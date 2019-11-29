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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ. ФОТО

В Черкасской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность международной хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что организатором сделки является гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоеные средства они закупали товары в популярных зарубежных интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн сервисы.

Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ 02

Также смотрите: СБУ совместно с ФБР разоблачила масштабную международную хакерскую организацию. ВИДЕО

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли, в частности, компьютерную технику, планшеты с данным, подтверждающими противоправные закупки. Также выявлены незаконно закупленные товары: smart-часы, iPad, телефоны Iphone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и более 5 тыс. долларов.

На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ 03
На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ 04

Также смотрите: Хакер, скрывавшийся от правоохранительных органов США, задержан в гостинице Киева, - Киберполиция. ФОТО

Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3162601
 
 
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Не понял, это плохо? Инвестиции в Украину!
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Да их наградить надо.
Гейжопия и сша украли вашу жизнь и деньги и положили на вас 150 мм
С какой радости их защищать?
ость сначала віполнять будапештский меморандум
Все остальное - тупейший треп ни о чем. Жирножопіе будут всю жизнь вам рассказівать о морали и чистить ваши кармані
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Во многих странах, хакеров не трогают, пока они воруют в других странах.
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Подтверждаю -- мой банк два дня электронные переводы не переводил! Инстаграмм и Фейсбук вырубались, хоть я ими и не пользуюсь... ...шо Черкассы творят -- беспредельщики!
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