 Мужчине, который "заминировал" Офис Президента сообщено о подозрении, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019 года.
Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.
В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность "минера" и задержать его.
Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.
А кто КПП заминировал у пограничников, когда Михо приезжал?
Может как-то берут левого чувака, платят пару тыс., дают условно и все довольны? Ну не верю шо почти всех вычисляют - это же не второклассник шо позвонит с домашнего, или мобильного и потом удивится шо его нашли.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
декларация сопливого