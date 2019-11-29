EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  124  3
Все про:увольнение (1775) Укрспирт (138) Минэкономразвития (511) Милованов Тимофей (92)

 Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов

Руководители 4 региональных мест осуществления деятельности и хранения спирта уволены за нарушение порядка ведения производственной деятельности. Еще 1 директор МПД уволился сам.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"28 ноября за нарушение порядка ведения производственной деятельности на местах уволены руководители Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого, Рава-Русского МПД. Сегодня уволился врио руководителя Борокского места осуществления деятельности и хранения спирта", - написал министр.

Также Милованов сообщил о завершении процедуры аудита на ГП "Укрспирт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут атаки, будут качать, - Милованов сравнил демонополизацию спиртовой отрасли с открытием рынка земли

"Предварительные результаты неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и причиняют вред государству", -отметил чиновник.

Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов Укрспирта, - Милованов 01

Читайте также: В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3162605
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да уже почти все на самогон перешли , кто по багаче на виски . А они все дроч.т как бы у государства Укрспирт слямзить .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх