 Задержанная в Севастополе "шпионка" не имеет никакого отношения к Украине, - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация", – сказали в пресс-службе.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе.

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что если задержанная окажется гражданкой Украины, официальный Киев будет ее защищать.

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