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 Задержанная в Севастополе "шпионка" не имеет никакого отношения к Украине, - разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет "никакого отношения" к задержанной в оккупированном Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки женщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация", – сказали в пресс-службе.

Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе.

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что если задержанная окажется гражданкой Украины, официальный Киев будет ее защищать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162606
 
 
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"Парламент Донецкой народной республики официально установил государственные границы республики по линии административной границы на 2014 год, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка «Донецкому агентству новостей».Таким образом, в состав ДНР формально включены территории, ныне подконтрольные Украине."-как там-"главное перестать стрелять",перестали-получили,зеопарыши-вы все мрази
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набирают новый ОБМЕННЫЙ ФОНД ((((( все ОБМЕНЫ после ПОБЕДЫ !!! или капитуляции .....
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