 Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта", - написал министр.
Также Милованов сообщил о завершении процедуры аудита на ГП "Укрспирт".
"Предварительные результаты неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и причиняют вред государству", -отметил чиновник.