоїми дверями, кацапа - тільки безхатченки можуть міну накласти.. Не вступи в темряві..
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Если мне на автомобиль ляпнет птичка, сразу не удаляю-к деньгам. Тебе под дверь, зубожилое, тоже красота, бесплатный ужин.
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Как их ловят то? Вон Вольнова даже Кадыров ловил и обосрался, даже Олах не помог Мужчине, который "заминировал" Офис Президента сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 273
Может как-то берут левого чувака, платят пару тыс., дают условно и все довольны? Ну не верю шо почти всех вычисляют - это же не второклассник шо позвонит с домашнего, или мобильного и потом удивится шо его нашли.
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Ні, ну жартівнтка таки треба посадити. А що з іншими сотнями мінерів...
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А две шлендры шелудивые , которые угрожали его убить на свободе . Офшорная свыня за разорванный портрет 3 года впаяла . А это та скотина в вышиванке , которая не платила налоги в Украине . А по поводу угроз , не важно кто презедент , за это лет 15 с конфискацией и высылкой в дальнейшем .
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Врёшь, Лахта, он сначала натворил дел, никак не связанных с Порошенко, а потом решил стать у зрады героем, разорвав портрет Порошенко.
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А работу ассенизаторов будут за государственый счёт оплачивать?
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